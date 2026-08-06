Průmyslový vysavač IVM 40/12-1 M Z22 Set
Sada průmyslových vysavačů střední třídy včetně příslušenství, vybavená filtrem třídy M a EC turbínou, pro vysávání jemných a hrubých pevných částic v zóně ATEX 22.
IVM 40/12-1 M Z22 Set průmyslový vysavač střední třídy s ochranou proti výbuchu, vhodný pro univerzální vysávání malého až středního množství jemných a hrubých pevných látek v průmyslovém prostředí – ideální také pro použití v oblastech s přísnými hygienickými požadavky a v zóně ATEX 22. Spolehlivý, odolný, kompaktní a mobilní stroj s příslušenstvím (standardní silikonová hubice DN40, hadice PVC 3m DN40, rukojeť z nerezové oceli DN40, redukce DN 70 - DN 40 z nerezové oceli) pracuje v jednofázovém provozu, je vybaven EC turbínou a používá se v jakékoli aplikaci, kde okolnosti vyžadují dodržování určitých bezpečnostních opatření. Velká kola usnadňují jeho přepravu tam, kde je potřeba. Díky inovativnímu systému čištění filtru Pull and Clean lze velký hvězdicový filtr třídy prachu M snadno a pohodlně čistit během provozu. Sběrná nádrž a filtrační nádrž jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli odolné proti kyselinám, zatímco podvozek je vyroben z odolné oceli.
Charakteristické znaky a výhody
Certifikováno pro zónu ATEX 22Průmyslový vysavač odolný proti výbuchu pro bezpečné vysávání v zóně ATEX 22.
Třída prachu MKompletní zařízení certifikované podle DIN EN 60335-2-69 pro třídu prachu M.
EC turbína s nízkým opotřebenímBezkartáčový design pro provoz s nízkým opotřebením. Vhodné pro třísměnný provoz díky minimální životnosti 5000 hodin.
Čištění filtru Pull and Clean
- Filtr se čistí v jednom kroku během provozu.
- Odprašování s nízkým opotřebením pomocí zpětného toku vzduchu.
Vybaveno velkým hvězdicovým filtrem
- Pro bezpečné vysávání pevných látek a prachu až do třídy prašnosti M.
- Vhodné i pro velké množství prachu.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|49,4 / 178
|Podtlak (mbar/kPa)
|239 / 23,9
|Objem nádrže (l)
|40
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|1 x 1,2
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 70
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 40
|Hladina hluku (dB(A))
|73
|Délka kabelu (m)
|10
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|1,6
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|52,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|53,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|645 x 655 x 1140
Videa
Oblasti použití
- Vhodný pro použití v ATEX zóně 22
- Pro malá až střední množství pevných látek a prachu ve třídě M
- Pro nejnáročnější aplikace, vhodný také pro vysávání lepivých materiálů