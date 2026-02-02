Průmyslový vysavač IVM 60/30 M Z22
Mobilní průmyslový vysavač střední třídy IVM 60/30 M Z22 s bočním kanálem vhodný pro výbušnou zónu 22 a certifikovaný podle normy 2014/34 EU pro univerzální používání v průmyslu.
Speciálně vyvinutý k likvidaci jemného, zdraví škodlivého a výbušného prachu: Náš průmyslový vysavač střední třídy IVM 60/30 M Z22 přesvědčí svým odstředivým kompresorem s dlouhou životností a třífázovým motorem pro vícesměnný provoz v případě potřeby i po dobu 24 hodin. Robustní vysavač, s odolným ocelovým krytem, tělem a nádobou z ušlechtilé oceli, je vybavený velkým hvězdicovým filtrem třídy prachu M a splňuje i požadavky na práce v ATEX zóně 22. Navíc je vysavač certifikovaný i podle směrnice 2014/34/EU. Velká kola přitom garantují maximální mobilnost, zatímco spolehlivé, manuální čištění filtru prodlužuje jeho životnost a snižuje tak výdaje na údržbu.
Charakteristické znaky a výhody
Certifikováno pro zónu ATEX 22
Třída prachu M
Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení
Ruční čištění filtru IVM
Vybaveno mimořádně velkým hvězdicovým filtrem
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Podtlak (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Objem nádrže (l)
|60
|Jmenovitý příkon (kW)
|3
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 70
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 50
|Hladina hluku (dB(A))
|79
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|2
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|102
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|102,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1040 x 680 x 1840
Vybavení
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
