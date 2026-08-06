Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 H ACD

Dvoumotorový, mobilní a robustní průmyslový vysavač střední třídy IVM 40/24-2 H ACD přesvědčí, pokud jde o vysávání jemného i hrubého hořlavého prachu.

Odolný, robustní, kompaktní a mobilní, tj. náš dvoumotorový průmyslový vysavač střední třídy IVM 40/24-2 H ACD pro univerzální vysávání jemných a hrubých hořlavých pevných látek mimo zónu ATEX. Spolehlivý stroj pracuje v jednofázovém provozu a oba motory lze samostatně ovládat. Velký hvězdicový PTFE filtr prachové třídy M lze snadno, pohodlně a spolehlivě vyčistit pomocí systému čištění filtru Pull and Clean bez vypnutí vysavače. Vysavač je navíc vybaven H-filtrem a certifikován pro třídu prachu H. Filtr a sběrné nádrže průmyslového vysavače jsou vyrobeny z nerezové oceli odolné proti kyselinám, zatímco podvozek je vyroben z odolné oceli a má velká kola pro snadnou přepravu.

Charakteristické znaky a výhody
Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 H ACD: ACD - Aplikace pro hořlavý prach
ACD - Aplikace pro hořlavý prach
Pro bezpečné a úsporné vysávání hořlavých prachů. Odpovídá normě IEC 60335-2-69.
Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 H ACD: Třída prachu H
Třída prachu H
Celkové zařízení certifikované podle normy DIN EN 60335-2-69 pro třídu prachu H. Pro bezpečné zachycení pevných částic a prachu až do třídy prašnosti H.
Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 H ACD: Čištění filtru Pull and Clean
Čištění filtru Pull and Clean
Filtr se čistí v jednom kroku během provozu. Odprašování s nízkým opotřebením pomocí zpětného toku vzduchu.
Vybaveno dvěma dmychadly
  • Pro silný sací výkon a optimální čisticí výkon.
  • Ventilátory lze zapnout samostatně pro individuální sací výkon podle potřeby.
Obsahuje extra velký hvězdicový filtr a přídavný patronový filtr
  • Pro bezpečné zachycení pevných částic a prachu až do třídy prašnosti H.
  • Maximální bezpečnost díky 2-stupňovému filtračnímu systému s optimálním stupněm separace.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Množství vzduchu (l/s) 106
Podtlak (mbar) 225
Objem nádrže (l) 40
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Jmenovitý příkon (kW) 2,3
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství DN 50
Hladina hluku (dB(A)) 77
Délka kabelu (m) 10
Hlavní filtr - třída prachů M
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 1,6
Třída prachu sekundárního filtru H
Filtrační plocha sekundárního filtru (m²) 1,6
Hmotnost bez příslušenství (kg) 36
Hmotnost včetně obalu (kg) 39,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 645 x 655 x 1150

Vybavení

  • Hlavní filtr: Hvězdicový filtr
  • Sekundrární filtr: Filtrační patrona
  • Příslušenství v objemu dodávky: ne
Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 H ACD
Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 H ACD
Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 H ACD
Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 H ACD
Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 H ACD
Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 H ACD

Videa

Oblasti použití
  • Pro vysávání hořlavých druhů prachu
Příslušenství