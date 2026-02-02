Průmyslový vysavač IVR-L 100/40 Sc

IVR-L 100/40 Sc mobilní vysavač kapalin a třísek, ideální pro širokou škálu aplikací. Spolehlivě a bezpečně vysává oleje, chladicí emulze a jemné i hrubé (kovové) špony.

IVR-L 100/40 Sc je vysavač kapalin a třísek, který má objem nádoby 100 litrů a se jmenovitým příkonem 4 kW je ideální pro vysávání středních množství nečistot. Mezi typické aplikace tohoto tichého a velmi snadno udržovatelného vysavače patří sběr jemných, lehkých kovových pilin, hrubých třísek a dokonce i olejů a emulzí chladicích kapalin. Jeho robustní a odolná konstrukce zvládne i ty nejnáročnější průmyslové aplikace. Výkonné, energeticky úsporné boční kanálové dmychadlo (IE2) s optimalizovanou geometrií kol pro vysoké vysávání dosahuje vysokého sacího výkonu v nepřetržitém provozu, který zajišťuje odolný omyvatelný kapsový filtr. Pohodlné řešení s ergonomickým odkládacím vozíkem umožňuje snadné vyprazdňování nádoby bez nutnosti demontáže hnací hlavy. Kapaliny se snadno vypouštějí jednoduchým odpojením vypouštěcí hadice s ukazatelem stavu naplnění. Manévrovatelný podvozek vysavače kapalin a pilin z něj činí flexibilní variantu, kterou lze používat na cestách nebo na jednom místě.

Charakteristické znaky a výhody
Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonu
  • Usazovací podvozek a pojízdná sběrná nádoba na nečistoty pro ergonomické vyprazdňování.
Komfortní, manuální a bezpečné vyprazdňování kapalin
  • Vypouštěcí hadice na sběrné nádobě nečistot pro bezpečné vyprazdňování olejů a chladicích prostředků.
  • Optický ukazatal stavu naplnění na vypouštěcí hadici a zařízení k zamezení přeplnění.
Nehlučný provoz
  • Nehlučný provoz díky zvukově izolované jednotce pohonu.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 137,5 / 495
Podtlak (mbar/kPa) 140 / 14
Objem nádrže (l) 100
Jmenovitý příkon (kW) 4
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství DN 70 DN 50
Hlavní filtr - třída prachů L
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 0,45
Hmotnost bez příslušenství (kg) 157
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 157
Hmotnost včetně obalu (kg) 157
Rozměry (D x Š x V) (mm) 855 x 760 x 1890
