Průmyslový vysavač IVM 60/12-1 M ACD WS

Spolehlivý partner: jedno-motorový průmyslový vysavač IVM 60/12-1 M ACD WS účinně a efektivně sbírá jemný prach, který podléhá požadavkům na inertizace.

Kompaktní, spolehlivý, jednoduchý: jedno-motorový průmyslový vysavač střední třídy IVM 60/12-1 M ACD WS je ideálním řešením pro sběr jemného prachu, který je třeba inertizovat, jako je prach z hliníku, titanu nebo hořčíku. Kompaktní a spolehlivý stroj s vysoce výkonnou turbínou je vybaven velkým hvězdicovým filtrem třídy M, který lze snadno a pohodlně čistit pomocí systému čištění filtrů Pull and Clean, aniž by bylo nutné vysavač vypínat. Sběrná nádoba je také vybavena sítkovým košem. Všechny nasáté částice jsou protlačovány inertní kapalinou, takže jsou zcela navlhčeny. Hladinu inertní kapaliny lze kdykoli zkontrolovat přes kontrolní sklo. Vypnutí sacího výkonu při příliš nízké hladině kapaliny zabraňuje provozním chybám. Kapalina se vypouští pomocí kulového ventilu.

Charakteristické znaky a výhody
Průmyslový vysavač IVM 60/12-1 M ACD WS: ACD - Aplikace pro hořlavý prach
ACD - Aplikace pro hořlavý prach
Pro bezpečné a úsporné vysávání hořlavých prachů. Odpovídá normě IEC 60335-2-69.
Průmyslový vysavač IVM 60/12-1 M ACD WS: Nucené navádění zachycených částic
Nucené navádění zachycených částic
Vysávaný odpad je zcela smáčen inertní kapalinou.
Průmyslový vysavač IVM 60/12-1 M ACD WS: Sledování kapaliny v nádobě
Sledování kapaliny v nádobě
Hladina inertní kapaliny je sledována pomocí kontrolního skla.
Vypnutí sacího výkonu při nízké hladině kapaliny
  • Ztráta sání signalizuje obsluze, že hladina kapaliny je nízká.
Kompaktní systém
  • Díky plně integrované sběrné nádobě je systém velmi kompaktní.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Množství vzduchu (l/s) 74
Podtlak (mbar/kPa) 254 / 25,4
Objem nádrže (l) 60
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Jmenovitý příkon (kW) 1,1
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství DN 40
Hladina hluku (dB(A)) 79
Délka kabelu (m) 10
Hlavní filtr - třída prachů M
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 1,5
Barva stříbrný
Hmotnost bez příslušenství (kg) 72
Hmotnost včetně obalu (kg) 72
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1020 x 680 x 1490

Vybavení

  • Hlavní filtr: Hvězdicový filtr
  • Příslušenství v objemu dodávky: ne
Průmyslový vysavač IVM 60/12-1 M ACD WS
Průmyslový vysavač IVM 60/12-1 M ACD WS
Průmyslový vysavač IVM 60/12-1 M ACD WS
Průmyslový vysavač IVM 60/12-1 M ACD WS
Průmyslový vysavač IVM 60/12-1 M ACD WS

Videa

Oblasti použití
  • Obráběcí výrobní procesy
  • Aditivní výroba
Příslušenství