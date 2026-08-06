Odprašovací systém ID 265/55 Afc
ID 265/55 Afc mobilní, třífázový systém odsávání prachu pro vysávání středního množství prachu, jemných třísek a nebezpečného prachu (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Robustní provedení.
Stacionární, nízkohlučný systém odstraňování prachu ID 265/55 Afc je určen pro vysávání velkého množství prachu, jemných třísek a nebezpečného prachu (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Třífázový stroj se jmenovitým příkonem 5,5 kW a filtračním systémem třídy prachu M má výkonný, energeticky účinný (IE3) radiální kompresor pro velké objemové průtoky a také motor s nízkým opotřebením a nenáročností na údržbu. Splňuje základní požadavky pro náročné průmyslové aplikace díky svému robustnímu a servisně nenáročnému designu a jeho vhodnosti pro třísměnný nepřetržitý provoz. Elektrický vibrační motor zajišťuje efektivní čištění odolného a omyvatelného kapesního filtru. Pojízdný kontejner o objemu 50 litrů má průhledítko pro kontrolu stavu naplnění a vyprazdňuje se pomocí ergonomického odkládacího vozíku, aniž by bylo nutné demontovat hlavu pohonu. Polyetylenový sáček s integrovaným uzavíracím mechanismem zajišťuje bezprašný proces a bezpečnou likvidaci sacího odpadu. Na přání lze rozsah použití stroje rozšířit tak, aby pokryl prachovou třídu H a zónu 22, stejně jako vysávání více míst současně.
Charakteristické znaky a výhody
Vybavený pro třídu prachu M pro vysokou bezpečnost práceFiltrační technika třídy prachu M pro vysávání zdraví škodlivého prachu.
Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonuUsazovací podvozek a pojízdná sběrná nádoba na nečistoty pro ergonomické vyprazdňování.
Omyvatelný kapsový filtr s dlouhou životností a elektrické čištění filtruVysávání při vysokém sacím výkonu bez poklesu filtračního účinku bez přerušení Svařené švy garantují dlouhou životnost kapsového filtru. Pro efektivní a komfortní čištění filtru a konstantní sací výkon.
Téměř bezprašný systém vyprazdňování pro zdraví škodlivé látky
- Téměř bezprašné vyprazdňování díky PE sáčku s uzavíracím mechanismem.
- Jednoduchá likvidace prachu v PE sáčku.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|738 / 2655
|Podtlak (mbar/kPa)
|47 / 4,7
|Objem nádrže (l)
|50
|Materiál nádrže
|Kov
|Jmenovitý příkon (kW)
|5,5
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 175
|Hladina hluku (dB(A))
|68
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|370
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|469
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1086 x 1363 x 2667
Vybavení
- Filtr: Kapsový filtr
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
Videa
Oblasti použití
- Pro vysávání velkého množství zdraví škodlivého prachu (MAK ≥ 0,1 mg/m³)
- K vysávání velkého množství jemných třísek a prachu