Průmyslový vysavač IVS 100/75 M Z22
Průmyslový vysavač super třídy IVS 100/75 M Z22 je vybavený odstředivým kompresorem 7,5 kW s certifikátem pro oblasti s nebezpečím výbuchu zóny 22 s třídou prachu M.
Špičkový model v naší super třídě průmyslových vysavačů Ex: IVS 100/75 M Z22 zaujme širokou škálou použití, nejvyšší úrovní bezpečnosti a vynikajícími výkonovými parametry. Vysavač je vhodný pro mobilní i stacionární použití a je vybaven bočním kanálovým dmychadlem o výkonu 7,5 kW s účinností IE3 a soft startem, aby se zabránilo nežádoucím výkonovým špičkám při spuštění. Je vhodný pro vysávání velmi velkého množství jemného prachu, který je zdraví škodlivý, a potenciálně výbušného prachu, je schválen pro použití v zóně 22 a certifikován pro třídu prachu M. Součástí je velký, prostorově úsporný hvězdicový filtr s certifikací M a 16násobným provedením. Horizontální mechanismus protřepávání filtru s převodovkou zajišťuje optimální sací výkon za všech okolností, zatímco 100litrová nerezová nádoba s mechanismem pro odkládání umožňuje dlouhé pracovní intervaly a snadnou likvidaci. K dispozici jsou různé možnosti ukládání příslušenství, aby bylo bezpečné pro přepravu a neztratilo se.
Charakteristické znaky a výhody
Vhodný pro zónu 22
Pozvolný rozběh šetrný k elektrické síti
Komfortní mechanika odnímání nádoby
Horizontální obsluha čištění filtru
Komfortní manipulace s přístrojem
Volitelné dálkové ovládání
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 536
|Podtlak (mbar/kPa)
|290 / 29
|Objem nádrže (l)
|100
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|7,5
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 70
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 70 DN 50
|Hladina hluku (dB(A))
|73
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|2,2
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|180
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|191,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1202 x 686 x 1495
Vybavení
- Příslušenství v objemu dodávky: ne