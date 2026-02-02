Průmyslový vysavač IVR-L 100/30 Sc

Výkonný vysavač kapalin a třísek IVR-L 100/30 Sc. S bočním kanálovým dmychadlem bez opotřebení. Stvořen pro třísměnný provoz ve výrobě. Mimořádně dlouhá životnost.

IVR-L 100/30 Sc: odolný a výkonný průmyslový vysavač, který je vhodný zejména pro vysávání kapalin a/nebo třísek v kovozpracujícím průmyslu. Robustní konstrukce zajišťuje vysavači dlouhou životnost i přes nejnáročnější průmyslové aplikace. Boční kanálové dmychadlo vysavače IVR-L 100/30 Sc je určeno pro směnný provoz. Díky tomu je stroj vhodný i pro stacionární aplikace ve výrobě. Při vysávání kapalin je přes vypouštěcí hadici neustále vidět aktuální stav náplně. Sběrná nádoba je s vysavačem spojena prostřednictvím nastavovacího mechanismu, který lze ovládat ze stoje.

Charakteristické znaky a výhody
Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení
Optický ukazatel stavu naplnění
Robustní a spolehlivý
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50 / 60
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 87,5 / 315
Podtlak (mbar/kPa) 260 / 26
Objem nádrže (l) 100
Materiál nádrže Kov
Jmenovitý příkon (kW) 3
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství DN 70 DN 50
Hlavní filtr - třída prachů L
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 0,45
Hmotnost bez příslušenství (kg) 132
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 132
Hmotnost včetně obalu (kg) 132,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 850 x 760 x 1800

Vybavení

  • Příslušenství v objemu dodávky: ne
Videa

Příslušenství