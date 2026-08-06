Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 M ACD Set
Mobilní průmyslový vysavač střední třídy IVM 40/24-2 M ACD Set s dvěma motory, který zahrnuje příslušenství, zaujme při sběru jemného i hrubého hořlavého prachu.
Odolný, robustní, kompaktní, mobilní: náš průmyslový vysavač IVM 40/24-2 M ACD Set se dvěma motory střední třídy pro univerzální vysávání jemných a hrubých hořlavých pevných látek mimo zónu ATEX. Spolehlivý stroj pracuje v jednofázovém provozu a oba motory lze ovládat samostatně. Velký certifikovaný hvězdicový filtr PTFE třídy M lze snadno, pohodlně a spolehlivě čistit pomocí systému čištění filtrů Pull and Clean, aniž by bylo nutné vysavač vypínat. Filtr a sběrné nádoby průmyslového vysavače jsou vyrobeny z nerezové oceli odolné proti kyselinám, zatímco podvozek je vyroben z odolné oceli a má velká kola pro snadnou přepravu. Set příslušenství: standardní silikonová hubice DN50, hadice PVC 3m DN50, rukojeť z nerezové oceli DN50, redukce DN70 - DN 50 z nerezové oceli.
Charakteristické znaky a výhody
ACD - Aplikace pro hořlavý prachPro bezpečné a úsporné vysávání hořlavých prachů. Odpovídá normě IEC 60335-2-69.
Třída prachu MKompletní zařízení certifikované podle DIN EN 60335-2-69 pro třídu prachu M.
Čištění filtru Pull and CleanFiltr se čistí v jednom kroku během provozu. Odprašování s nízkým opotřebením pomocí zpětného toku vzduchu.
Vybaveno dvěma dmychadly
- Pro silný sací výkon a optimální čisticí výkon.
- Ventilátory lze zapnout samostatně pro individuální sací výkon podle potřeby.
Vybaveno velkým hvězdicovým filtrem
- Pro bezpečné vysávání pevných látek a prachu až do třídy prašnosti M.
- Vhodné i pro velké množství prachu.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|100 / 360
|Podtlak (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Objem nádrže (l)
|40
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|2,3
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 70
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 50
|Hladina hluku (dB(A))
|77
|Délka kabelu (m)
|10
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|1,5
|Barva
|stříbrný
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|34,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|35,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|645 x 655 x 1157
Vybavení
- Hlavní filtr: Hvězdicový filtr
- Příslušenství v objemu dodávky: ano
Videa
Oblasti použití
- Pro vysávání hořlavých druhů prachu