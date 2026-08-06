Odprašovací systém ID 130/22 s ramenem

Mobilní odsávací systém ID 130/22 s ramenem je vhodný pro vysávání velkého množství jemných hoblin a prachu, které jsou nebezpečné pro zdraví (OEL>0,1 mg/m³). Robustní, přívětivá konstrukce.

Systém odsávání prachu ID 130/22 s ramenem je vybaven výkonným a energeticky úsporným (IE2) radiálním kompresorem s vysokým objemovým průtokem, který je navíc navržen pro nepřetržitý třísměnný provoz. Mobilní, ovládaný systém se jmenovitým příkonem 2,2 kW a filtračním systémem třídy prašnosti M je určen k vysávání velkého množství jemných hoblin a prachu, který je nebezpečný pro zdraví (OEL > 0,1 mg/m³). Jeho robustní a servisně nenáročná konstrukce splňuje klíčové požadavky pro náročné průmyslové aplikace. Ruční oklepávací mechanismus účinně čistí kompaktní filtr s dlouhou životností, zatímco sběrnou nádrž o objemu 170 litrů lze snadno a ergonomicky vyprázdnit bez nutnosti demontáže hnací hlavy pomocí pojízdného vozíku. PE vak s integrovaným uzavíracím mechanismem a hadicí pro vyrovnání tlaku na stroji zaručuje bezprašné vyprazdňování a bezpečnou likvidaci nasávaného média. Na přání lze integrovat také různé ochranné mechanismy proti přeplnění. Systém lze také rozšířit o více sání a oblast použití lze rozšířit na třídu prašnosti H.

Charakteristické znaky a výhody
Odprašovací systém ID 130/22 s ramenem: Vybavený pro třídu prachu M pro vysokou bezpečnost práce
Vybavený pro třídu prachu M pro vysokou bezpečnost práce
Filtrační technika třídy prachu M pro vysávání zdraví škodlivého prachu.
Odprašovací systém ID 130/22 s ramenem: Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonu
Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonu
Usazovací podvozek a pojízdná sběrná nádoba na nečistoty pro ergonomické vyprazdňování.
Odprašovací systém ID 130/22 s ramenem: Téměř bezprašný systém vyprazdňování pro zdraví škodlivé látky
Téměř bezprašný systém vyprazdňování pro zdraví škodlivé látky
Téměř bezprašné vyprazdňování díky PE sáčku s uzavíracím mechanismem. Jednoduchá likvidace prachu v PE sáčku.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 370 / 1329
Podtlak (mbar/kPa) 33 / 3,3
Objem nádrže (l) 170
Jmenovitý příkon (kW) 2,2
Typ vysávání Elektrický
Filtrační plocha (m²) 9
Jmenovitá šířka přípojky DN 140
Hladina hluku (dB(A)) 75
Hlavní filtr - třída prachů M
Hmotnost bez příslušenství (kg) 182
Hmotnost včetně obalu (kg) 182,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1170 x 780 x 1580
Odprašovací systém ID 130/22 s ramenem
Odprašovací systém ID 130/22 s ramenem

Videa

Oblasti použití
  • K vysávání velkého množství zdraví škodlivého prachu (MAK > 0,1 mg/m³)
  • K vysávání velkého množství jemných třísek a prachu
Příslušenství