Průmyslový vysavač IVR-L 100/24-2 Tc Me v provedení z ušlechtilé oceli je vhodný k vysávání a oddělování kapalin a pevných látek – včetně korozivních médií.

IVR-L 100/24-2 Tc Me je kompaktní průmyslový vysavač a prezentuje se jako mimořádně robustní. Kolečka a síťový kabel jsou odolné vůči působení olejů a podtrhují vhodnost stroje s dlouhou životností k nasazení v nejtvrdších průmyslových podmínkách běžného pracovního dne. Možné je i jeho uchopení vysokozdvižným vozíkem. Vysavač nabízí nádobu z ušlechtilé oceli o objemu 100 litrů se sklopným podvozkem – ideální k vysávání velkých množství kapalin a/nebo převážně bezprašných látek, jako třísek. Tyto lze od kapalin dokonale separovat pomocí volitelného koše na třísky. Provedení z ušlechtilé oceli tak předurčuje průmyslový vysavač IVR-L 100/24-2 Tc Me ke všestrannému používání. Dokonce lze bez problémů vysávat i korozivní média. Otočná přípojka sací hadice (360°) garantuje nejvyšší flexibilitu a práci bez překroucení hadice. Během vysávání je aktuální stav naplnění kdykoli patrný přes vyprazdňovací hadici, přičemž vyprazdňování lze provádět jak pomocí vyprazdňovací hadice, tak i sklopného podvozku.

Charakteristické znaky a výhody
Ergonomický sklopný podvozek
Vysoce kvalitní sběrná nádoba z nerezové oceli
Vysoká robustnost, flexibilita a modularita
Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorů
Vybaven kompaktním povrchovým filtrem prachové třídy L
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 148 / 532
Podtlak (mbar/kPa) 230 / 23
Objem nádrže (l) 100
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Jmenovitý příkon (kW) 2,4
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství DN 50 DN 40
Hlavní filtr - třída prachů L
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 0,45
Hmotnost bez příslušenství (kg) 58,8
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 59
Hmotnost včetně obalu (kg) 59,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 640 x 620 x 1060

Vybavení

  • Příslušenství v objemu dodávky: ne
