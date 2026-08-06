Odprašovací systém ID 90/30 Afc Z22
Tiché (64 dB[A]) odprašovací zařízení ID 90/30 Afc Z22 je vhodné k používání ve výbušné zóně 22 a schopné bezpečně odsát velká množství prachu díky elektrickému oklepávání filtru.
Naše odprašovací zařízení ID 90/30 Afc Z22 můžete bez problémů používat i ve výbušném prostředí. Na rozdíl od sesterského modelu RE 9/30 disponuje toto provedení navíc kontrolou směru otáčení, optickým výstražným signálem a odpovídajícím řízením, díky čemuž je schválené pro ATEX zónu 22. Zařízení, které pracuje mimořádně úsporně a velmi tiše (64 dB[A]), lze nasadit i ve vícesměnném provozu a přesvědčí při průběžném odsávání vznášejícího se a usazeného prachu na strojích a výrobních linkách. Vysoce efektivní radiální ventilátor (IE3) se postará o konstantně vysoký objemový proud vzduchu okolo 900 m³/h. Spolu s plochou hlavního filtru o velikosti 3,2 m² třídy prachu M garantuje dlouhé pracovní intervaly při velkém množství prachu. Čištění filtru probíhá automaticky elektrickým oklepáváním filtru.
Charakteristické znaky a výhody
Omyvatelný kapsový filtr s dlouhou životností a elektrické čištění filtruDelší životnost, méně náročná údržba a menší náklady. Ideální pro průmyslové použití. Efektivní a komfortní čištění filtru pro konstantně vysoký sací výkon.
Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonuUsazovací podvozek a pojízdná sběrná nádoba na nečistoty pro ergonomické vyprazdňování.
Téměř bezprašný vyprazdňovací systém s PE pytlemTéměř bezprašné vyprazdňování díky zavíracímu mechanismu a hadici pro vyrovnání tlaku. Jednoduchá a bezpečná likvidace prachu díky PE sáčku.
Komfortní čištění filtru elektrickým motorem pro oklepávání
- Účinné a komfortní čištění filtru pro konstantní sací výkon.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|250 / 900
|Podtlak (mbar/kPa)
|48 / 4,8
|Objem nádrže (l)
|100
|Materiál nádrže
|Kov
|Jmenovitý příkon (kW)
|3
|Typ vysávání
|Elektrický
|Filtrační plocha (m²)
|3,2
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 120
|Hladina hluku (dB(A))
|64
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|314
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|301,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1497 x 800 x 1690
Vybavení
- Filtr: Kapsový filtr
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
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