Průmyslový vysavač IVR-L 100/40 Sc
IVR-L 100/40 Sc mobilní vysavač kapalin a třísek, ideální pro širokou škálu aplikací. Spolehlivě a bezpečně vysává oleje, chladicí emulze a jemné i hrubé (kovové) špony.
IVR-L 100/40 Sc je vysavač kapalin a třísek, který má objem nádoby 100 litrů a se jmenovitým příkonem 4 kW je ideální pro vysávání středních množství nečistot. Mezi typické aplikace tohoto tichého a velmi snadno udržovatelného vysavače patří sběr jemných, lehkých kovových pilin, hrubých třísek a dokonce i olejů a emulzí chladicích kapalin. Jeho robustní a odolná konstrukce zvládne i ty nejnáročnější průmyslové aplikace. Výkonné, energeticky úsporné boční kanálové dmychadlo (IE2) s optimalizovanou geometrií kol pro vysoké vysávání dosahuje vysokého sacího výkonu v nepřetržitém provozu, který zajišťuje odolný omyvatelný kapsový filtr. Pohodlné řešení s ergonomickým odkládacím vozíkem umožňuje snadné vyprazdňování nádoby bez nutnosti demontáže hnací hlavy. Kapaliny se snadno vypouštějí jednoduchým odpojením vypouštěcí hadice s ukazatelem stavu naplnění. Manévrovatelný podvozek vysavače kapalin a pilin z něj činí flexibilní variantu, kterou lze používat na cestách nebo na jednom místě.
Charakteristické znaky a výhody
Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonu
- Usazovací podvozek a pojízdná sběrná nádoba na nečistoty pro ergonomické vyprazdňování.
Komfortní, manuální a bezpečné vyprazdňování kapalin
- Vypouštěcí hadice na sběrné nádobě nečistot pro bezpečné vyprazdňování olejů a chladicích prostředků.
- Optický ukazatal stavu naplnění na vypouštěcí hadici a zařízení k zamezení přeplnění.
Nehlučný provoz
- Nehlučný provoz díky zvukově izolované jednotce pohonu.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|137,5 / 495
|Podtlak (mbar/kPa)
|140 / 14
|Objem nádrže (l)
|100
|Jmenovitý příkon (kW)
|4
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 70
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 70 DN 50
|Hlavní filtr - třída prachů
|L
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|0,45
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|157
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|157
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|157
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|855 x 760 x 1890