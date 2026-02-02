Průmyslový vysavač IVR-L 120/24-2 Tc Me

Průmyslový vysavač IVR-L 120/24-2 Tc Me k vysávání a separaci kapalin a pevných látek. Díky provedení z ušlechtilé oceli lze vysávat i korozivní média.

Průmyslový vysavač IVR-L 120/24-2 Tc Me je kompaktní stroj se sklopným podvozkem. Vysavač na kapaliny nabízí velkou nádobu z ušlechtilé oceli o objemu 120 litrů pro velká množství kapalin a/nebo téměř bezprašných pevných látek, jako třísek. S volitelným košem na třísky lze pevné látky bez problémů separovat od nasátých kapalin. Díky provedení z ušlechtilé oceli může IVR-L 120/24-2 Tc Me vysávat i korozivní média. Přípojka sací hadice otočná o (360°) na hnací hlavě zaručuje vysokou míru volnosti pohybu a zabraňuje nepříjemnému přetáčení sací hadice. Aktuální stav naplnění obsluha kdykoli pohodlně zjistí na vyprazdňovací hadici, přičemž vyprazdňování lze provádět jak pomocí vyprazdňovací hadice, tak i sklopného podvozku. Robustní konstrukce včetně koleček a síťového kabelu odolných vůči olejům zajišťují dlouhou životnost, i v tvrdých podmínkách každodenního pracovního nasazení. Uchopení vysokozdvižným vozíkem je díky robustní konstrukci také bez problémů možné.

Charakteristické znaky a výhody
Vysoce kvalitní sběrná nádoba z nerezové oceli
Vysoká robustnost, flexibilita a modularita
Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorů
Vybaven kompaktním povrchovým filtrem prachové třídy L
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 148 / 532
Podtlak (mbar/kPa) 235 / 23
Objem nádrže (l) 120
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Jmenovitý příkon (kW) 2,4
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství DN 50 DN 40
Hlavní filtr - třída prachů L
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 0,45
Hmotnost bez příslušenství (kg) 65
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 65
Hmotnost včetně obalu (kg) 65,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 740 x 620 x 1180

Vybavení

  • Příslušenství v objemu dodávky: ne
