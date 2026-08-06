Průmyslový vysavač IVR-L 100/24-2 Tc Me Set
Průmyslový vysavač IVR-L 100/24-2 Tc Me z nerezové oceli s povrchovou úpravou tryskáním skleněnými kuličkami vhodný pro odsávání a oddělování kapalin a pevných látek i korozivních médií.
IVR-L 100/24-2 Tc Me je kompaktní průmyslový vysavač s mimořádně robustní konstrukcí. Kolečka a napájecí kabel jsou odolné proti oleji a podtrhují vynikající vhodnost tohoto odolného stroje pro použití v náročných průmyslových pracovních podmínkách. Je také možné zvedat vysokozdvižným vozíkem. Vysavač nabízí 100litrovou nerezovou nádobu s výklopným podvozkem – ideální pro vysávání velkého množství kapalin a/nebo převážně bezprašných pevných látek, jako jsou třísky. Ty lze dokonale oddělit od kapalin pomocí volitelného koše na třísky. Díky konstrukci z nerezové oceli s povrchovou úpravou skleněnými kuličkami je průmyslový vysavač IVR-L 100/24-2 Tc Me tak univerzální. Lze snadno vysávat i korozivní média. Otočné připojení hadice (360°) na sací hlavě zaručuje maximální flexibilitu a vysávání bez zamotání. Během vysávání je aktuální hladina naplnění neustále viditelná přes vypouštěcí hadici. Vyprazdňování lze provádět buď pomocí vypouštěcí hadice, nebo pomocí sklopného podvozku. Set příslušenství: standardní hubice PVC DN50, hadice PU 3m DN50, rukojeť DN50, filtrační koš na třísky V2A 40l.
Charakteristické znaky a výhody
Ergonomický sklopný podvozekSofistikovaný systém pro bezpečné, manuální a snadné vyprazdňování. Rámový systém umožňuje ergonomické sklopné vyprazdňování pomocí mechanismu spuštění. Rychlé a pohodlné vyprázdnění nádrže: jednoduše nakloníte dozadu a je to hotovo.
Vysoce kvalitní sběrná nádoba z nerezové oceliVelmi snadno se čistí. Vhodné pro korozivní sací materiál. Průhledná hadice jako indikátor stavu naplnění a pro vypouštění kapalin.
Vysoká robustnost, flexibilita a modularitaStroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn. Otočná hadicová přípojka s ohybem trubky otočným až o 360°. Volitelně k dispozici s ochranou proti přeplnění, sítkem nebo držákem příslušenství.
Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorů
- Pro silný sací výkon a optimální čisticí výkon.
- Ventilátory lze zapnout samostatně pro individuální sací výkon podle potřeby.
- Velmi tichá hnací hlava zajišťuje rovnoměrné vyfukování chladicího vzduchu.
Vybaven kompaktním povrchovým filtrem prachové třídy L
- Spolehlivě zabraňuje vnikání hrubých částic do sacích turbín.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Podtlak (mbar/kPa)
|230 / 23
|Objem nádrže (l)
|100
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|2,4
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 50
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 50
|Hlavní filtr - třída prachů
|L
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|0,45
|Délka kabelu (m)
|10
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|66,2
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|66,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|66,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|844 x 637 x 1325
Vybavení
- Hlavní filtr: Povrchový filtr
- Příslušenství v objemu dodávky: ano
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