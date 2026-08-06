Odprašovací systém ID 90/30
Odprašovací zařízení ID 90/30 vhodné pro vícesměnný provoz: tiché (64 dB[A]) a vysoce účinné při průběžném odsávání usazeného a poletujícího prachu.
Odprašovací zařízení ID 90/30 zajišťuje průběžné odsávání usazeného a poletujícího prachu a ostatních látek na strojích a výrobních linkách. Je vhodné pro vícesměnný provoz, pracuje s hladinou hluku pouze 64 dB(A) extrémně tiše a díky vysoce efektivnímu motoru třídy energetické účinnosti IE3 také mimořádně energeticky úsporně. Zařízení zvládne bez námahy velké množství prachu díky svému konstantně vysokému průtokovému objemu vzduchu (900 m³/h) a velké filtrační ploše (3,2 m²) i po delší intervaly. Údržbu hlavního filtru třídy prachu M zajišťuje intuitivní manuální čištění filtru.
Charakteristické znaky a výhody
Prací kpasový filtr s dlouhou životností pro konstantně vysoký sací výkonDelší životnost, méně náročná údržba a menší náklady. Ideální pro průmyslové použití. Bezkonkurenčně účinné manuální očištění filtru skrze výztužnou mřížku v každé filtrační kapse.
Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonuUsazovací podvozek a pojízdná sběrná nádoba na nečistoty pro ergonomické vyprazdňování.
Téměř bezprašný vyprazdňovací systém s PE pytlemTéměř bezprašné vyprazdňování díky zavíracímu mechanismu a hadici pro vyrovnání tlaku. Jednoduchá a bezpečná likvidace prachu díky PE sáčku.
Jednoduché čištění filtru manuálním mechanismem oklepávání
- Pravidelné ovládání páky oklepávacího mechanismu pro vysoký sací výkon.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|250 / 900
|Podtlak (mbar/kPa)
|48 / 4,8
|Objem nádrže (l)
|100
|Materiál nádrže
|Kov
|Jmenovitý příkon (kW)
|3
|Typ vysávání
|Elektrický
|Filtrační plocha (m²)
|3,2
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 120
|Hladina hluku (dB(A))
|64
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|270
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|270,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1450 x 760 x 1680
Vybavení
- Filtr: Kapsový filtr
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
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