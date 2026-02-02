Průmyslový vysavač IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp
S objemem nádoby 100 l a externím bubnovým čerpadlem je vysavač IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp ideální pro vysávání, oddělování a vyprazdňování kapalin s pevnými látkami jako kovovými třískami.
IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp je kompaktní průmyslový vysavač s naklápěcím podvozkem. Vysoce kvalitní vysavač má 100litrovou nádobu z nerezové oceli, což znamená vysávání velkých objemů kapalin a/nebo převážně bezprašných pevných látek, jako jsou například třísky. Pevné látky lze snadno oddělit od kapalin pomocí volitelného koše na třísky. Díky konstrukci z nerezové oceli je vysavač IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp mimořádně univerzální. Snadno lze vysávat i korozivní média. Díky 360° otočnému připojení hadice na sací hlavě lze nečistoty odstranit po celém obvodu vysavače, aniž by se sací hadice zamotala. Hladinu naplnění lze v každém okamžiku sledovat přes vypouštěcí hadici. Autonomní bubnová pumpa umožňuje vysáté kapaliny odčerpat zpět při vysoké hladině vyprázdnění. Robustní konstrukce s olejivzdornými kolečky a napájecím kabelem zajišťuje dlouhou životnost a odolá i těm nejnáročnějším průmyslovým aplikacím. Je dokonce dostatečně robustní, aby jej mohl zvednout vysokozdvižný vozík.
Charakteristické znaky a výhody
Ergonomický sklopný podvozek
Vysoce kvalitní sběrná nádoba z nerezové oceli
Funkce sudového čerpadla
Vysoká robustnost, flexibilita a modularita
Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorů
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Podtlak (mbar/kPa)
|230 / 23
|Objem nádrže (l)
|100
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|2,4
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 50
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 50 DN 40
|Hlavní filtr - třída prachů
|L
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|0,45
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|56
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|56
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|56,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|740 x 620 x 1180
Vybavení
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
- Funkce sudového čerpadla
