Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 H ACD
Dvoumotorový, mobilní a robustní průmyslový vysavač střední třídy IVM 40/24-2 H ACD přesvědčí, pokud jde o vysávání jemného i hrubého hořlavého prachu.
Odolný, robustní, kompaktní a mobilní, tj. náš dvoumotorový průmyslový vysavač střední třídy IVM 40/24-2 H ACD pro univerzální vysávání jemných a hrubých hořlavých pevných látek mimo zónu ATEX. Spolehlivý stroj pracuje v jednofázovém provozu a oba motory lze samostatně ovládat. Velký hvězdicový PTFE filtr prachové třídy M lze snadno, pohodlně a spolehlivě vyčistit pomocí systému čištění filtru Pull and Clean bez vypnutí vysavače. Vysavač je navíc vybaven H-filtrem a certifikován pro třídu prachu H. Filtr a sběrné nádrže průmyslového vysavače jsou vyrobeny z nerezové oceli odolné proti kyselinám, zatímco podvozek je vyroben z odolné oceli a má velká kola pro snadnou přepravu.
Charakteristické znaky a výhody
ACD - Aplikace pro hořlavý prachPro bezpečné a úsporné vysávání hořlavých prachů. Odpovídá normě IEC 60335-2-69.
Třída prachu HCelkové zařízení certifikované podle normy DIN EN 60335-2-69 pro třídu prachu H. Pro bezpečné zachycení pevných částic a prachu až do třídy prašnosti H.
Čištění filtru Pull and CleanFiltr se čistí v jednom kroku během provozu. Odprašování s nízkým opotřebením pomocí zpětného toku vzduchu.
Vybaveno dvěma dmychadly
- Pro silný sací výkon a optimální čisticí výkon.
- Ventilátory lze zapnout samostatně pro individuální sací výkon podle potřeby.
Obsahuje extra velký hvězdicový filtr a přídavný patronový filtr
- Pro bezpečné zachycení pevných částic a prachu až do třídy prašnosti H.
- Maximální bezpečnost díky 2-stupňovému filtračnímu systému s optimálním stupněm separace.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Množství vzduchu (l/s)
|106
|Podtlak (mbar)
|225
|Objem nádrže (l)
|40
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|2,3
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 70
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 50
|Hladina hluku (dB(A))
|77
|Délka kabelu (m)
|10
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|1,6
|Třída prachu sekundárního filtru
|H
|Filtrační plocha sekundárního filtru (m²)
|1,6
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|36
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|39,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|645 x 655 x 1150
Vybavení
- Hlavní filtr: Hvězdicový filtr
- Sekundrární filtr: Filtrační patrona
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
Videa
Oblasti použití
- Pro vysávání hořlavých druhů prachu