Odprašovací systém ID 130/22 Afc

Kompaktní, mobilní odprašovací zařízení ID 130/22 Afc s motorovým oklepáváním filtru k vysávání jemných třísek a zdraví škodlivého prachu (MAK ≥ 0,1 mg/m³).

Mobilní třífázový průmyslový odprašovač ID 130/22 Afc s jmenovitým příkonem 2,2 kW a filtračním systémem třídy M je určen k odsávání velkého množství jemných třísek a nebezpečných prachů (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Účinné čištění odolného a kompaktního filtru je zajištěno elektrickým protřepávacím mechanismem. Odprašovač je vybaven výkonným, energeticky účinným (IE3) radiálním kompresorem, který je navržen pro nepřetržitý tří směnný provoz s vysokými objemy průtoku. Kromě robustní a snadno udržovatelné konstrukce splňuje klíčové požadavky pro náročné průmyslové aplikace. Díky odkládacímu vozíku lze 170litrový kontejner vyprázdnit snadno a ergonomicky, aniž by bylo nutné demontovat hnací hlavu. Díky polyetylenovému sáčku s integrovaným uzavíracím mechanismem a hadici pro vyrovnávání tlaku na stroji lze odpad vyprázdnit bezpečně a bez vzniku velkého množství prachu.

Charakteristické znaky a výhody
Odprašovací systém ID 130/22 Afc: Vybavený pro třídu prachu M pro vysokou bezpečnost práce
Vybavený pro třídu prachu M pro vysokou bezpečnost práce
Filtrační technika třídy prachu M pro vysávání zdraví škodlivého prachu.
Odprašovací systém ID 130/22 Afc: Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonu
Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonu
Usazovací podvozek a pojízdná sběrná nádoba na nečistoty pro ergonomické vyprazdňování.
Odprašovací systém ID 130/22 Afc: Téměř bezprašný systém vyprazdňování pro zdraví škodlivé látky
Téměř bezprašný systém vyprazdňování pro zdraví škodlivé látky
Téměř bezprašné vyprazdňování díky PE sáčku s uzavíracím mechanismem. Bezpečná likvidace prachu v PE sáčku.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 370 / 1329
Podtlak (mbar/kPa) 33 / 3,3
Objem nádrže (l) 170
Jmenovitý příkon (kW) 2,2
Typ vysávání Elektrický
Filtrační plocha (m²) 9
Jmenovitá šířka přípojky DN 140
Hladina hluku (dB(A)) 75
Hlavní filtr - třída prachů M
Hmotnost bez příslušenství (kg) 174
Hmotnost včetně obalu (kg) 174
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1170 x 780 x 1580
Odprašovací systém ID 130/22 Afc
Odprašovací systém ID 130/22 Afc

Videa

Oblasti použití
  • Pro velké množství jemných třísek a zdraví škodlivého prachu (MAK ≥ 0,1 mg/m³)
Příslušenství