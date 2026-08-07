Průmyslový vysavač IVM 60/12-1 M ACD WS
Spolehlivý partner: jedno-motorový průmyslový vysavač IVM 60/12-1 M ACD WS účinně a efektivně sbírá jemný prach, který podléhá požadavkům na inertizace.
Kompaktní, spolehlivý, jednoduchý: jedno-motorový průmyslový vysavač střední třídy IVM 60/12-1 M ACD WS je ideálním řešením pro sběr jemného prachu, který je třeba inertizovat, jako je prach z hliníku, titanu nebo hořčíku. Kompaktní a spolehlivý stroj s vysoce výkonnou turbínou je vybaven velkým hvězdicovým filtrem třídy M, který lze snadno a pohodlně čistit pomocí systému čištění filtrů Pull and Clean, aniž by bylo nutné vysavač vypínat. Sběrná nádoba je také vybavena sítkovým košem. Všechny nasáté částice jsou protlačovány inertní kapalinou, takže jsou zcela navlhčeny. Hladinu inertní kapaliny lze kdykoli zkontrolovat přes kontrolní sklo. Vypnutí sacího výkonu při příliš nízké hladině kapaliny zabraňuje provozním chybám. Kapalina se vypouští pomocí kulového ventilu.
Charakteristické znaky a výhody
ACD - Aplikace pro hořlavý prachPro bezpečné a úsporné vysávání hořlavých prachů. Odpovídá normě IEC 60335-2-69.
Nucené navádění zachycených částicVysávaný odpad je zcela smáčen inertní kapalinou.
Sledování kapaliny v nádoběHladina inertní kapaliny je sledována pomocí kontrolního skla.
Vypnutí sacího výkonu při nízké hladině kapaliny
- Ztráta sání signalizuje obsluze, že hladina kapaliny je nízká.
Kompaktní systém
- Díky plně integrované sběrné nádobě je systém velmi kompaktní.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Množství vzduchu (l/s)
|74
|Podtlak (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Objem nádrže (l)
|60
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|1,1
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 70
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 40
|Hladina hluku (dB(A))
|79
|Délka kabelu (m)
|10
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|1,5
|Barva
|stříbrný
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|72
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|72
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1020 x 680 x 1490
Vybavení
- Hlavní filtr: Hvězdicový filtr
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
Videa
Oblasti použití
- Obráběcí výrobní procesy
- Aditivní výroba