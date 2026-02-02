Průmyslový vysavač IVR-L 400/24-2 Tc
Průmyslový vysavač IVR-L 400/24-2 Tc k vysávání velkého množství hrubých kovových třísek i kapalin, jako jsou oleje a chladicí emulze. S nádobou na nečistoty o objemu 400 litrů.
Vysávání velkých množství hrubých třísek, kalu, olejů a chladicích emulzí je hlavním účelem nasazení mobilního vysavače na kapaliny a kovové třísky IVR-L 400/24-2 Tc. Přitom garantují 2 obtokové turbíny a prací kapsový filtr s dlouhou životností vysoký a konstantní sací výkon bez poklesu filtračního účinku. Výkonem 2,4 kW přesvědčí mobilní vysavač se střídavým napájením svojí robustní, kompaktní konstrukcí se snadnou údržbou, která dovoluje i tvrdší nasazení v průmyslovém prostředí. Přitom zaručují zvukově izolovaná jednotka pohonu a tlumič výfuku nízký provozní hluk. Nádoba o objemu 400 litrů se vyprazdňuje bez vynaložení velké síly pomocí sklopného podvozku s mechanismem spouštění nebo v případě potřeby za pomoci vysokozdvižného vozíku. Kapaliny lze snadno vypouštět uvolněním vypouštěcí hadice s ukazatelem úrovně naplnění.
Charakteristické znaky a výhody
Ergonomický naklápěcí podvozek s rolovacím mechanismemSofistikovaný systém pro bezpečné, manuální a snadné vyprazdňování. Rámový systém umožňuje ergonomické sklopné vyprazdňování pomocí mechanismu spuštění. Rychlé a pohodlné vyprazdňování velkých 400-litrových nádob nakloněním.
Komfortní a časově úsporná možnost vyprazdňování pomocí vysokozdvižného vozíkuNavařené spony pro vysokozdvižný vozík umožňují bezpečné uchopení a přepravu.
Optický ukazatel stavu naplněníPrůhledná hadice pro kontrolu množství absorbované kapaliny. Hadice slouží také ke snadnému vyprazdňování.
Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorů
- Pro silný sací výkon a optimální čisticí výkon.
- Ventilátory lze zapnout samostatně pro individuální sací výkon podle potřeby.
- Velmi tichá hnací hlava zajišťuje rovnoměrné vyfukování chladicího vzduchu.
Vybaven kompaktním povrchovým filtrem prachové třídy L
- Spolehlivě zabraňuje vnikání hrubých částic do sacích turbín.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Podtlak (mbar/kPa)
|230 / 23
|Objem nádrže (l)
|400
|Jmenovitý příkon (kW)
|2,4
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 50
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 50 DN 40
|Hlavní filtr - třída prachů
|L
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|0,45
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|180
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|187,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|203,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1730 x 805 x 1390
Oblasti použití
- Pro velké množstv pevných látek, jako jsou hrubé kovové třísky, písek, štěrk z otryskávání
- Pro velké množství kapalin, jako jsou oleje nebo chladicí emulze