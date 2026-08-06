Průmyslový vysavač IVM 40/12-1 M Z22

S mobilním jednomotorovým průmyslovým vysavačem střední třídy, vybaveným hvězdicovým filtrem prachové třídy M, vysajete jemné a hrubé pevné látky v hygienicky citlivých oblastech zóny 22.

Výbuchu odolný průmyslový vysavač střední třídy IVM 40/12-1 M Z22, vhodný pro univerzální vysávání malého až středního množství jemných a hrubých pevných látek v průmyslovém prostředí v zóně ATEX 22. Spolehlivý, odolný, kompaktní a mobilní stroj pracuje s jednofázovým motorem a používá se v každé situaci, kdy okolnosti vyžadují dodržení určitých bezpečnostních opatření. Velká kola zajišťují velmi snadný transport na místo použití. Díky inovativnímu systému čištění filtru Pull and Clean lze velký hvězdicový filtr v prachové třídě M snadno, jednoduše a pohodlně čistit za provozu. Sběrné a filtrační nádrže jsou vyrobeny z vysoce kvalitní kyselinovzdorné nerezové oceli, zatímco šasi je vyrobeno z odolné oceli.

Charakteristické znaky a výhody
Průmyslový vysavač IVM 40/12-1 M Z22: Certifikováno pro zónu ATEX 22
Certifikováno pro zónu ATEX 22
Průmyslový vysavač odolný proti výbuchu pro bezpečné vysávání v zóně ATEX 22.
Průmyslový vysavač IVM 40/12-1 M Z22: Třída prachu M
Třída prachu M
Kompletní zařízení certifikované podle DIN EN 60335-2-69 pro třídu prachu M.
Průmyslový vysavač IVM 40/12-1 M Z22: EC turbína s nízkým opotřebením
EC turbína s nízkým opotřebením
Bezkartáčový design pro provoz s nízkým opotřebením. Vhodné pro třísměnný provoz díky minimální životnosti 5000 hodin.
Čištění filtru Pull and Clean
  • Filtr se čistí v jednom kroku během provozu.
  • Odprašování s nízkým opotřebením pomocí zpětného toku vzduchu.
Vybaveno velkým hvězdicovým filtrem
  • Pro bezpečné vysávání pevných látek a prachu až do třídy prašnosti M.
  • Vhodné i pro velké množství prachu.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 49,4 / 178
Podtlak (mbar/kPa) 239 / 23,9
Objem nádrže (l) 40
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Jmenovitý příkon (kW) 1 x 1,2
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství DN 40
Hladina hluku (dB(A)) 73
Délka kabelu (m) 10
Hlavní filtr - třída prachů M
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 1,6
Hmotnost bez příslušenství (kg) 50
Hmotnost včetně obalu (kg) 50,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 645 x 655 x 1140

Vybavení

  • Hlavní filtr: Hvězdicový filtr
  • Příslušenství v objemu dodávky: ne
Průmyslový vysavač IVM 40/12-1 M Z22
Průmyslový vysavač IVM 40/12-1 M Z22
Průmyslový vysavač IVM 40/12-1 M Z22
Průmyslový vysavač IVM 40/12-1 M Z22
Průmyslový vysavač IVM 40/12-1 M Z22
Průmyslový vysavač IVM 40/12-1 M Z22

Videa

Oblasti použití
  • Vhodný pro použití v ATEX zóně 22
  • Pro malá až střední množství pevných látek a prachu ve třídě M
  • Pro nejnáročnější aplikace, vhodný také pro vysávání lepivých materiálů
Příslušenství