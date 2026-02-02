Průmyslový vysavač IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp
Vysavač na oleje IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp s nádobou o objemu 120 l a externím bubnovým čerpadlem je ideální k vysávání, separaci a vypouštění chladicích kapalin s pevnými látkami.
Vysavač na oleje IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp je kompaktní průmyslový vysavač se sklopným podvozkem a nádobou z ušlechtilé oceli o objemu 120 litrů. Vysavač vysává jak velká množství kapalin, tak i téměř bezprašné pevné látky (např. třísky), které lze volitelným košem na třísky bez problémů separovat od vysátých kapalin. Díky provedení z ušlechtilé oceli je vysavač IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp všestranně použitelný, dokonce i pro korozivní média. Přípojka sací hadice otočná o 360° na hnací hlavě se postará o to, aby nedocházelo k překroucení sací hadice, což zvyšuje obecně flexibilitu. Aktuální stav naplnění je kdykoli patrný přes vyprazdňovací hadici. Externí sudové čerpadlo umožňuje vyprazdňování nasátých kapalin i do vyšší úrovně. Robustní konstrukce včetně koleček odolných vůči působení olejů a síťového kabelu garantuje dlouhou životnost i v tvrdých podmínkách průmyslového nasazení. Navíc dovoluje i uchopení vysokozdvižným vozíkem.
Charakteristické znaky a výhody
Ergonomický sklopný podvozek
Vysoce kvalitní sběrná nádoba z nerezové oceli
Funkce sudového čerpadla
Vysoká robustnost, flexibilita a modularita
Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorů
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Podtlak (mbar/kPa)
|235 / 23
|Objem nádrže (l)
|120
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|2,4
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 50
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 50 DN 40
|Hlavní filtr - třída prachů
|L
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|0,45
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|72
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|72
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|72,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|745 x 710 x 1420
Vybavení
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
- Funkce sudového čerpadla
Videa