Průmyslový vysavač IVR-L 100/24-2
IVR-L 100/24-2 – kompaktní průmyslový vysavač s objemem nádoby 100 litrů. Pohodlné vysávání a jednoduché oddělování třísek a olejů.
IVR-L 100/24-2 je kompaktní průmyslový vysavač firmy Kärcher. Vysavač nabízí objem nádoby 100 l. Kapaliny a hrubé pevné látky (např. třísky) lze spolehlivě vysát a díky volitelnému koši na třísky od sebe i pohodlně oddělit. Přípojka sací hadice na sací hlavě zaujme svojí flexibilitou (otáčení o 360°) a garantuje pohodlnou práci bez překroucené hadice, přičemž obsluha může kdykoli pohodlně sledovat stav naplnění na vyprazdňovací hadici. Oka pro přepravu jeřábem usnadňují každodenní manipulaci i při úplném naplnění. Kvalitní kolečka z ABS materiálu garantují nejvyšší mobilitu.
Charakteristické znaky a výhody
Vysoká robustnost, flexibilita a modularita
Optický ukazatel stavu naplnění
Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorů
Vybaven kompaktním povrchovým filtrem prachové třídy L
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Podtlak (mbar/kPa)
|230 / 23
|Objem nádrže (l)
|100
|Materiál nádrže
|Kov
|Jmenovitý příkon (kW)
|2,4
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 50
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 50 DN 40
|Hlavní filtr - třída prachů
|L
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|0,45
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|44
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|44
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|44,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|640 x 620 x 1060
Vybavení
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
Videa