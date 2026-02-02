Průmyslový vysavač IVR-L 100/30 Sc
Výkonný vysavač kapalin a třísek IVR-L 100/30 Sc. S bočním kanálovým dmychadlem bez opotřebení. Stvořen pro třísměnný provoz ve výrobě. Mimořádně dlouhá životnost.
IVR-L 100/30 Sc: odolný a výkonný průmyslový vysavač, který je vhodný zejména pro vysávání kapalin a/nebo třísek v kovozpracujícím průmyslu. Robustní konstrukce zajišťuje vysavači dlouhou životnost i přes nejnáročnější průmyslové aplikace. Boční kanálové dmychadlo vysavače IVR-L 100/30 Sc je určeno pro směnný provoz. Díky tomu je stroj vhodný i pro stacionární aplikace ve výrobě. Při vysávání kapalin je přes vypouštěcí hadici neustále vidět aktuální stav náplně. Sběrná nádoba je s vysavačem spojena prostřednictvím nastavovacího mechanismu, který lze ovládat ze stoje.
Charakteristické znaky a výhody
Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení
Optický ukazatel stavu naplnění
Robustní a spolehlivý
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|87,5 / 315
|Podtlak (mbar/kPa)
|260 / 26
|Objem nádrže (l)
|100
|Materiál nádrže
|Kov
|Jmenovitý příkon (kW)
|3
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 70
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 70 DN 50
|Hlavní filtr - třída prachů
|L
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|0,45
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|132
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|132
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|132,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|850 x 760 x 1800
Vybavení
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
