Odprašovací systém ID 130/22 Z22 s ramenem
Odprašovač ID 130/22 Z22 s ramenem vhodný pro použití v zóně 22. Pro vysávání velkého množství jemných třísek a nebezpečného prachu (OEL > 0,1 mg/m³). Mobilní a robustní.
Mobilní průmyslový odprašovač ID 130/22 Z22, navržený pro vysávání velkého množství jemných třísek a nebezpečného prachu (OEL > 0,1 mg/m³), jakož i pro použití ve výbušném prostředí v zóně 22, přesvědčí v náročných průmyslových aplikacích. Jeho výkonný a energeticky účinný (IE2) radiální kompresor s vysokým objemovým průtokem také umožňuje nepřetržitý provoz ve třísměnném systému. Mobilní odprašovač s kroutícím momentem a jmenovitým příkonem 2,2 kW má filtrační systém třídy prachu M, integrované mechanické čištění filtru a nádobu o objemu 170 litrů. Tu lze snadno vyprázdnit díky pojízdnému vozíku a také ergonomicky, aniž byste museli sundavat hlavu pohonu. PE pytel s integrovaným upevňovacím mechanismem a tlakovou kompenzační hadičkou na odprašovači zaručuje bezprašné vyprazdňování a bezpečnou likvidaci vysávaného materiálu.
Charakteristické znaky a výhody
Vybaveno odolným kartušovým filtrem
- Delší životnost, méně náročná údržba a nižší náklady.
- Velmi efektivní čištění filtru díky vyztužovacím mřížkám ve filtračních kapsách.
Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonu
- Usazovací podvozek a pojízdná sběrná nádoba na nečistoty pro ergonomické vyprazdňování.
Vybavený pro třídu prachu M pro vysokou bezpečnost práce
- Filtrační technika třídy prachu M pro vysávání zdraví škodlivého prachu.
Téměř bezprašný systém vyprazdňování pro zdraví škodlivé látky
- Téměř bezprašné vyprazdňování díky PE sáčku s uzavíracím mechanismem.
- Bezpečná likvidace prachu v PE sáčku.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|369 / 1329
|Podtlak (mbar/kPa)
|25 / 2,5
|Objem nádrže (l)
|170
|Jmenovitý příkon (kW)
|2,2
|Typ vysávání
|Elektrický
|Filtrační plocha (m²)
|9
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 140
|Hladina hluku (dB(A))
|72
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|187
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|187,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1170 x 780 x 1580
Videa
Oblasti použití
- Pro velké množství jemných třísek a zdraví škodlivého prachu (MAK ≥ 0,1 mg/m³)
- Vhodný pro použití v ATEX zóně 22