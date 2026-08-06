Odprašovací systém ID 130/22

Mobilní odprašovací zařízení ID 130/22 k vysávání volných třísek a zdraví škodlivého prachu (MAK > 0,1 mg/m³). Robustní konstrukce se snadným přístupem pro servis.

Odprašovací systém ID 130/22 je vybaven výkonným a energeticky úsporným (IE3) radiálním kompresorem s vysokým průtokem, který je navržen také pro nepřetržitý tří směnný provoz. Třífázová mobilní jednotka s jmenovitým příkonem 2,2 kW a filtračním systémem třídy M je určena pro odsávání velkého množství jemných třísek a nebezpečných prachů (TLV > 0,1 mg/m³). Jeho robustní a servisně přívětivá konstrukce splňuje klíčové požadavky pro náročné průmyslové aplikace. Účinné čištění odolného a kompaktního filtru je dosaženo pomocí ručního protřepávacího mechanismu. 170litrový sběrný kontejner lze snadno a ergonomicky vyprázdnit bez demontáže hnací hlavy díky odnímatelnému podvozku. Polyethylenový vak s integrovaným uzavíracím mechanismem a hadicí pro vyrovnávání tlaku na stroji zaručuje vyprázdnění s nízkým množstvím prachu a bezpečnou likvidaci odsávaného odpadu. 

Charakteristické znaky a výhody
Odprašovací systém ID 130/22: Vybavený pro třídu prachu M pro vysokou bezpečnost práce
Vybavený pro třídu prachu M pro vysokou bezpečnost práce
Filtrační technika třídy prachu M pro vysávání zdraví škodlivého prachu.
Odprašovací systém ID 130/22: Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonu
Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonu
Usazovací podvozek a pojízdná sběrná nádoba na nečistoty pro ergonomické vyprazdňování.
Odprašovací systém ID 130/22: Téměř bezprašný systém vyprazdňování pro zdraví škodlivé látky
Téměř bezprašný systém vyprazdňování pro zdraví škodlivé látky
Téměř bezprašné vyprazdňování díky PE sáčku s uzavíracím mechanismem. Jednoduchá likvidace prachu v PE sáčku.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 370 / 1329
Podtlak (mbar/kPa) 33 / 3,3
Objem nádrže (l) 170
Jmenovitý příkon (kW) 2,2
Typ vysávání Elektrický
Filtrační plocha (m²) 9
Jmenovitá šířka přípojky DN 140
Hladina hluku (dB(A)) 75
Hlavní filtr - třída prachů M
Hmotnost bez příslušenství (kg) 158
Hmotnost včetně obalu (kg) 163
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1170 x 790 x 1580

Vybavení

  • Filtr: Filtrační patrona
Odprašovací systém ID 130/22
Odprašovací systém ID 130/22

Videa

Oblasti použití
  • K vysávání velkého množství zdraví škodlivého prachu (MAK > 0,1 mg/m³)
  • K vysávání velkého množství jemných třísek a prachu
Příslušenství