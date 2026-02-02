Průmyslový vysavač IVR-L 100/24-2 Tc Dp
Mobilní vysavač na kapaliny a kovové třísky IVR-L 100/24-2 Tc Dp se střídavým napájením, vhodný pro oleje, chladicí emulze nebo jemné, lehké kovové třísky ve středně velkých množstvích.
Vysavač na kapaliny a kovové třísky se střídavým napájením IVR-L 100/24-2 Tc Dp k vysávání středních množství olejů, chladicích emulzí i jemných, lehkých kovových třísek. Výkonné řešení se dvěma turbínami s nízkým pracovním hlukem zaručuje vysoký sací výkon mobilního zařízení s výkonem 2,4 kW. Kapsový filtr s dlouhou životností přitom umožňuje konstantní provoz a integrovaný sítový koš se stará o efektivní oddělování kapalných a pevných nasávaných nečistot. Vysáté kapaliny jsou vypouštěny jednoduchým povolením vypouštěcí hadice do sběrné nádoby o objemu 100 litrů, ukazatel úrovně naplnění zamezuje přeplnění. Tento postup je rychlejší a možný až do výškového rozdílu 6 metrů při používání integrovaného, plynule nastavitelného sudového čerpadla. Vyprazdňovací systém s výklopným podvozkem umožňuje bezpečné vyprazdňování pomocí sklápění. K vyprazdňování lze použít i vysokozdvižný vozík nebo jeřáb.
Charakteristické znaky a výhody
Ergonomický sklopný podvozek
- Sofistikovaný systém pro bezpečné, manuální a snadné vyprazdňování.
- Rámový systém umožňuje ergonomické sklopné vyprazdňování pomocí mechanismu spuštění.
- Rychlé a pohodlné vyprázdnění nádrže: jednoduše nakloníte dozadu a je to hotovo.
Funkce sudového čerpadla
- Nezávislé sudové čerpadlo umožňuje jednoduché odvádění odsátých nečistot také do výšky.
- Průhledná hadice pro kontrolu množství absorbované kapaliny.
Vysoká robustnost, flexibilita a modularita
- Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn.
- Otočná hadicová přípojka s ohybem trubky otočným až o 360°.
- Volitelně k dispozici s ochranou proti přeplnění, sítkem nebo držákem příslušenství.
Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorů
- Pro silný sací výkon a optimální čisticí výkon.
- Ventilátory lze zapnout samostatně pro individuální sací výkon podle potřeby.
- Velmi tichá hnací hlava zajišťuje rovnoměrné vyfukování chladicího vzduchu.
Vybaven kompaktním povrchovým filtrem prachové třídy L
- Spolehlivě zabraňuje vnikání hrubých částic do sacích turbín.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Podtlak (mbar/kPa)
|230 / 23
|Objem nádrže (l)
|100
|Jmenovitý příkon (kW)
|2,4
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 50
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 50 DN 40
|Hlavní filtr - třída prachů
|L
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|0,45
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|57
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|57
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|57
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|840 x 660 x 1320
Vybavení
- Funkce sudového čerpadla
Oblasti použití
- Pro střední množství hrubých a abrazivních třísek
- Pro střední množství kapalin, jako jsou oleje nebo chladicí emulze