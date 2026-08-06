Odprašovací systém ID 90/30 Afc Z22

Tiché (64 dB[A]) odprašovací zařízení ID 90/30 Afc Z22 je vhodné k používání ve výbušné zóně 22 a schopné bezpečně odsát velká množství prachu díky elektrickému oklepávání filtru.

Naše odprašovací zařízení ID 90/30 Afc Z22 můžete bez problémů používat i ve výbušném prostředí. Na rozdíl od sesterského modelu RE 9/30 disponuje toto provedení navíc kontrolou směru otáčení, optickým výstražným signálem a odpovídajícím řízením, díky čemuž je schválené pro ATEX zónu 22. Zařízení, které pracuje mimořádně úsporně a velmi tiše (64 dB[A]), lze nasadit i ve vícesměnném provozu a přesvědčí při průběžném odsávání vznášejícího se a usazeného prachu na strojích a výrobních linkách. Vysoce efektivní radiální ventilátor (IE3) se postará o konstantně vysoký objemový proud vzduchu okolo 900 m³/h. Spolu s plochou hlavního filtru o velikosti 3,2 m² třídy prachu M garantuje dlouhé pracovní intervaly při velkém množství prachu. Čištění filtru probíhá automaticky elektrickým oklepáváním filtru.

Charakteristické znaky a výhody
Odprašovací systém ID 90/30 Afc Z22: Omyvatelný kapsový filtr s dlouhou životností a elektrické čištění filtru
Omyvatelný kapsový filtr s dlouhou životností a elektrické čištění filtru
Delší životnost, méně náročná údržba a menší náklady. Ideální pro průmyslové použití. Efektivní a komfortní čištění filtru pro konstantně vysoký sací výkon.
Odprašovací systém ID 90/30 Afc Z22: Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonu
Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonu
Usazovací podvozek a pojízdná sběrná nádoba na nečistoty pro ergonomické vyprazdňování.
Odprašovací systém ID 90/30 Afc Z22: Téměř bezprašný vyprazdňovací systém s PE pytlem
Téměř bezprašný vyprazdňovací systém s PE pytlem
Téměř bezprašné vyprazdňování díky zavíracímu mechanismu a hadici pro vyrovnání tlaku. Jednoduchá a bezpečná likvidace prachu díky PE sáčku.
Komfortní čištění filtru elektrickým motorem pro oklepávání
  • Účinné a komfortní čištění filtru pro konstantní sací výkon.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 250 / 900
Podtlak (mbar/kPa) 48 / 4,8
Objem nádrže (l) 100
Materiál nádrže Kov
Jmenovitý příkon (kW) 3
Typ vysávání Elektrický
Filtrační plocha (m²) 3,2
Jmenovitá šířka přípojky DN 120
Hladina hluku (dB(A)) 64
Hlavní filtr - třída prachů M
Hmotnost bez příslušenství (kg) 314
Hmotnost včetně obalu (kg) 301,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1497 x 800 x 1690

Vybavení

  • Filtr: Kapsový filtr
  • Příslušenství v objemu dodávky: ne
Odprašovací systém ID 90/30 Afc Z22
Odprašovací systém ID 90/30 Afc Z22
Odprašovací systém ID 90/30 Afc Z22
Odprašovací systém ID 90/30 Afc Z22

Videa

Příslušenství