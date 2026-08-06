Odprašovací systém ID 265/55 Afc

ID 265/55 Afc mobilní, třífázový systém odsávání prachu pro vysávání středního množství prachu, jemných třísek a nebezpečného prachu (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Robustní provedení.

Stacionární, nízkohlučný systém odstraňování prachu ID 265/55 Afc je určen pro vysávání velkého množství prachu, jemných třísek a nebezpečného prachu (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Třífázový stroj se jmenovitým příkonem 5,5 kW a filtračním systémem třídy prachu M má výkonný, energeticky účinný (IE3) radiální kompresor pro velké objemové průtoky a také motor s nízkým opotřebením a nenáročností na údržbu. Splňuje základní požadavky pro náročné průmyslové aplikace díky svému robustnímu a servisně nenáročnému designu a jeho vhodnosti pro třísměnný nepřetržitý provoz. Elektrický vibrační motor zajišťuje efektivní čištění odolného a omyvatelného kapesního filtru. Pojízdný kontejner o objemu 50 litrů má průhledítko pro kontrolu stavu naplnění a vyprazdňuje se pomocí ergonomického odkládacího vozíku, aniž by bylo nutné demontovat hlavu pohonu. Polyetylenový sáček s integrovaným uzavíracím mechanismem zajišťuje bezprašný proces a bezpečnou likvidaci sacího odpadu. Na přání lze rozsah použití stroje rozšířit tak, aby pokryl prachovou třídu H a zónu 22, stejně jako vysávání více míst současně.

Charakteristické znaky a výhody
Odprašovací systém ID 265/55 Afc: Vybavený pro třídu prachu M pro vysokou bezpečnost práce
Vybavený pro třídu prachu M pro vysokou bezpečnost práce
Filtrační technika třídy prachu M pro vysávání zdraví škodlivého prachu.
Odprašovací systém ID 265/55 Afc: Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonu
Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonu
Usazovací podvozek a pojízdná sběrná nádoba na nečistoty pro ergonomické vyprazdňování.
Odprašovací systém ID 265/55 Afc: Omyvatelný kapsový filtr s dlouhou životností a elektrické čištění filtru
Omyvatelný kapsový filtr s dlouhou životností a elektrické čištění filtru
Vysávání při vysokém sacím výkonu bez poklesu filtračního účinku bez přerušení Svařené švy garantují dlouhou životnost kapsového filtru. Pro efektivní a komfortní čištění filtru a konstantní sací výkon.
Téměř bezprašný systém vyprazdňování pro zdraví škodlivé látky
  • Téměř bezprašné vyprazdňování díky PE sáčku s uzavíracím mechanismem.
  • Jednoduchá likvidace prachu v PE sáčku.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 738 / 2655
Podtlak (mbar/kPa) 47 / 4,7
Objem nádrže (l) 50
Materiál nádrže Kov
Jmenovitý příkon (kW) 5,5
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 175
Hladina hluku (dB(A)) 68
Hlavní filtr - třída prachů M
Hmotnost bez příslušenství (kg) 370
Hmotnost včetně obalu (kg) 469
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1086 x 1363 x 2667

Vybavení

  • Filtr: Kapsový filtr
  • Příslušenství v objemu dodávky: ne
Odprašovací systém ID 265/55 Afc
Odprašovací systém ID 265/55 Afc

Videa

Oblasti použití
  • Pro vysávání velkého množství zdraví škodlivého prachu (MAK ≥ 0,1 mg/m³)
  • K vysávání velkého množství jemných třísek a prachu
Příslušenství