Průmyslový vysavač IVR-L 100/24-2 Tc Dp

Mobilní vysavač na kapaliny a kovové třísky IVR-L 100/24-2 Tc Dp se střídavým napájením, vhodný pro oleje, chladicí emulze nebo jemné, lehké kovové třísky ve středně velkých množstvích.

Vysavač na kapaliny a kovové třísky se střídavým napájením IVR-L 100/24-2 Tc Dp k vysávání středních množství olejů, chladicích emulzí i jemných, lehkých kovových třísek. Výkonné řešení se dvěma turbínami s nízkým pracovním hlukem zaručuje vysoký sací výkon mobilního zařízení s výkonem 2,4 kW. Kapsový filtr s dlouhou životností přitom umožňuje konstantní provoz a integrovaný sítový koš se stará o efektivní oddělování kapalných a pevných nasávaných nečistot. Vysáté kapaliny jsou vypouštěny jednoduchým povolením vypouštěcí hadice do sběrné nádoby o objemu 100 litrů, ukazatel úrovně naplnění zamezuje přeplnění. Tento postup je rychlejší a možný až do výškového rozdílu 6 metrů při používání integrovaného, plynule nastavitelného sudového čerpadla. Vyprazdňovací systém s výklopným podvozkem umožňuje bezpečné vyprazdňování pomocí sklápění. K vyprazdňování lze použít i vysokozdvižný vozík nebo jeřáb.

Charakteristické znaky a výhody
Ergonomický sklopný podvozek
  • Sofistikovaný systém pro bezpečné, manuální a snadné vyprazdňování.
  • Rámový systém umožňuje ergonomické sklopné vyprazdňování pomocí mechanismu spuštění.
  • Rychlé a pohodlné vyprázdnění nádrže: jednoduše nakloníte dozadu a je to hotovo.
Funkce sudového čerpadla
  • Nezávislé sudové čerpadlo umožňuje jednoduché odvádění odsátých nečistot také do výšky.
  • Průhledná hadice pro kontrolu množství absorbované kapaliny.
Vysoká robustnost, flexibilita a modularita
  • Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn.
  • Otočná hadicová přípojka s ohybem trubky otočným až o 360°.
  • Volitelně k dispozici s ochranou proti přeplnění, sítkem nebo držákem příslušenství.
Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorů
  • Pro silný sací výkon a optimální čisticí výkon.
  • Ventilátory lze zapnout samostatně pro individuální sací výkon podle potřeby.
  • Velmi tichá hnací hlava zajišťuje rovnoměrné vyfukování chladicího vzduchu.
Vybaven kompaktním povrchovým filtrem prachové třídy L
  • Spolehlivě zabraňuje vnikání hrubých částic do sacích turbín.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 148 / 532
Podtlak (mbar/kPa) 230 / 23
Objem nádrže (l) 100
Jmenovitý příkon (kW) 2,4
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství DN 50 DN 40
Hlavní filtr - třída prachů L
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 0,45
Hmotnost bez příslušenství (kg) 57
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 57
Hmotnost včetně obalu (kg) 57
Rozměry (D x Š x V) (mm) 840 x 660 x 1320

Vybavení

  • Funkce sudového čerpadla
Oblasti použití
  • Pro střední množství hrubých a abrazivních třísek
  • Pro střední množství kapalin, jako jsou oleje nebo chladicí emulze
Příslušenství