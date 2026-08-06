Odprašovací systém ID 130/22
Mobilní odprašovací zařízení ID 130/22 k vysávání volných třísek a zdraví škodlivého prachu (MAK > 0,1 mg/m³). Robustní konstrukce se snadným přístupem pro servis.
Odprašovací systém ID 130/22 je vybaven výkonným a energeticky úsporným (IE3) radiálním kompresorem s vysokým průtokem, který je navržen také pro nepřetržitý tří směnný provoz. Třífázová mobilní jednotka s jmenovitým příkonem 2,2 kW a filtračním systémem třídy M je určena pro odsávání velkého množství jemných třísek a nebezpečných prachů (TLV > 0,1 mg/m³). Jeho robustní a servisně přívětivá konstrukce splňuje klíčové požadavky pro náročné průmyslové aplikace. Účinné čištění odolného a kompaktního filtru je dosaženo pomocí ručního protřepávacího mechanismu. 170litrový sběrný kontejner lze snadno a ergonomicky vyprázdnit bez demontáže hnací hlavy díky odnímatelnému podvozku. Polyethylenový vak s integrovaným uzavíracím mechanismem a hadicí pro vyrovnávání tlaku na stroji zaručuje vyprázdnění s nízkým množstvím prachu a bezpečnou likvidaci odsávaného odpadu.
Charakteristické znaky a výhody
Vybavený pro třídu prachu M pro vysokou bezpečnost práceFiltrační technika třídy prachu M pro vysávání zdraví škodlivého prachu.
Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonuUsazovací podvozek a pojízdná sběrná nádoba na nečistoty pro ergonomické vyprazdňování.
Téměř bezprašný systém vyprazdňování pro zdraví škodlivé látkyTéměř bezprašné vyprazdňování díky PE sáčku s uzavíracím mechanismem. Jednoduchá likvidace prachu v PE sáčku.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|370 / 1329
|Podtlak (mbar/kPa)
|33 / 3,3
|Objem nádrže (l)
|170
|Jmenovitý příkon (kW)
|2,2
|Typ vysávání
|Elektrický
|Filtrační plocha (m²)
|9
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 140
|Hladina hluku (dB(A))
|75
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|158
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|163
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1170 x 790 x 1580
Vybavení
- Filtr: Filtrační patrona
Videa
Oblasti použití
- K vysávání velkého množství zdraví škodlivého prachu (MAK > 0,1 mg/m³)
- K vysávání velkého množství jemných třísek a prachu