Průmyslový vysavač IVR-L 100/24-2 Tc Me Set

Průmyslový vysavač IVR-L 100/24-2 Tc Me z nerezové oceli s povrchovou úpravou tryskáním skleněnými kuličkami vhodný pro odsávání a oddělování kapalin a pevných látek i korozivních médií.

IVR-L 100/24-2 Tc Me je kompaktní průmyslový vysavač s mimořádně robustní konstrukcí. Kolečka a napájecí kabel jsou odolné proti oleji a podtrhují vynikající vhodnost tohoto odolného stroje pro použití v náročných průmyslových pracovních podmínkách. Je také možné zvedat vysokozdvižným vozíkem. Vysavač nabízí 100litrovou nerezovou nádobu s výklopným podvozkem – ideální pro vysávání velkého množství kapalin a/nebo převážně bezprašných pevných látek, jako jsou třísky. Ty lze dokonale oddělit od kapalin pomocí volitelného koše na třísky. Díky konstrukci z nerezové oceli s povrchovou úpravou skleněnými kuličkami je průmyslový vysavač IVR-L 100/24-2 Tc Me tak univerzální. Lze snadno vysávat i korozivní média. Otočné připojení hadice (360°) na sací hlavě zaručuje maximální flexibilitu a vysávání bez zamotání. Během vysávání je aktuální hladina naplnění neustále viditelná přes vypouštěcí hadici. Vyprazdňování lze provádět buď pomocí vypouštěcí hadice, nebo pomocí sklopného podvozku. Set příslušenství: standardní hubice PVC DN50, hadice PU 3m DN50, rukojeť DN50, filtrační koš na třísky V2A 40l.

Charakteristické znaky a výhody
Průmyslový vysavač IVR-L 100/24-2 Tc Me Set: Ergonomický sklopný podvozek
Ergonomický sklopný podvozek
Sofistikovaný systém pro bezpečné, manuální a snadné vyprazdňování. Rámový systém umožňuje ergonomické sklopné vyprazdňování pomocí mechanismu spuštění. Rychlé a pohodlné vyprázdnění nádrže: jednoduše nakloníte dozadu a je to hotovo.
Průmyslový vysavač IVR-L 100/24-2 Tc Me Set: Vysoce kvalitní sběrná nádoba z nerezové oceli
Vysoce kvalitní sběrná nádoba z nerezové oceli
Velmi snadno se čistí. Vhodné pro korozivní sací materiál. Průhledná hadice jako indikátor stavu naplnění a pro vypouštění kapalin.
Průmyslový vysavač IVR-L 100/24-2 Tc Me Set: Vysoká robustnost, flexibilita a modularita
Vysoká robustnost, flexibilita a modularita
Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn. Otočná hadicová přípojka s ohybem trubky otočným až o 360°. Volitelně k dispozici s ochranou proti přeplnění, sítkem nebo držákem příslušenství.
Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorů
  • Pro silný sací výkon a optimální čisticí výkon.
  • Ventilátory lze zapnout samostatně pro individuální sací výkon podle potřeby.
  • Velmi tichá hnací hlava zajišťuje rovnoměrné vyfukování chladicího vzduchu.
Vybaven kompaktním povrchovým filtrem prachové třídy L
  • Spolehlivě zabraňuje vnikání hrubých částic do sacích turbín.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 148 / 532
Podtlak (mbar/kPa) 230 / 23
Objem nádrže (l) 100
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Jmenovitý příkon (kW) 2,4
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství DN 50
Hlavní filtr - třída prachů L
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 0,45
Délka kabelu (m) 10
Hmotnost bez příslušenství (kg) 66,2
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 66,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 66,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 844 x 637 x 1325

Vybavení

  • Hlavní filtr: Povrchový filtr
  • Příslušenství v objemu dodávky: ano
Průmyslový vysavač IVR-L 100/24-2 Tc Me Set
Průmyslový vysavač IVR-L 100/24-2 Tc Me Set
Průmyslový vysavač IVR-L 100/24-2 Tc Me Set

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