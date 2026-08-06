Průmyslový vysavač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set

Výkonný průmyslový vysavač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set pro jemný, hořlavý prach. Včetně příslušenství, ideální pro úklid v dílnách a výrobních halách. Vč. vybraného příslušenství.

Extra nízký a kompaktní IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set je základní průmyslový vysavač s filtrem pro třídu prachu M, který zajišťuje bezpečné vysávání malého množství jemných třísek i hořlavých a nebezpečných prachů (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Robustní konstrukce a malé rozměry vysavače zajišťují dlouhou životnost při náročném každodenním provozu v průmyslovém prostředí. Díky dvěma výkonným motorům je stroj ideální pro údržbové čištění v dílnách nebo výrobních halách. Vnitřní vyztužený kapesní filtr s velkou filtrační plochou (1,4 m²) a účinným čištěním filtru, stejně jako cyklónový předseparátor, zajišťují spolehlivé zachycení jemných prachů. Nádoba na sběr z nerezové oceli je připojena k vysavači pomocí praktického a snadno ovladatelného usazovacího mechanismu. Inteligentní tlumení hluku snižuje provozní hluk bez snížení výkonu. Díky vysoce kvalitním kolečkům a malým rozměrům zaujme IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set vynikající manévrovatelností a maximální univerzálností. Set příslušenství: Hadice PVC 3m DN50, rukojeť DN50, standardní hubice PVC DN50.

Charakteristické znaky a výhody
Průmyslový vysavač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set: ACD - Aplikace pro hořlavý prach
ACD - Aplikace pro hořlavý prach
Pro bezpečné a úsporné vysávání hořlavých prachů. Odpovídá normě IEC 60335-2-69.
Průmyslový vysavač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set: Obzvláště robustní, obzvláště flexibilní
Obzvláště robustní, obzvláště flexibilní
S praktickým, pohyblivým portem pro sací hadici/koleno potrubí. Navzdory velmi kompaktnímu designu disponuje četnými možnostmi pro přenášení příslušenství. Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn.
Průmyslový vysavač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set: Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorů
Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorů
Pro silný sací výkon a optimální čisticí výkon. Ventilátory lze zapnout samostatně pro individuální sací výkon podle potřeby. Velmi tichá hnací hlava zajišťuje rovnoměrné vyfukování chladicího vzduchu.
Pohodlné ruční čištění filtru
  • V případě potřeby snadné ovládání pomocí ergonomicky umístěné páky.
  • Prodlužuje životnost filtru a snižuje tak nároky na údržbu.
  • Identické výsledky čištění bez ohledu na množství použité síly.
Vybaven velkým kapsovým filtrem
  • Pro bezpečné vysávání pevných látek a prachu až do třídy prašnosti M.
  • Pro bezpečné a úsporné vysávání hořlavých prachů.
  • Speciální geometrie filtru zabraňuje zachycení vysátých pevných částic.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 144 / 520
Podtlak (mbar/kPa) 235 / 23
Objem nádrže (l) 35
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Jmenovitý příkon (kW) 2,4
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství DN 50
Hladina hluku (dB(A)) 68
Délka kabelu (m) 10
Hlavní filtr - třída prachů M
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 1,4
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 55,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 58,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 740 x 580 x 1088

Vybavení

  • Hlavní filtr: Kapsový filtr
  • Příslušenství v objemu dodávky: ano
Průmyslový vysavač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set
Průmyslový vysavač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set
Průmyslový vysavač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set
Průmyslový vysavač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set

Videa

Oblasti použití
  • Pro menší množství hořlavého a zdraví škodlivého prachu (mezní hodnota na pracovišti ≥ 0,1 mg/m³)
Příslušenství