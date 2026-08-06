Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 M ACD Set

Mobilní průmyslový vysavač střední třídy IVM 40/24-2 M ACD Set s dvěma motory, který zahrnuje příslušenství, zaujme při sběru jemného i hrubého hořlavého prachu.

Odolný, robustní, kompaktní, mobilní: náš průmyslový vysavač IVM 40/24-2 M ACD Set se dvěma motory střední třídy pro univerzální vysávání jemných a hrubých hořlavých pevných látek mimo zónu ATEX. Spolehlivý stroj pracuje v jednofázovém provozu a oba motory lze ovládat samostatně. Velký certifikovaný hvězdicový filtr PTFE třídy M lze snadno, pohodlně a spolehlivě čistit pomocí systému čištění filtrů Pull and Clean, aniž by bylo nutné vysavač vypínat. Filtr a sběrné nádoby průmyslového vysavače jsou vyrobeny z nerezové oceli odolné proti kyselinám, zatímco podvozek je vyroben z odolné oceli a má velká kola pro snadnou přepravu. Set příslušenství: standardní silikonová hubice DN50, hadice PVC 3m DN50, rukojeť z nerezové oceli DN50, redukce DN70 - DN 50 z nerezové oceli.

Charakteristické znaky a výhody
Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 M ACD Set: ACD - Aplikace pro hořlavý prach
ACD - Aplikace pro hořlavý prach
Pro bezpečné a úsporné vysávání hořlavých prachů. Odpovídá normě IEC 60335-2-69.
Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 M ACD Set: Třída prachu M
Třída prachu M
Kompletní zařízení certifikované podle DIN EN 60335-2-69 pro třídu prachu M.
Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 M ACD Set: Čištění filtru Pull and Clean
Čištění filtru Pull and Clean
Filtr se čistí v jednom kroku během provozu. Odprašování s nízkým opotřebením pomocí zpětného toku vzduchu.
Vybaveno dvěma dmychadly
  • Pro silný sací výkon a optimální čisticí výkon.
  • Ventilátory lze zapnout samostatně pro individuální sací výkon podle potřeby.
Vybaveno velkým hvězdicovým filtrem
  • Pro bezpečné vysávání pevných látek a prachu až do třídy prašnosti M.
  • Vhodné i pro velké množství prachu.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 100 / 360
Podtlak (mbar/kPa) 225 / 22,5
Objem nádrže (l) 40
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Jmenovitý příkon (kW) 2,3
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství DN 50
Hladina hluku (dB(A)) 77
Délka kabelu (m) 10
Hlavní filtr - třída prachů M
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 1,5
Barva stříbrný
Hmotnost bez příslušenství (kg) 34,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 35,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 645 x 655 x 1157

Vybavení

  • Hlavní filtr: Hvězdicový filtr
  • Příslušenství v objemu dodávky: ano
Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 M ACD Set
Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 M ACD Set
Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 M ACD Set
Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 M ACD Set
Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 M ACD Set

Videa

Oblasti použití
  • Pro vysávání hořlavých druhů prachu
Příslušenství