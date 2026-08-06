Odprašovací systém ID 90/30

Odprašovací zařízení ID 90/30 vhodné pro vícesměnný provoz: tiché (64 dB[A]) a vysoce účinné při průběžném odsávání usazeného a poletujícího prachu.

Odprašovací zařízení ID 90/30 zajišťuje průběžné odsávání usazeného a poletujícího prachu a ostatních látek na strojích a výrobních linkách. Je vhodné pro vícesměnný provoz, pracuje s hladinou hluku pouze 64 dB(A) extrémně tiše a díky vysoce efektivnímu motoru třídy energetické účinnosti IE3 také mimořádně energeticky úsporně. Zařízení zvládne bez námahy velké množství prachu díky svému konstantně vysokému průtokovému objemu vzduchu (900 m³/h) a velké filtrační ploše (3,2 m²) i po delší intervaly. Údržbu hlavního filtru třídy prachu M zajišťuje intuitivní manuální čištění filtru.

Charakteristické znaky a výhody
Odprašovací systém ID 90/30: Prací kpasový filtr s dlouhou životností pro konstantně vysoký sací výkon
Prací kpasový filtr s dlouhou životností pro konstantně vysoký sací výkon
Delší životnost, méně náročná údržba a menší náklady. Ideální pro průmyslové použití. Bezkonkurenčně účinné manuální očištění filtru skrze výztužnou mřížku v každé filtrační kapse.
Odprašovací systém ID 90/30: Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonu
Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonu
Usazovací podvozek a pojízdná sběrná nádoba na nečistoty pro ergonomické vyprazdňování.
Odprašovací systém ID 90/30: Téměř bezprašný vyprazdňovací systém s PE pytlem
Téměř bezprašný vyprazdňovací systém s PE pytlem
Téměř bezprašné vyprazdňování díky zavíracímu mechanismu a hadici pro vyrovnání tlaku. Jednoduchá a bezpečná likvidace prachu díky PE sáčku.
Jednoduché čištění filtru manuálním mechanismem oklepávání
  • Pravidelné ovládání páky oklepávacího mechanismu pro vysoký sací výkon.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 250 / 900
Podtlak (mbar/kPa) 48 / 4,8
Objem nádrže (l) 100
Materiál nádrže Kov
Jmenovitý příkon (kW) 3
Typ vysávání Elektrický
Filtrační plocha (m²) 3,2
Jmenovitá šířka přípojky DN 120
Hladina hluku (dB(A)) 64
Hlavní filtr - třída prachů M
Hmotnost bez příslušenství (kg) 270
Hmotnost včetně obalu (kg) 270,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1450 x 760 x 1680

Vybavení

  • Filtr: Kapsový filtr
  • Příslušenství v objemu dodávky: ne
Odprašovací systém ID 90/30
Odprašovací systém ID 90/30

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