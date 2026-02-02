Průmyslový vysavač IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp

Vysavač na oleje IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp s nádobou o objemu 120 l a externím bubnovým čerpadlem je ideální k vysávání, separaci a vypouštění chladicích kapalin s pevnými látkami.

Vysavač na oleje IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp je kompaktní průmyslový vysavač se sklopným podvozkem a nádobou z ušlechtilé oceli o objemu 120 litrů. Vysavač vysává jak velká množství kapalin, tak i téměř bezprašné pevné látky (např. třísky), které lze volitelným košem na třísky bez problémů separovat od vysátých kapalin. Díky provedení z ušlechtilé oceli je vysavač IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp všestranně použitelný, dokonce i pro korozivní média. Přípojka sací hadice otočná o 360° na hnací hlavě se postará o to, aby nedocházelo k překroucení sací hadice, což zvyšuje obecně flexibilitu. Aktuální stav naplnění je kdykoli patrný přes vyprazdňovací hadici. Externí sudové čerpadlo umožňuje vyprazdňování nasátých kapalin i do vyšší úrovně. Robustní konstrukce včetně koleček odolných vůči působení olejů a síťového kabelu garantuje dlouhou životnost i v tvrdých podmínkách průmyslového nasazení. Navíc dovoluje i uchopení vysokozdvižným vozíkem.

Charakteristické znaky a výhody
Ergonomický sklopný podvozek
Vysoce kvalitní sběrná nádoba z nerezové oceli
Funkce sudového čerpadla
Vysoká robustnost, flexibilita a modularita
Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorů
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 148 / 532
Podtlak (mbar/kPa) 235 / 23
Objem nádrže (l) 120
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Jmenovitý příkon (kW) 2,4
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství DN 50 DN 40
Hlavní filtr - třída prachů L
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 0,45
Hmotnost bez příslušenství (kg) 72
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 72
Hmotnost včetně obalu (kg) 72,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 745 x 710 x 1420

Vybavení

  • Příslušenství v objemu dodávky: ne
  • Funkce sudového čerpadla
