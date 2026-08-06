Odprašovací systém ID 30/30 Afc

Odprašovač ID 30/30 Afc je mobilní stroj pro bezpečné odlučování odolného prachu a třísek v obráběcích centrech. Umožňuje to vysokotlaký kompresor.

ID 30/30 Afc: mobilní odprašovač pro průmyslová obráběcí centra. S vysokotlakým kompresorem, který spolehlivě oddělí veškerý potenciálně lepivý problematický prach a třísky. Dlouhou životnost filtru zajišťuje ovládací skříň s automatickým oklepem filtru. Na přání je k dispozici diferenční tlakový spínač pro monitorování filtru a také ultrazvukový snímač vzdálenosti pro monitorování hladiny naplnění. Stroj je k dispozici v různých výkonových a filtračních třídách (až po třídu filtru "H" pro odlučování karcinogenního prachu).

Charakteristické znaky a výhody
Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonu
  • Usazovací podvozek a pojízdná sběrná nádoba na nečistoty pro ergonomické vyprazdňování.
Téměř bezprašný systém vyprazdňování pro zdraví škodlivé látky
  • Téměř bezprašné vyprazdňování díky zavíracímu mechanismu a hadici pro vyrovnání tlaku.
  • Jednoduchá a bezpečná likvidace prachu díky PE sáčku.
Komfortní čištění filtru elektrickým motorem pro oklepávání
  • Účinné a komfortní čištění filtru pro konstantní sací výkon.
Vybavený pro třídu prachu M pro vysokou bezpečnost práce
  • Filtrační technika třídy prachu M pro vysávání zdraví škodlivého prachu.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 87,5 / 315
Podtlak (mbar/kPa) 260 / 26
Objem nádrže (l) 50
Jmenovitý příkon (kW) 3
Typ vysávání Elektrický
Filtrační plocha (m²) 3,2
Jmenovitá šířka přípojky DN 50
Hladina hluku (dB(A)) 62
Hlavní filtr - třída prachů M
Hmotnost bez příslušenství (kg) 170
Hmotnost včetně obalu (kg) 170,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 915 x 777 x 1938
Odprašovací systém ID 30/30 Afc
Odprašovací systém ID 30/30 Afc

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