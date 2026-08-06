Odprašovací systém ID 50/40 Afc

Mobilní odprašovač ID 50/40 Afc je vybaven vysokotlakým kompresorem pro separaci všech druhů lepivého prachu a třísek.

Odprašovač ID 50/40 Afc je bezpečný pro použití v zpracovatelských závodech. Díky vysokotlakému kompresoru je vhodný pro odlučování všech druhů problematického (např. lepivého) prachu a třísek. Stroj je k dispozici v různých výkonnostních a filtračních třídách. Řada sahá až do třídy filtru "H" pro odlučování karcinogenního prachu. Řídicí skříň s automatickým oklepem filtru zaručuje dlouhou životnost filtru. Volitelně k dispozici: diferenční tlakový spínač pro monitorování filtru, stejně jako ultrazvukový snímač vzdálenosti pro monitorování stavu naplnění.

Charakteristické znaky a výhody
Odprašovací systém ID 50/40 Afc: Vybavený pro třídu prachu M pro vysokou bezpečnost práce
Vybavený pro třídu prachu M pro vysokou bezpečnost práce
Filtrační technika třídy prachu M pro vysávání zdraví škodlivého prachu.
Odprašovací systém ID 50/40 Afc: Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonu
Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonu
Usazovací podvozek a pojízdná sběrná nádoba na nečistoty pro ergonomické vyprazdňování.
Odprašovací systém ID 50/40 Afc: Téměř bezprašný systém vyprazdňování pro zdraví škodlivé látky
Téměř bezprašný systém vyprazdňování pro zdraví škodlivé látky
Téměř bezprašné vyprazdňování díky zavíracímu mechanismu a hadici pro vyrovnání tlaku. Jednoduchá a bezpečná likvidace prachu díky PE sáčku.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 138 / 495
Podtlak (mbar/kPa) 140 / 14
Objem nádrže (l) 50
Jmenovitý příkon (kW) 4
Typ vysávání Elektrický
Filtrační plocha (m²) 3,2
Jmenovitá šířka přípojky DN 70
Hladina hluku (dB(A)) 70
Hlavní filtr - třída prachů M
Hmotnost bez příslušenství (kg) 200
Hmotnost včetně obalu (kg) 200,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 915 x 777 x 1824
Odprašovací systém ID 50/40 Afc
Odprašovací systém ID 50/40 Afc

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