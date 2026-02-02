Průmyslový vysavač IVS 100/55 M Z22

Průmyslový vysavač IVS 100/55 M Z22 ze super třídy s výkonným 5,5 kW odstředivým kompresorem s bočním kanálem pro bezpečné vysávání většího množství i výbušného prachu třídy M.

Pro bezpečné vysávání velkého množství zdraví škodlivého prachu s certifikátem pro třídu prachu M a kromě toho i schválený pro výbušnou zónu 22: náš průmyslový vysavač ze super třídy do výbušného prostředí IVS 100/55 M Z22 s výkonným 5,5 kW odstředivým kompresorem. Vysoce efektivní stroj (IE2) je vhodný jak pro stacionární, tak i pro mobilní používání v trvalém provozu. Díky integrovanému pozvolnému rozběhu ho lze provozovat dokonce i z běžných průmyslových zásuvek s jištěním 16 A. Horizontální oklepávání filtru garantuje kdykoli optimální čištění velkého růžicového filtru s certifikátem pro třídu prachu M. Převodovka s cíleným přenosem síly přitom zajišťuje konstantně dobrý výsledek čištění nezávisle na tom, kolik síly je uživatel schopen vynaložit. I mechanismus umístění 100 l nádoby pro vysávání suchých nečistot z ušlechtilé oceli podtrhuje přátelské ovládání stroje pro uživatele. Četné možnosti pro bezpečné uložení příslušenství doplňují promyšlený koncept.

Charakteristické znaky a výhody
Průmyslový vysavač IVS 100/55 M Z22: Certifikováno pro zónu ATEX 22
Certifikováno pro zónu ATEX 22
Průmyslový vysavač odolný proti výbuchu pro bezpečné vysávání v zóně ATEX 22.
Průmyslový vysavač IVS 100/55 M Z22: Třída prachu M
Třída prachu M
Kompletní zařízení certifikované podle DIN EN 60335-2-69 pro třídu prachu M.
Průmyslový vysavač IVS 100/55 M Z22: Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení
Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení
S výkonem 5,5 kW a pozvolným rozběhem pro velké množství prachu a pevných látek. Pro silný sací výkon a životnost nejméně 20 000 hodin. Vhodný pro vícesměnný provoz a/nebo s více sacími místy.
Ruční čištění filtru IVS
  • V případě potřeby snadné ovládání pomocí ergonomicky umístěné páky.
  • Prodlužuje životnost filtru a snižuje tak nároky na údržbu.
  • Identické výsledky čištění bez ohledu na množství použité síly.
Vybaveno mimořádně velkým hvězdicovým filtrem
  • Díky speciálnímu povlaku vhodný i na mastný a lepivý prach.
  • Vhodné i pro velké množství prachu.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 138 / 500
Podtlak (mbar/kPa) 240 / 24
Objem nádrže (l) 100
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Jmenovitý příkon (kW) 5,5
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství DN 70 DN 50
Hladina hluku (dB(A)) 77
Hlavní filtr - třída prachů M
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 2,2
Hmotnost bez příslušenství (kg) 157
Hmotnost včetně obalu (kg) 168,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1202 x 686 x 1500

Vybavení

  • Příslušenství v objemu dodávky: ne
Průmyslový vysavač IVS 100/55 M Z22
Průmyslový vysavač IVS 100/55 M Z22
Průmyslový vysavač IVS 100/55 M Z22
Průmyslový vysavač IVS 100/55 M Z22
Průmyslový vysavač IVS 100/55 M Z22
Průmyslový vysavač IVS 100/55 M Z22
Průmyslový vysavač IVS 100/55 M Z22
Průmyslový vysavač IVS 100/55 M Z22
Příslušenství