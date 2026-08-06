Odprašovací systém ID 30/30 Afc
Odprašovač ID 30/30 Afc je mobilní stroj pro bezpečné odlučování odolného prachu a třísek v obráběcích centrech. Umožňuje to vysokotlaký kompresor.
ID 30/30 Afc: mobilní odprašovač pro průmyslová obráběcí centra. S vysokotlakým kompresorem, který spolehlivě oddělí veškerý potenciálně lepivý problematický prach a třísky. Dlouhou životnost filtru zajišťuje ovládací skříň s automatickým oklepem filtru. Na přání je k dispozici diferenční tlakový spínač pro monitorování filtru a také ultrazvukový snímač vzdálenosti pro monitorování hladiny naplnění. Stroj je k dispozici v různých výkonových a filtračních třídách (až po třídu filtru "H" pro odlučování karcinogenního prachu).
Charakteristické znaky a výhody
Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonu
- Usazovací podvozek a pojízdná sběrná nádoba na nečistoty pro ergonomické vyprazdňování.
Téměř bezprašný systém vyprazdňování pro zdraví škodlivé látky
- Téměř bezprašné vyprazdňování díky zavíracímu mechanismu a hadici pro vyrovnání tlaku.
- Jednoduchá a bezpečná likvidace prachu díky PE sáčku.
Komfortní čištění filtru elektrickým motorem pro oklepávání
- Účinné a komfortní čištění filtru pro konstantní sací výkon.
Vybavený pro třídu prachu M pro vysokou bezpečnost práce
- Filtrační technika třídy prachu M pro vysávání zdraví škodlivého prachu.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|87,5 / 315
|Podtlak (mbar/kPa)
|260 / 26
|Objem nádrže (l)
|50
|Jmenovitý příkon (kW)
|3
|Typ vysávání
|Elektrický
|Filtrační plocha (m²)
|3,2
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 50
|Hladina hluku (dB(A))
|62
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|170
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|170,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|915 x 777 x 1938
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