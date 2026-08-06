Průmyslový vysavač IVM 40/12-1 M Z22
S mobilním jednomotorovým průmyslovým vysavačem střední třídy, vybaveným hvězdicovým filtrem prachové třídy M, vysajete jemné a hrubé pevné látky v hygienicky citlivých oblastech zóny 22.
Výbuchu odolný průmyslový vysavač střední třídy IVM 40/12-1 M Z22, vhodný pro univerzální vysávání malého až středního množství jemných a hrubých pevných látek v průmyslovém prostředí v zóně ATEX 22. Spolehlivý, odolný, kompaktní a mobilní stroj pracuje s jednofázovým motorem a používá se v každé situaci, kdy okolnosti vyžadují dodržení určitých bezpečnostních opatření. Velká kola zajišťují velmi snadný transport na místo použití. Díky inovativnímu systému čištění filtru Pull and Clean lze velký hvězdicový filtr v prachové třídě M snadno, jednoduše a pohodlně čistit za provozu. Sběrné a filtrační nádrže jsou vyrobeny z vysoce kvalitní kyselinovzdorné nerezové oceli, zatímco šasi je vyrobeno z odolné oceli.
Charakteristické znaky a výhody
Certifikováno pro zónu ATEX 22Průmyslový vysavač odolný proti výbuchu pro bezpečné vysávání v zóně ATEX 22.
Třída prachu MKompletní zařízení certifikované podle DIN EN 60335-2-69 pro třídu prachu M.
EC turbína s nízkým opotřebenímBezkartáčový design pro provoz s nízkým opotřebením. Vhodné pro třísměnný provoz díky minimální životnosti 5000 hodin.
Čištění filtru Pull and Clean
- Filtr se čistí v jednom kroku během provozu.
- Odprašování s nízkým opotřebením pomocí zpětného toku vzduchu.
Vybaveno velkým hvězdicovým filtrem
- Pro bezpečné vysávání pevných látek a prachu až do třídy prašnosti M.
- Vhodné i pro velké množství prachu.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|49,4 / 178
|Podtlak (mbar/kPa)
|239 / 23,9
|Objem nádrže (l)
|40
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|1 x 1,2
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 70
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 40
|Hladina hluku (dB(A))
|73
|Délka kabelu (m)
|10
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|1,6
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|50
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|50,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|645 x 655 x 1140
Vybavení
- Hlavní filtr: Hvězdicový filtr
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
Videa
Oblasti použití
- Vhodný pro použití v ATEX zóně 22
- Pro malá až střední množství pevných látek a prachu ve třídě M
- Pro nejnáročnější aplikace, vhodný také pro vysávání lepivých materiálů