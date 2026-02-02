Průmyslový vysavač IVR-L 100/24-2 Tc Me
Průmyslový vysavač IVR-L 100/24-2 Tc Me v provedení z ušlechtilé oceli je vhodný k vysávání a oddělování kapalin a pevných látek – včetně korozivních médií.
IVR-L 100/24-2 Tc Me je kompaktní průmyslový vysavač a prezentuje se jako mimořádně robustní. Kolečka a síťový kabel jsou odolné vůči působení olejů a podtrhují vhodnost stroje s dlouhou životností k nasazení v nejtvrdších průmyslových podmínkách běžného pracovního dne. Možné je i jeho uchopení vysokozdvižným vozíkem. Vysavač nabízí nádobu z ušlechtilé oceli o objemu 100 litrů se sklopným podvozkem – ideální k vysávání velkých množství kapalin a/nebo převážně bezprašných látek, jako třísek. Tyto lze od kapalin dokonale separovat pomocí volitelného koše na třísky. Provedení z ušlechtilé oceli tak předurčuje průmyslový vysavač IVR-L 100/24-2 Tc Me ke všestrannému používání. Dokonce lze bez problémů vysávat i korozivní média. Otočná přípojka sací hadice (360°) garantuje nejvyšší flexibilitu a práci bez překroucení hadice. Během vysávání je aktuální stav naplnění kdykoli patrný přes vyprazdňovací hadici, přičemž vyprazdňování lze provádět jak pomocí vyprazdňovací hadice, tak i sklopného podvozku.
Charakteristické znaky a výhody
Ergonomický sklopný podvozek
Vysoce kvalitní sběrná nádoba z nerezové oceli
Vysoká robustnost, flexibilita a modularita
Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorů
Vybaven kompaktním povrchovým filtrem prachové třídy L
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Podtlak (mbar/kPa)
|230 / 23
|Objem nádrže (l)
|100
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|2,4
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 50
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 50 DN 40
|Hlavní filtr - třída prachů
|L
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|0,45
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|58,8
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|59
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|59,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|640 x 620 x 1060
Vybavení
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
Videa