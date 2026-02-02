Průmyslový vysavač IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp

S objemem nádoby 100 l a externím bubnovým čerpadlem je vysavač IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp ideální pro vysávání, oddělování a vyprazdňování kapalin s pevnými látkami jako kovovými třískami.

IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp je kompaktní průmyslový vysavač s naklápěcím podvozkem. Vysoce kvalitní vysavač má 100litrovou nádobu z nerezové oceli, což znamená vysávání velkých objemů kapalin a/nebo převážně bezprašných pevných látek, jako jsou například třísky. Pevné látky lze snadno oddělit od kapalin pomocí volitelného koše na třísky. Díky konstrukci z nerezové oceli je vysavač IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp mimořádně univerzální. Snadno lze vysávat i korozivní média. Díky 360° otočnému připojení hadice na sací hlavě lze nečistoty odstranit po celém obvodu vysavače, aniž by se sací hadice zamotala. Hladinu naplnění lze v každém okamžiku sledovat přes vypouštěcí hadici. Autonomní bubnová pumpa umožňuje vysáté kapaliny odčerpat zpět při vysoké hladině vyprázdnění. Robustní konstrukce s olejivzdornými kolečky a napájecím kabelem zajišťuje dlouhou životnost a odolá i těm nejnáročnějším průmyslovým aplikacím. Je dokonce dostatečně robustní, aby jej mohl zvednout vysokozdvižný vozík.

Charakteristické znaky a výhody
Ergonomický sklopný podvozek
Vysoce kvalitní sběrná nádoba z nerezové oceli
Funkce sudového čerpadla
Vysoká robustnost, flexibilita a modularita
Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorů
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 148 / 532
Podtlak (mbar/kPa) 230 / 23
Objem nádrže (l) 100
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Jmenovitý příkon (kW) 2,4
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství DN 50 DN 40
Hlavní filtr - třída prachů L
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 0,45
Hmotnost bez příslušenství (kg) 56
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 56
Hmotnost včetně obalu (kg) 56,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 740 x 620 x 1180

Vybavení

  • Příslušenství v objemu dodávky: ne
  • Funkce sudového čerpadla
Videa

Příslušenství