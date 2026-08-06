Průmyslový vysavač IVR-L 100/24-2 Tc Set
Sada IVR-L 100/24-2 Tc včetně příslušenství je ideálním řešením pro odsávání a separaci chladicích maziv a třísek v kovozpracujícím průmyslu.
Kompaktní sada IVR-L 100/24-2 Tc je robustní průmyslový vysavač s naklápěcím podvozkem, 100litrovým kontejnerem a příslušenstvím (PU hadice 3m DN50, rukojeť DN50, standardní PVC hubice DN50 a filtrační koš na třísky V2A 40l). Díky tomu je vysavač ideální pro vysávání velkého množství kapalin a/nebo pevných látek, jako jsou třísky (co nejvíce bezprašně). Koš na třísky usnadňuje oddělování pevných látek od kapalin. Díky 360° otočnému připojení hadice na sací hlavě můžete vysávat v okolí vysavače, aniž by se sací hadice zamotala. Aktuální hladinu naplnění lze kdykoli sledovat přes vypouštěcí hadici. K vyprazdňování lze použít buď vypouštěcí hadici, nebo sklopný podvozek. Robustní konstrukce, oleji odolná kolečka a oleji odolný napájecí kabel zajišťují dlouhou životnost – i v nejnáročnějších průmyslových aplikacích. Je dokonce tak robustní, že jej lze zvedat vysokozdvižným vozíkem.
Charakteristické znaky a výhody
Ergonomický sklopný podvozekSofistikovaný systém pro bezpečné, manuální a snadné vyprazdňování. Rámový systém umožňuje ergonomické sklopné vyprazdňování pomocí mechanismu spuštění. Rychlé a pohodlné vyprázdnění nádrže: jednoduše nakloníte dozadu a je to hotovo.
Vysoká robustnost, flexibilita a modularitaStroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn. Otočná hadicová přípojka s ohybem trubky otočným až o 360°. Volitelně k dispozici s ochranou proti přeplnění, sítkem nebo držákem příslušenství.
Optický ukazatel stavu naplněníPrůhledná hadice pro kontrolu množství absorbované kapaliny. Hadice slouží také ke snadnému vyprazdňování.
Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorů
- Pro silný sací výkon a optimální čisticí výkon.
- Ventilátory lze zapnout samostatně pro individuální sací výkon podle potřeby.
- Velmi tichá hnací hlava zajišťuje rovnoměrné vyfukování chladicího vzduchu.
Vybaven kompaktním povrchovým filtrem prachové třídy L
- Spolehlivě zabraňuje vnikání hrubých částic do sacích turbín.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Podtlak (mbar/kPa)
|230 / 23
|Objem nádrže (l)
|100
|Materiál nádrže
|Ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|2,4
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 50
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 50
|Hlavní filtr - třída prachů
|L
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|0,45
|Délka kabelu (m)
|10
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|57,4
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|57,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|58,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|844 x 637 x 1330
Vybavení
- Hlavní filtr: Povrchový filtr
- Příslušenství v objemu dodávky: ano
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