Průmyslový vysavač IVR-L 200/24-2 Tc Dp na kapaliny a kovové třísky se střídavým napájením pro vysávání velkých množství olejů a třísek. Snadný servis a robustní konstrukce.

Výkonné dvouturbínové řešení s napájením 2,4 kW předurčuje vysavač na vysávání kapalin a kovových třísek na střídavý proud IVR-L 200/24-2 Tc Dp k vysávání velkých množství oleje, chladicích emulzí a třísek. Použitý kapsový filtr s dlouhou životností se svařovanými švy lze prát a zajišťuje konstantní sací výkon mobilního vysavače, zatímco sítový koš od sebe efektivně odděluje kapalná a pevná vysávané nečistoty. Vyprazdňovací systém s výklopným podvozkem umožňuje bezpečné vyprazdňování při malém vynaložení síly pomocí sklápěcího mechanismu. Přitom je však možné využít i vysokozdvižný vozík. Kapaliny se vypouštějí ze sběrné nádoby o objemu 200 litrů povolením vypouštěcí hadice s ukazatelem úrovně naplnění. Integrované, plynule regulovatelné sudové čerpadlo umožnuje výrazné urychlení vyprazdňování kapalin až do výškového rozdílu 6 metrů. Nepatrný provozní hluk garantují zvukově izolovaná jednotka pohonu a efektivně pracující tlumič výfuku.

Charakteristické znaky a výhody
Ergonomický sklopný podvozek
Sofistikovaný systém pro bezpečné, manuální a snadné vyprazdňování. Rámový systém umožňuje ergonomické sklopné vyprazdňování pomocí mechanismu spuštění. Rychlé a pohodlné vyprazdňování velkých 200-litrových nádob nakloněním.
Funkce sudového čerpadla
Nezávislé sudové čerpadlo umožňuje jednoduché odvádění odsátých nečistot také do výšky. Průhledná hadice pro kontrolu množství absorbované kapaliny.
Vysoká robustnost, flexibilita a modularita
Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn. Otočná hadicová přípojka s ohybem trubky otočným až o 360°. Volitelně k dispozici s ochranou proti přeplnění, sítkem nebo držákem příslušenství.
Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorů
  • Pro silný sací výkon a optimální čisticí výkon.
  • Ventilátory lze zapnout samostatně pro individuální sací výkon podle potřeby.
  • Velmi tichá hnací hlava zajišťuje rovnoměrné vyfukování chladicího vzduchu.
Vybaven kompaktním povrchovým filtrem prachové třídy L
  • Spolehlivě zabraňuje vnikání hrubých částic do sacích turbín.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 148 / 532
Podtlak (mbar/kPa) 230 / 23
Objem nádrže (l) 200
Jmenovitý příkon (kW) 2,4
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství DN 50 DN 40
Hlavní filtr - třída prachů L
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 0,45
Hmotnost bez příslušenství (kg) 131
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 131
Hmotnost včetně obalu (kg) 131
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1485 x 760 x 1550

Vybavení

  • Funkce sudového čerpadla
Oblasti použití
  • Pro velké množství kapalin, jako jsou oleje nebo chladicí emulze
  • Pro velké množství pevných látek, jako jsou kovové třísky
