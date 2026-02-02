Průmyslový vysavač IVS 100/55 M Z22
Průmyslový vysavač IVS 100/55 M Z22 ze super třídy s výkonným 5,5 kW odstředivým kompresorem s bočním kanálem pro bezpečné vysávání většího množství i výbušného prachu třídy M.
Pro bezpečné vysávání velkého množství zdraví škodlivého prachu s certifikátem pro třídu prachu M a kromě toho i schválený pro výbušnou zónu 22: náš průmyslový vysavač ze super třídy do výbušného prostředí IVS 100/55 M Z22 s výkonným 5,5 kW odstředivým kompresorem. Vysoce efektivní stroj (IE2) je vhodný jak pro stacionární, tak i pro mobilní používání v trvalém provozu. Díky integrovanému pozvolnému rozběhu ho lze provozovat dokonce i z běžných průmyslových zásuvek s jištěním 16 A. Horizontální oklepávání filtru garantuje kdykoli optimální čištění velkého růžicového filtru s certifikátem pro třídu prachu M. Převodovka s cíleným přenosem síly přitom zajišťuje konstantně dobrý výsledek čištění nezávisle na tom, kolik síly je uživatel schopen vynaložit. I mechanismus umístění 100 l nádoby pro vysávání suchých nečistot z ušlechtilé oceli podtrhuje přátelské ovládání stroje pro uživatele. Četné možnosti pro bezpečné uložení příslušenství doplňují promyšlený koncept.
Charakteristické znaky a výhody
Certifikováno pro zónu ATEX 22Průmyslový vysavač odolný proti výbuchu pro bezpečné vysávání v zóně ATEX 22.
Třída prachu MKompletní zařízení certifikované podle DIN EN 60335-2-69 pro třídu prachu M.
Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebeníS výkonem 5,5 kW a pozvolným rozběhem pro velké množství prachu a pevných látek. Pro silný sací výkon a životnost nejméně 20 000 hodin. Vhodný pro vícesměnný provoz a/nebo s více sacími místy.
Ruční čištění filtru IVS
- V případě potřeby snadné ovládání pomocí ergonomicky umístěné páky.
- Prodlužuje životnost filtru a snižuje tak nároky na údržbu.
- Identické výsledky čištění bez ohledu na množství použité síly.
Vybaveno mimořádně velkým hvězdicovým filtrem
- Díky speciálnímu povlaku vhodný i na mastný a lepivý prach.
- Vhodné i pro velké množství prachu.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Podtlak (mbar/kPa)
|240 / 24
|Objem nádrže (l)
|100
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|5,5
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 70
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 70 DN 50
|Hladina hluku (dB(A))
|77
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|2,2
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|157
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|168,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1202 x 686 x 1500
Vybavení
- Příslušenství v objemu dodávky: ne