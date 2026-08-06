Odprašovací systém ID 130/22 s ramenem
Mobilní odsávací systém ID 130/22 s ramenem je vhodný pro vysávání velkého množství jemných hoblin a prachu, které jsou nebezpečné pro zdraví (OEL>0,1 mg/m³). Robustní, přívětivá konstrukce.
Systém odsávání prachu ID 130/22 s ramenem je vybaven výkonným a energeticky úsporným (IE2) radiálním kompresorem s vysokým objemovým průtokem, který je navíc navržen pro nepřetržitý třísměnný provoz. Mobilní, ovládaný systém se jmenovitým příkonem 2,2 kW a filtračním systémem třídy prašnosti M je určen k vysávání velkého množství jemných hoblin a prachu, který je nebezpečný pro zdraví (OEL > 0,1 mg/m³). Jeho robustní a servisně nenáročná konstrukce splňuje klíčové požadavky pro náročné průmyslové aplikace. Ruční oklepávací mechanismus účinně čistí kompaktní filtr s dlouhou životností, zatímco sběrnou nádrž o objemu 170 litrů lze snadno a ergonomicky vyprázdnit bez nutnosti demontáže hnací hlavy pomocí pojízdného vozíku. PE vak s integrovaným uzavíracím mechanismem a hadicí pro vyrovnání tlaku na stroji zaručuje bezprašné vyprazdňování a bezpečnou likvidaci nasávaného média. Na přání lze integrovat také různé ochranné mechanismy proti přeplnění. Systém lze také rozšířit o více sání a oblast použití lze rozšířit na třídu prašnosti H.
Charakteristické znaky a výhody
Vybavený pro třídu prachu M pro vysokou bezpečnost práceFiltrační technika třídy prachu M pro vysávání zdraví škodlivého prachu.
Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonuUsazovací podvozek a pojízdná sběrná nádoba na nečistoty pro ergonomické vyprazdňování.
Téměř bezprašný systém vyprazdňování pro zdraví škodlivé látkyTéměř bezprašné vyprazdňování díky PE sáčku s uzavíracím mechanismem. Jednoduchá likvidace prachu v PE sáčku.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|370 / 1329
|Podtlak (mbar/kPa)
|33 / 3,3
|Objem nádrže (l)
|170
|Jmenovitý příkon (kW)
|2,2
|Typ vysávání
|Elektrický
|Filtrační plocha (m²)
|9
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 140
|Hladina hluku (dB(A))
|75
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|182
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|182,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1170 x 780 x 1580
Videa
Oblasti použití
- K vysávání velkého množství zdraví škodlivého prachu (MAK > 0,1 mg/m³)
- K vysávání velkého množství jemných třísek a prachu