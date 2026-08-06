Odprašovací systém ID 130/22 Z22 s ramenem

Odprašovač ID 130/22 Z22 s ramenem vhodný pro použití v zóně 22. Pro vysávání velkého množství jemných třísek a nebezpečného prachu (OEL > 0,1 mg/m³). Mobilní a robustní.

Mobilní průmyslový odprašovač ID 130/22 Z22, navržený pro vysávání velkého množství jemných třísek a nebezpečného prachu (OEL > 0,1 mg/m³), jakož i pro použití ve výbušném prostředí v zóně 22, přesvědčí v náročných průmyslových aplikacích. Jeho výkonný a energeticky účinný (IE2) radiální kompresor s vysokým objemovým průtokem také umožňuje nepřetržitý provoz ve třísměnném systému. Mobilní odprašovač s kroutícím momentem a jmenovitým příkonem 2,2 kW má filtrační systém třídy prachu M, integrované mechanické čištění filtru a nádobu o objemu 170 litrů. Tu lze snadno vyprázdnit díky pojízdnému vozíku a také ergonomicky, aniž byste museli sundavat hlavu pohonu. PE pytel s integrovaným upevňovacím mechanismem a tlakovou kompenzační hadičkou na odprašovači zaručuje bezprašné vyprazdňování a bezpečnou likvidaci vysávaného materiálu.

Charakteristické znaky a výhody
Vybaveno odolným kartušovým filtrem
  • Delší životnost, méně náročná údržba a nižší náklady.
  • Velmi efektivní čištění filtru díky vyztužovacím mřížkám ve filtračních kapsách.
Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonu
  • Usazovací podvozek a pojízdná sběrná nádoba na nečistoty pro ergonomické vyprazdňování.
Vybavený pro třídu prachu M pro vysokou bezpečnost práce
  • Filtrační technika třídy prachu M pro vysávání zdraví škodlivého prachu.
Téměř bezprašný systém vyprazdňování pro zdraví škodlivé látky
  • Téměř bezprašné vyprazdňování díky PE sáčku s uzavíracím mechanismem.
  • Bezpečná likvidace prachu v PE sáčku.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 369 / 1329
Podtlak (mbar/kPa) 25 / 2,5
Objem nádrže (l) 170
Jmenovitý příkon (kW) 2,2
Typ vysávání Elektrický
Filtrační plocha (m²) 9
Jmenovitá šířka přípojky DN 140
Hladina hluku (dB(A)) 72
Hlavní filtr - třída prachů M
Hmotnost bez příslušenství (kg) 187
Hmotnost včetně obalu (kg) 187,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1170 x 780 x 1580
Odprašovací systém ID 130/22 Z22 s ramenem
Odprašovací systém ID 130/22 Z22 s ramenem
Odprašovací systém ID 130/22 Z22 s ramenem
Odprašovací systém ID 130/22 Z22 s ramenem

Videa

Oblasti použití
  • Pro velké množství jemných třísek a zdraví škodlivého prachu (MAK ≥ 0,1 mg/m³)
  • Vhodný pro použití v ATEX zóně 22
Příslušenství