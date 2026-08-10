Průmyslový vysavač IVR-L 65/24-2 Set Go!Further
IVR-L 65/24-2 Set Go!Further je limitovaná edice vyrobena s 33 % recyklovaného plastu¹⁾ a exkluzivním příslušenstvím: sada na čištění podlah Liquid Advanced DN 50.
Limitovaná edice IVR-L 65/24-2 Set Go!Further, vybavená dvěma velmi tichými motory, je vyrobena z 33 % recyklovaného plastu¹⁾ a obsahuje exkluzivní příslušenství. Nabízí silný sací výkon při nízké hlučnosti. Je ideální pro vysávání malého množství kapalin a pevných látek, jako jsou oleje, chladicí emulze nebo hrubé abrazivní třísky. Kompaktní, prostorově úsporný design a robustní podvozek umožňují snadnou přepravu na různá místa. Příslušenství pro čištění podlah zahrnuje flexibilní hadici EVA, rukojeť, 2 sací trubice a podlahovou hubici. Součástí balení je také kompatibilní standardní hubice pro bodové čištění.
Charakteristické znaky a výhody
Optický ukazatel stavu naplněníPrůhledná hadice pro kontrolu množství absorbované kapaliny. Hadice slouží také ke snadnému vyprazdňování.
Vysoká robustnost, flexibilita a modularitaStroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn. Otočná hadicová přípojka s ohybem trubky otočným až o 360°.
UdržitelnostVyrobeno s 33 % recyklovaného plastu¹⁾. Vyšší účinnost při provozu pouze s jednou turbínou. Nízká hlučnost provozu pouhých 68 dB(A).
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|144 / 520
|Podtlak (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Objem nádrže (l)
|65
|Materiál nádrže
|Ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|2,4
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 50
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 50
|Hlavní filtr - třída prachů
|L
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|0,25
|Hladina hluku (dB(A))
|68
|Délka kabelu (m)
|10
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|40
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|49,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|50,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|718 x 526 x 1000
¹⁾ Pouze zařízení, všechny plastové díly bez příslušenství.
Vybavení
- Hlavní filtr: Povrchový filtr
- Příslušenství v objemu dodávky: ano
- Automatické vypnutí stavu naplnění
Videa
Oblasti použití
- Pro malá množství hrubých a abrazivních třísek
- Pro malá množství kapalin, jako jsou oleje nebo chladicí emulze