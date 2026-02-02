Průmyslový vysavač IVR-L 400/24-2 Tc

Průmyslový vysavač IVR-L 400/24-2 Tc k vysávání velkého množství hrubých kovových třísek i kapalin, jako jsou oleje a chladicí emulze. S nádobou na nečistoty o objemu 400 litrů.

Vysávání velkých množství hrubých třísek, kalu, olejů a chladicích emulzí je hlavním účelem nasazení mobilního vysavače na kapaliny a kovové třísky IVR-L 400/24-2 Tc. Přitom garantují 2 obtokové turbíny a prací kapsový filtr s dlouhou životností vysoký a konstantní sací výkon bez poklesu filtračního účinku. Výkonem 2,4 kW přesvědčí mobilní vysavač se střídavým napájením svojí robustní, kompaktní konstrukcí se snadnou údržbou, která dovoluje i tvrdší nasazení v průmyslovém prostředí. Přitom zaručují zvukově izolovaná jednotka pohonu a tlumič výfuku nízký provozní hluk. Nádoba o objemu 400 litrů se vyprazdňuje bez vynaložení velké síly pomocí sklopného podvozku s mechanismem spouštění nebo v případě potřeby za pomoci vysokozdvižného vozíku. Kapaliny lze snadno vypouštět uvolněním vypouštěcí hadice s ukazatelem úrovně naplnění.

Charakteristické znaky a výhody
Průmyslový vysavač IVR-L 400/24-2 Tc: Ergonomický naklápěcí podvozek s rolovacím mechanismem
Ergonomický naklápěcí podvozek s rolovacím mechanismem
Sofistikovaný systém pro bezpečné, manuální a snadné vyprazdňování. Rámový systém umožňuje ergonomické sklopné vyprazdňování pomocí mechanismu spuštění. Rychlé a pohodlné vyprazdňování velkých 400-litrových nádob nakloněním.
Průmyslový vysavač IVR-L 400/24-2 Tc: Komfortní a časově úsporná možnost vyprazdňování pomocí vysokozdvižného vozíku
Komfortní a časově úsporná možnost vyprazdňování pomocí vysokozdvižného vozíku
Navařené spony pro vysokozdvižný vozík umožňují bezpečné uchopení a přepravu.
Průmyslový vysavač IVR-L 400/24-2 Tc: Optický ukazatel stavu naplnění
Optický ukazatel stavu naplnění
Průhledná hadice pro kontrolu množství absorbované kapaliny. Hadice slouží také ke snadnému vyprazdňování.
Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorů
  • Pro silný sací výkon a optimální čisticí výkon.
  • Ventilátory lze zapnout samostatně pro individuální sací výkon podle potřeby.
  • Velmi tichá hnací hlava zajišťuje rovnoměrné vyfukování chladicího vzduchu.
Vybaven kompaktním povrchovým filtrem prachové třídy L
  • Spolehlivě zabraňuje vnikání hrubých částic do sacích turbín.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 148 / 532
Podtlak (mbar/kPa) 230 / 23
Objem nádrže (l) 400
Jmenovitý příkon (kW) 2,4
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství DN 50 DN 40
Hlavní filtr - třída prachů L
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 0,45
Hmotnost bez příslušenství (kg) 180
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 187,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 203,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1730 x 805 x 1390
Průmyslový vysavač IVR-L 400/24-2 Tc
Průmyslový vysavač IVR-L 400/24-2 Tc
Oblasti použití
  • Pro velké množstv pevných látek, jako jsou hrubé kovové třísky, písek, štěrk z otryskávání
  • Pro velké množství kapalin, jako jsou oleje nebo chladicí emulze
Příslušenství