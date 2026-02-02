Průmyslový vysavač IVR-L 120/24-2 Tc Me
Průmyslový vysavač IVR-L 120/24-2 Tc Me k vysávání a separaci kapalin a pevných látek. Díky provedení z ušlechtilé oceli lze vysávat i korozivní média.
Průmyslový vysavač IVR-L 120/24-2 Tc Me je kompaktní stroj se sklopným podvozkem. Vysavač na kapaliny nabízí velkou nádobu z ušlechtilé oceli o objemu 120 litrů pro velká množství kapalin a/nebo téměř bezprašných pevných látek, jako třísek. S volitelným košem na třísky lze pevné látky bez problémů separovat od nasátých kapalin. Díky provedení z ušlechtilé oceli může IVR-L 120/24-2 Tc Me vysávat i korozivní média. Přípojka sací hadice otočná o (360°) na hnací hlavě zaručuje vysokou míru volnosti pohybu a zabraňuje nepříjemnému přetáčení sací hadice. Aktuální stav naplnění obsluha kdykoli pohodlně zjistí na vyprazdňovací hadici, přičemž vyprazdňování lze provádět jak pomocí vyprazdňovací hadice, tak i sklopného podvozku. Robustní konstrukce včetně koleček a síťového kabelu odolných vůči olejům zajišťují dlouhou životnost, i v tvrdých podmínkách každodenního pracovního nasazení. Uchopení vysokozdvižným vozíkem je díky robustní konstrukci také bez problémů možné.
Charakteristické znaky a výhody
Vysoce kvalitní sběrná nádoba z nerezové oceli
Vysoká robustnost, flexibilita a modularita
Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorů
Vybaven kompaktním povrchovým filtrem prachové třídy L
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Podtlak (mbar/kPa)
|235 / 23
|Objem nádrže (l)
|120
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|2,4
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 50
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 50 DN 40
|Hlavní filtr - třída prachů
|L
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|0,45
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|65
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|65
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|65,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|740 x 620 x 1180
Vybavení
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
Videa