Průmyslový vysavač IVR-L 120/24-2 Tc

IVR-L 120/24-2 Tc je základní model řady IVR-L 120 Tc a je ideální pro vysávání a separaci chladicích maziv a třísek v kovozpracujícím průmyslu.

Kompaktně konstruovaný průmyslový vysavač IVR-L 120/24-2 Tc je optimální stroj k separaci chladicích kapalin a třísek. Svojí robustní konstrukcí, kolečky a síťovým kabelem odolnými vůči olejům boduje tento vysavač jako vytrvalý pomocník v tvrdých průmyslových podmínkách. Stroj se prezentuje sklopným podvozkem a velkorysou nádobou na nečistoty o objemu 120 l – ideální pro velká množství kapalin a/nebo téměř bezprašné pevné látky, jako třísky. Volitelným košem na třísky lze pevné látky čistě separovat od nasáté kapaliny. Přípojka sací hadice otočná o (360°) na hnací hlavě zaručuje vysokou míru volnosti pohybu a zabraňuje nepříjemnému přetáčení sací hadice. Aktuální stav naplnění obsluha kdykoli pohodlně zjistí na vyprazdňovací hadici. Vyprazdňování lze provádět dvěma způsoby: jednak vyprazdňovací hadicí, jednak sklopným podvozkem. Uchopení vysokozdvižným vozíkem je díky robustní konstrukci také bez problémů možné.

Charakteristické znaky a výhody
Nová hlava pohonu pro větší bezpečnost, komfort a výkon
360°-pracovní rádius
Praktický sklopný podvozek
Odolnost vůči olejům
Robustní a spolehlivý
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 148 / 532
Podtlak (mbar/kPa) 235 / 23
Objem nádrže (l) 120
Materiál nádrže Kov
Jmenovitý příkon (kW) 2,4
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství DN 50 DN 40
Hlavní filtr - třída prachů L
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 0,45
Hmotnost bez příslušenství (kg) 66
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 68
Hmotnost včetně obalu (kg) 68,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 740 x 620 x 1180

Vybavení

  • Příslušenství v objemu dodávky: ne
