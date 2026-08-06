Odprašovací systém ID 350/110 Afc
Středotlaký systém odstraňování prachu ID 350/110 Afc se používá k bezpečnému a čistému vysávání velkého množství prachu a jemných třísek. Spolehlivé řešení pro profesionální aplikace.
Primární použití středotlakého odprašovacího systému ID 350/110 Afc je odsávání velkého množství prachu a jemných třísek v průmyslovém měřítku. Je vybaven kapesním filtrem certifikovaným pro třídu prachu M podle normy DIN EN 60335-2-69 a 100litrovým mobilním kontejnerem (DN 250) s kontrolním okénkem a integrovaným sáčkem s kulatým dnem, držákem a hadicí pro vyrovnávání tlaku (DN 25) s rychlospojkou. Pohonná část je zcela zvukotěsná, aby se minimalizoval provozní hluk, a je vybavena výfukovým tlumičem s účinností IE3. Součástí standardní dodávky je také rozvaděč v souladu s třídou ochrany IP 54 (podle německých předpisů VDE 0113).
Charakteristické znaky a výhody
Vybavený pro třídu prachu M pro vysokou bezpečnost práceFiltrační technika pro třídu prachu M pro bezpečné vysávání zdraví škodlivého prachu.
Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonuTéměř bezprašné vyprazdňování díky PE sáčku s uzavíracím mechanismem. Jednoduchá likvidace prachu v PE sáčku.
Omyvatelný kapsový filtr s dlouhou životností a elektrické čištění filtruVysávání při vysokém sacím výkonu bez poklesu filtračního účinku bez přerušení Svařené švy garantují dlouhou životnost kapsového filtru. Pro efektivní a komfortní čištění filtru a konstantní sací výkon.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|972 / 3500
|Podtlak (mbar/kPa)
|71 / 7,1
|Objem nádrže (l)
|100
|Jmenovitý příkon (kW)
|11
|Typ vysávání
|Elektrický
|Filtrační plocha (m²)
|24
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 250
|Hladina hluku (dB(A))
|75
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|754
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|797
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1460 x 1389 x 3093
Videa
Oblasti použití
- Pro vysávání velkého množství zdraví škodlivého prachu (MAK ≥ 0,1 mg/m³)
- Pro vysávání velkého množství jemných třísek a jemného nebo zdraví škodlivého prachu (MAK ≥ 0,1 mg/m³)