Průmyslový vysavač IVM 40/12-1 H Z22
Mobilní, jednomotorý průmyslový vysavač střední třídy pro bezpečné vysávání jemných a hrubých pevných látek v třídě prachu H. Vhodný pro oblast použití v zóně ATEX 22.
Pro univerzální vysávání malého až středního množství jemných a hrubých pevných látek v průmyslovém prostředí - v zóně ATEX 22. IVM 40/12-1 H Z22 je jednomotorový průmyslový vysavač střední třídy s ochranou proti výbuchu. Výkonný a spolehlivý stroj pracuje s jednofázovým motorem, je obzvláště kompaktní, robustní a odolný v konstrukci, velmi mobilní a ovladatelný a ideální pro aplikace, ve kterých je třeba dodržovat určitá bezpečnostní opatření. Díky inovativnímu systému čištění filtru Pull and Clean lze velký hvězdicový filtr v prachové třídě H snadno, jednoduše a pohodlně čistit za provozu. Vysavač je vybaven certifikovaným H filtrem pro třídu prachu H a s technologií rozpoznáním filtru. Sběrné a filtrační nádrže jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli odolné proti kyselinám, zatímco šasi je vyrobeno z odolné oceli.
Charakteristické znaky a výhody
Certifikováno pro zónu ATEX 22
Třída prachu H
EC turbína s nízkým opotřebením
Čištění filtru Pull and Clean
Obsahuje extra velký hvězdicový filtr a přídavný patronový filtr
Specifikace
Technické údaje
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|43,8 / 158
|Podtlak (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Objem nádrže (l)
|40
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|1 x 1,2
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 70
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 40
|Hladina hluku (dB(A))
|73
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|1,6
|Třída prachu sekundárního filtru
|H
|Filtrační plocha sekundárního filtru (m²)
|1,6
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|51
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|51,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|645 x 655 x 1140
Vybavení
- Hlavní filtr: Hvězdicový filtr
- Sekundrární filtr: Filtrační patrona
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
Oblasti použití
- Vhodný pro použití v ATEX zóně 22
- Pro malá až střední množství pevných látek a prachu ve třídě H
- Pro nejnáročnější aplikace, vhodný také pro vysávání lepivých materiálů