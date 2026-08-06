Odprašovací systém ID 130/22 Afc
Kompaktní, mobilní odprašovací zařízení ID 130/22 Afc s motorovým oklepáváním filtru k vysávání jemných třísek a zdraví škodlivého prachu (MAK ≥ 0,1 mg/m³).
Mobilní třífázový průmyslový odprašovač ID 130/22 Afc s jmenovitým příkonem 2,2 kW a filtračním systémem třídy M je určen k odsávání velkého množství jemných třísek a nebezpečných prachů (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Účinné čištění odolného a kompaktního filtru je zajištěno elektrickým protřepávacím mechanismem. Odprašovač je vybaven výkonným, energeticky účinným (IE3) radiálním kompresorem, který je navržen pro nepřetržitý tří směnný provoz s vysokými objemy průtoku. Kromě robustní a snadno udržovatelné konstrukce splňuje klíčové požadavky pro náročné průmyslové aplikace. Díky odkládacímu vozíku lze 170litrový kontejner vyprázdnit snadno a ergonomicky, aniž by bylo nutné demontovat hnací hlavu. Díky polyetylenovému sáčku s integrovaným uzavíracím mechanismem a hadici pro vyrovnávání tlaku na stroji lze odpad vyprázdnit bezpečně a bez vzniku velkého množství prachu.
Charakteristické znaky a výhody
Vybavený pro třídu prachu M pro vysokou bezpečnost práceFiltrační technika třídy prachu M pro vysávání zdraví škodlivého prachu.
Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonuUsazovací podvozek a pojízdná sběrná nádoba na nečistoty pro ergonomické vyprazdňování.
Téměř bezprašný systém vyprazdňování pro zdraví škodlivé látkyTéměř bezprašné vyprazdňování díky PE sáčku s uzavíracím mechanismem. Bezpečná likvidace prachu v PE sáčku.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|370 / 1329
|Podtlak (mbar/kPa)
|33 / 3,3
|Objem nádrže (l)
|170
|Jmenovitý příkon (kW)
|2,2
|Typ vysávání
|Elektrický
|Filtrační plocha (m²)
|9
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 140
|Hladina hluku (dB(A))
|75
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|174
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|174
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1170 x 780 x 1580
Videa
Oblasti použití
- Pro velké množství jemných třísek a zdraví škodlivého prachu (MAK ≥ 0,1 mg/m³)