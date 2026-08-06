Odprašovací systém ID 50/40 Afc
Mobilní odprašovač ID 50/40 Afc je vybaven vysokotlakým kompresorem pro separaci všech druhů lepivého prachu a třísek.
Odprašovač ID 50/40 Afc je bezpečný pro použití v zpracovatelských závodech. Díky vysokotlakému kompresoru je vhodný pro odlučování všech druhů problematického (např. lepivého) prachu a třísek. Stroj je k dispozici v různých výkonnostních a filtračních třídách. Řada sahá až do třídy filtru "H" pro odlučování karcinogenního prachu. Řídicí skříň s automatickým oklepem filtru zaručuje dlouhou životnost filtru. Volitelně k dispozici: diferenční tlakový spínač pro monitorování filtru, stejně jako ultrazvukový snímač vzdálenosti pro monitorování stavu naplnění.
Charakteristické znaky a výhody
Vybavený pro třídu prachu M pro vysokou bezpečnost práceFiltrační technika třídy prachu M pro vysávání zdraví škodlivého prachu.
Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonuUsazovací podvozek a pojízdná sběrná nádoba na nečistoty pro ergonomické vyprazdňování.
Téměř bezprašný systém vyprazdňování pro zdraví škodlivé látkyTéměř bezprašné vyprazdňování díky zavíracímu mechanismu a hadici pro vyrovnání tlaku. Jednoduchá a bezpečná likvidace prachu díky PE sáčku.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|138 / 495
|Podtlak (mbar/kPa)
|140 / 14
|Objem nádrže (l)
|50
|Jmenovitý příkon (kW)
|4
|Typ vysávání
|Elektrický
|Filtrační plocha (m²)
|3,2
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 70
|Hladina hluku (dB(A))
|70
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|200
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|200,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|915 x 777 x 1824
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