Průmyslový vysavač IVR-L 100/24-2 Tc Set

Sada IVR-L 100/24-2 Tc včetně příslušenství je ideálním řešením pro odsávání a separaci chladicích maziv a třísek v kovozpracujícím průmyslu.

Kompaktní sada IVR-L 100/24-2 Tc je robustní průmyslový vysavač s naklápěcím podvozkem, 100litrovým kontejnerem a příslušenstvím (PU hadice 3m DN50, rukojeť DN50, standardní PVC hubice DN50 a filtrační koš na třísky V2A 40l). Díky tomu je vysavač ideální pro vysávání velkého množství kapalin a/nebo pevných látek, jako jsou třísky (co nejvíce bezprašně). Koš na třísky usnadňuje oddělování pevných látek od kapalin. Díky 360° otočnému připojení hadice na sací hlavě můžete vysávat v okolí vysavače, aniž by se sací hadice zamotala. Aktuální hladinu naplnění lze kdykoli sledovat přes vypouštěcí hadici. K vyprazdňování lze použít buď vypouštěcí hadici, nebo sklopný podvozek. Robustní konstrukce, oleji odolná kolečka a oleji odolný napájecí kabel zajišťují dlouhou životnost – i v nejnáročnějších průmyslových aplikacích. Je dokonce tak robustní, že jej lze zvedat vysokozdvižným vozíkem.

Charakteristické znaky a výhody
Průmyslový vysavač IVR-L 100/24-2 Tc Set: Ergonomický sklopný podvozek
Ergonomický sklopný podvozek
Sofistikovaný systém pro bezpečné, manuální a snadné vyprazdňování. Rámový systém umožňuje ergonomické sklopné vyprazdňování pomocí mechanismu spuštění. Rychlé a pohodlné vyprázdnění nádrže: jednoduše nakloníte dozadu a je to hotovo.
Průmyslový vysavač IVR-L 100/24-2 Tc Set: Vysoká robustnost, flexibilita a modularita
Vysoká robustnost, flexibilita a modularita
Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn. Otočná hadicová přípojka s ohybem trubky otočným až o 360°. Volitelně k dispozici s ochranou proti přeplnění, sítkem nebo držákem příslušenství.
Průmyslový vysavač IVR-L 100/24-2 Tc Set: Optický ukazatel stavu naplnění
Optický ukazatel stavu naplnění
Průhledná hadice pro kontrolu množství absorbované kapaliny. Hadice slouží také ke snadnému vyprazdňování.
Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorů
  • Pro silný sací výkon a optimální čisticí výkon.
  • Ventilátory lze zapnout samostatně pro individuální sací výkon podle potřeby.
  • Velmi tichá hnací hlava zajišťuje rovnoměrné vyfukování chladicího vzduchu.
Vybaven kompaktním povrchovým filtrem prachové třídy L
  • Spolehlivě zabraňuje vnikání hrubých částic do sacích turbín.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 148 / 532
Podtlak (mbar/kPa) 230 / 23
Objem nádrže (l) 100
Materiál nádrže Ocel
Jmenovitý příkon (kW) 2,4
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství DN 50
Hlavní filtr - třída prachů L
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 0,45
Délka kabelu (m) 10
Hmotnost bez příslušenství (kg) 57,4
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 57,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 58,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 844 x 637 x 1330

Vybavení

  • Hlavní filtr: Povrchový filtr
  • Příslušenství v objemu dodávky: ano
Průmyslový vysavač IVR-L 100/24-2 Tc Set
Průmyslový vysavač IVR-L 100/24-2 Tc Set

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