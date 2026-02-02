Průmyslový vysavač IVR-L 100/24-2

IVR-L 100/24-2 – kompaktní průmyslový vysavač s objemem nádoby 100 litrů. Pohodlné vysávání a jednoduché oddělování třísek a olejů.

IVR-L 100/24-2 je kompaktní průmyslový vysavač firmy Kärcher. Vysavač nabízí objem nádoby 100 l. Kapaliny a hrubé pevné látky (např. třísky) lze spolehlivě vysát a díky volitelnému koši na třísky od sebe i pohodlně oddělit. Přípojka sací hadice na sací hlavě zaujme svojí flexibilitou (otáčení o 360°) a garantuje pohodlnou práci bez překroucené hadice, přičemž obsluha může kdykoli pohodlně sledovat stav naplnění na vyprazdňovací hadici. Oka pro přepravu jeřábem usnadňují každodenní manipulaci i při úplném naplnění. Kvalitní kolečka z ABS materiálu garantují nejvyšší mobilitu.

Charakteristické znaky a výhody
Vysoká robustnost, flexibilita a modularita
Optický ukazatel stavu naplnění
Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorů
Vybaven kompaktním povrchovým filtrem prachové třídy L
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 148 / 532
Podtlak (mbar/kPa) 230 / 23
Objem nádrže (l) 100
Materiál nádrže Kov
Jmenovitý příkon (kW) 2,4
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství DN 50 DN 40
Hlavní filtr - třída prachů L
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 0,45
Hmotnost bez příslušenství (kg) 44
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 44
Hmotnost včetně obalu (kg) 44,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 640 x 620 x 1060

Vybavení

  • Příslušenství v objemu dodávky: ne
