Průmyslový vysavač IVR-L 200/24-2 Tc Dp
Průmyslový vysavač IVR-L 200/24-2 Tc Dp na kapaliny a kovové třísky se střídavým napájením pro vysávání velkých množství olejů a třísek. Snadný servis a robustní konstrukce.
Výkonné dvouturbínové řešení s napájením 2,4 kW předurčuje vysavač na vysávání kapalin a kovových třísek na střídavý proud IVR-L 200/24-2 Tc Dp k vysávání velkých množství oleje, chladicích emulzí a třísek. Použitý kapsový filtr s dlouhou životností se svařovanými švy lze prát a zajišťuje konstantní sací výkon mobilního vysavače, zatímco sítový koš od sebe efektivně odděluje kapalná a pevná vysávané nečistoty. Vyprazdňovací systém s výklopným podvozkem umožňuje bezpečné vyprazdňování při malém vynaložení síly pomocí sklápěcího mechanismu. Přitom je však možné využít i vysokozdvižný vozík. Kapaliny se vypouštějí ze sběrné nádoby o objemu 200 litrů povolením vypouštěcí hadice s ukazatelem úrovně naplnění. Integrované, plynule regulovatelné sudové čerpadlo umožnuje výrazné urychlení vyprazdňování kapalin až do výškového rozdílu 6 metrů. Nepatrný provozní hluk garantují zvukově izolovaná jednotka pohonu a efektivně pracující tlumič výfuku.
Charakteristické znaky a výhody
Ergonomický sklopný podvozekSofistikovaný systém pro bezpečné, manuální a snadné vyprazdňování. Rámový systém umožňuje ergonomické sklopné vyprazdňování pomocí mechanismu spuštění. Rychlé a pohodlné vyprazdňování velkých 200-litrových nádob nakloněním.
Funkce sudového čerpadlaNezávislé sudové čerpadlo umožňuje jednoduché odvádění odsátých nečistot také do výšky. Průhledná hadice pro kontrolu množství absorbované kapaliny.
Vysoká robustnost, flexibilita a modularitaStroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn. Otočná hadicová přípojka s ohybem trubky otočným až o 360°. Volitelně k dispozici s ochranou proti přeplnění, sítkem nebo držákem příslušenství.
Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorů
- Pro silný sací výkon a optimální čisticí výkon.
- Ventilátory lze zapnout samostatně pro individuální sací výkon podle potřeby.
- Velmi tichá hnací hlava zajišťuje rovnoměrné vyfukování chladicího vzduchu.
Vybaven kompaktním povrchovým filtrem prachové třídy L
- Spolehlivě zabraňuje vnikání hrubých částic do sacích turbín.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Podtlak (mbar/kPa)
|230 / 23
|Objem nádrže (l)
|200
|Jmenovitý příkon (kW)
|2,4
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 50
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 50 DN 40
|Hlavní filtr - třída prachů
|L
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|0,45
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|131
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|131
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|131
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1485 x 760 x 1550
Vybavení
- Funkce sudového čerpadla
Oblasti použití
- Pro velké množství kapalin, jako jsou oleje nebo chladicí emulze
- Pro velké množství pevných látek, jako jsou kovové třísky