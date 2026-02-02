Průmyslový vysavač IVR-L 100/24-2 Tc
IVR-L 100/24-2 Tc představuje základní vybavení veškerých TC variant vysavačů IVR-L 100 Tc. Dokonalý stroj k vysávání a separaci chladicích kapalin a třísek v kovozpracujícím průmyslu.
IVR-L 100/24-2 Tc s kompaktní konstrukcí je spolehlivý průmyslový vysavač, typ Ringler se sklopným podvozkem a sběrnou nádobou o objemu 100 litrů. Tím je vysavač ideální k vysávání velkých množství kapalin a/nebo pevných látek, jako třísek (pokud možno bezprašných). Pomocí volitelného koše na třísky lze pevné látky pohodlně separovat od kapalin. Díky otočné přípojce sací hadice otočné o 360° na hnací hlavě jde vysávání kolem vysavače rychle od ruky bez obtěžujícího zamotávání sací hadice. Aktuální stav naplnění je kdykoli patrný přes vyprazdňovací hadici, přičemž vyprazdňování lze provádět jak pomocí vyprazdňovací hadice, tak i sklopného podvozku.
Charakteristické znaky a výhody
Ergonomický sklopný podvozek
Vysoká robustnost, flexibilita a modularita
Optický ukazatel stavu naplnění
Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorů
Vybaven kompaktním povrchovým filtrem prachové třídy L
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Podtlak (mbar/kPa)
|230 / 23
|Objem nádrže (l)
|100
|Materiál nádrže
|Ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|2,4
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 50
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 50 DN 40
|Hlavní filtr - třída prachů
|L
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|0,45
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|50
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|50
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|50,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|640 x 620 x 1060
Vybavení
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
Videa