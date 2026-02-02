Průmyslový vysavač IVS 100/75 M Z22

Průmyslový vysavač super třídy IVS 100/75 M Z22 je vybavený odstředivým kompresorem 7,5 kW s certifikátem pro oblasti s nebezpečím výbuchu zóny 22 s třídou prachu M.

Špičkový model v naší super třídě průmyslových vysavačů Ex: IVS 100/75 M Z22 zaujme širokou škálou použití, nejvyšší úrovní bezpečnosti a vynikajícími výkonovými parametry. Vysavač je vhodný pro mobilní i stacionární použití a je vybaven bočním kanálovým dmychadlem o výkonu 7,5 kW s účinností IE3 a soft startem, aby se zabránilo nežádoucím výkonovým špičkám při spuštění. Je vhodný pro vysávání velmi velkého množství jemného prachu, který je zdraví škodlivý, a potenciálně výbušného prachu, je schválen pro použití v zóně 22 a certifikován pro třídu prachu M. Součástí je velký, prostorově úsporný hvězdicový filtr s certifikací M a 16násobným provedením. Horizontální mechanismus protřepávání filtru s převodovkou zajišťuje optimální sací výkon za všech okolností, zatímco 100litrová nerezová nádoba s mechanismem pro odkládání umožňuje dlouhé pracovní intervaly a snadnou likvidaci. K dispozici jsou různé možnosti ukládání příslušenství, aby bylo bezpečné pro přepravu a neztratilo se.

Charakteristické znaky a výhody
Průmyslový vysavač IVS 100/75 M Z22: Vhodný pro zónu 22
Vhodný pro zónu 22
Průmyslový vysavač IVS 100/75 M Z22: Pozvolný rozběh šetrný k elektrické síti
Pozvolný rozběh šetrný k elektrické síti
Průmyslový vysavač IVS 100/75 M Z22: Komfortní mechanika odnímání nádoby
Komfortní mechanika odnímání nádoby
Horizontální obsluha čištění filtru
Komfortní manipulace s přístrojem
Volitelné dálkové ovládání
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 148 / 536
Podtlak (mbar/kPa) 290 / 29
Objem nádrže (l) 100
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Jmenovitý příkon (kW) 7,5
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství DN 70 DN 50
Hladina hluku (dB(A)) 73
Hlavní filtr - třída prachů M
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 2,2
Hmotnost bez příslušenství (kg) 180
Hmotnost včetně obalu (kg) 191,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1202 x 686 x 1495

Vybavení

  • Příslušenství v objemu dodávky: ne
Průmyslový vysavač IVS 100/75 M Z22
Příslušenství