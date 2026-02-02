Průmyslový vysavač IVR-L 120/24-2 Tc
IVR-L 120/24-2 Tc je základní model řady IVR-L 120 Tc a je ideální pro vysávání a separaci chladicích maziv a třísek v kovozpracujícím průmyslu.
Kompaktně konstruovaný průmyslový vysavač IVR-L 120/24-2 Tc je optimální stroj k separaci chladicích kapalin a třísek. Svojí robustní konstrukcí, kolečky a síťovým kabelem odolnými vůči olejům boduje tento vysavač jako vytrvalý pomocník v tvrdých průmyslových podmínkách. Stroj se prezentuje sklopným podvozkem a velkorysou nádobou na nečistoty o objemu 120 l – ideální pro velká množství kapalin a/nebo téměř bezprašné pevné látky, jako třísky. Volitelným košem na třísky lze pevné látky čistě separovat od nasáté kapaliny. Přípojka sací hadice otočná o (360°) na hnací hlavě zaručuje vysokou míru volnosti pohybu a zabraňuje nepříjemnému přetáčení sací hadice. Aktuální stav naplnění obsluha kdykoli pohodlně zjistí na vyprazdňovací hadici. Vyprazdňování lze provádět dvěma způsoby: jednak vyprazdňovací hadicí, jednak sklopným podvozkem. Uchopení vysokozdvižným vozíkem je díky robustní konstrukci také bez problémů možné.
Charakteristické znaky a výhody
Nová hlava pohonu pro větší bezpečnost, komfort a výkon
360°-pracovní rádius
Praktický sklopný podvozek
Odolnost vůči olejům
Robustní a spolehlivý
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Podtlak (mbar/kPa)
|235 / 23
|Objem nádrže (l)
|120
|Materiál nádrže
|Kov
|Jmenovitý příkon (kW)
|2,4
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 50
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 50 DN 40
|Hlavní filtr - třída prachů
|L
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|0,45
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|66
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|68
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|68,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|740 x 620 x 1180
Vybavení
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
