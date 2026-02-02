Průmyslový vysavač IVM 60/30 M Z22

Mobilní průmyslový vysavač střední třídy IVM 60/30 M Z22 s bočním kanálem vhodný pro výbušnou zónu 22 a certifikovaný podle normy 2014/34 EU pro univerzální používání v průmyslu.

Speciálně vyvinutý k likvidaci jemného, zdraví škodlivého a výbušného prachu: Náš průmyslový vysavač střední třídy IVM 60/30 M Z22 přesvědčí svým odstředivým kompresorem s dlouhou životností a třífázovým motorem pro vícesměnný provoz v případě potřeby i po dobu 24 hodin. Robustní vysavač, s odolným ocelovým krytem, tělem a nádobou z ušlechtilé oceli, je vybavený velkým hvězdicovým filtrem třídy prachu M a splňuje i požadavky na práce v ATEX zóně 22. Navíc je vysavač certifikovaný i podle směrnice 2014/34/EU. Velká kola přitom garantují maximální mobilnost, zatímco spolehlivé, manuální čištění filtru prodlužuje jeho životnost a snižuje tak výdaje na údržbu.

Charakteristické znaky a výhody
Průmyslový vysavač IVM 60/30 M Z22: Certifikováno pro zónu ATEX 22
Certifikováno pro zónu ATEX 22
Průmyslový vysavač IVM 60/30 M Z22: Třída prachu M
Třída prachu M
Průmyslový vysavač IVM 60/30 M Z22: Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení
Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení
Ruční čištění filtru IVM
Vybaveno mimořádně velkým hvězdicovým filtrem
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Podtlak (mbar/kPa) 286 / 28,6
Objem nádrže (l) 60
Jmenovitý příkon (kW) 3
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství DN 50
Hladina hluku (dB(A)) 79
Hlavní filtr - třída prachů M
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 2
Hmotnost bez příslušenství (kg) 102
Hmotnost včetně obalu (kg) 102,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1040 x 680 x 1840

Vybavení

  • Příslušenství v objemu dodávky: ne
Videa

Příslušenství