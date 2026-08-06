Odprašovací systém ID 350/110 Afc

Středotlaký systém odstraňování prachu ID 350/110 Afc se používá k bezpečnému a čistému vysávání velkého množství prachu a jemných třísek. Spolehlivé řešení pro profesionální aplikace.

Primární použití středotlakého odprašovacího systému ID 350/110 Afc je odsávání velkého množství prachu a jemných třísek v průmyslovém měřítku. Je vybaven kapesním filtrem certifikovaným pro třídu prachu M podle normy DIN EN 60335-2-69 a 100litrovým mobilním kontejnerem (DN 250) s kontrolním okénkem a integrovaným sáčkem s kulatým dnem, držákem a hadicí pro vyrovnávání tlaku (DN 25) s rychlospojkou. Pohonná část je zcela zvukotěsná, aby se minimalizoval provozní hluk, a je vybavena výfukovým tlumičem s účinností IE3. Součástí standardní dodávky je také rozvaděč v souladu s třídou ochrany IP 54 (podle německých předpisů VDE 0113).

Charakteristické znaky a výhody
Odprašovací systém ID 350/110 Afc: Vybavený pro třídu prachu M pro vysokou bezpečnost práce
Vybavený pro třídu prachu M pro vysokou bezpečnost práce
Filtrační technika pro třídu prachu M pro bezpečné vysávání zdraví škodlivého prachu.
Odprašovací systém ID 350/110 Afc: Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonu
Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonu
Téměř bezprašné vyprazdňování díky PE sáčku s uzavíracím mechanismem. Jednoduchá likvidace prachu v PE sáčku.
Odprašovací systém ID 350/110 Afc: Omyvatelný kapsový filtr s dlouhou životností a elektrické čištění filtru
Omyvatelný kapsový filtr s dlouhou životností a elektrické čištění filtru
Vysávání při vysokém sacím výkonu bez poklesu filtračního účinku bez přerušení Svařené švy garantují dlouhou životnost kapsového filtru. Pro efektivní a komfortní čištění filtru a konstantní sací výkon.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 972 / 3500
Podtlak (mbar/kPa) 71 / 7,1
Objem nádrže (l) 100
Jmenovitý příkon (kW) 11
Typ vysávání Elektrický
Filtrační plocha (m²) 24
Jmenovitá šířka přípojky DN 250
Hladina hluku (dB(A)) 75
Hlavní filtr - třída prachů M
Hmotnost bez příslušenství (kg) 754
Hmotnost včetně obalu (kg) 797
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1460 x 1389 x 3093
Odprašovací systém ID 350/110 Afc
Odprašovací systém ID 350/110 Afc

Videa

Oblasti použití
  • Pro vysávání velkého množství zdraví škodlivého prachu (MAK ≥ 0,1 mg/m³)
  • Pro vysávání velkého množství jemných třísek a jemného nebo zdraví škodlivého prachu (MAK ≥ 0,1 mg/m³)
Příslušenství