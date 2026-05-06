Průmyslový vysavač IVM 40/12-1 H Z22

Mobilní, jednomotorý průmyslový vysavač střední třídy pro bezpečné vysávání jemných a hrubých pevných látek v třídě prachu H. Vhodný pro oblast použití v zóně ATEX 22.

Pro univerzální vysávání malého až středního množství jemných a hrubých pevných látek v průmyslovém prostředí - v zóně ATEX 22. IVM 40/12-1 H Z22 je jednomotorový průmyslový vysavač střední třídy s ochranou proti výbuchu. Výkonný a spolehlivý stroj pracuje s jednofázovým motorem, je obzvláště kompaktní, robustní a odolný v konstrukci, velmi mobilní a ovladatelný a ideální pro aplikace, ve kterých je třeba dodržovat určitá bezpečnostní opatření. Díky inovativnímu systému čištění filtru Pull and Clean lze velký hvězdicový filtr v prachové třídě H snadno, jednoduše a pohodlně čistit za provozu. Vysavač je vybaven certifikovaným H filtrem pro třídu prachu H a s technologií rozpoznáním filtru. Sběrné a filtrační nádrže jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli odolné proti kyselinám, zatímco šasi je vyrobeno z odolné oceli.

Charakteristické znaky a výhody
Certifikováno pro zónu ATEX 22
Třída prachu H
EC turbína s nízkým opotřebením
Čištění filtru Pull and Clean
Obsahuje extra velký hvězdicový filtr a přídavný patronový filtr
Specifikace

Technické údaje

Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 43,8 / 158
Podtlak (mbar/kPa) 249 / 24,9
Objem nádrže (l) 40
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Jmenovitý příkon (kW) 1 x 1,2
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství DN 40
Hladina hluku (dB(A)) 73
Hlavní filtr - třída prachů M
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 1,6
Třída prachu sekundárního filtru H
Filtrační plocha sekundárního filtru (m²) 1,6
Hmotnost bez příslušenství (kg) 51
Hmotnost včetně obalu (kg) 51,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 645 x 655 x 1140

Vybavení

  • Hlavní filtr: Hvězdicový filtr
  • Sekundrární filtr: Filtrační patrona
  • Příslušenství v objemu dodávky: ne
Průmyslový vysavač IVM 40/12-1 H Z22
Oblasti použití
  • Vhodný pro použití v ATEX zóně 22
  • Pro malá až střední množství pevných látek a prachu ve třídě H
  • Pro nejnáročnější aplikace, vhodný také pro vysávání lepivých materiálů
