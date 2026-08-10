Průmyslový vysavač IVR-L 65/24-2 Set Go!Further

IVR-L 65/24-2 Set Go!Further je limitovaná edice vyrobena s 33 % recyklovaného plastu¹⁾ a exkluzivním příslušenstvím: sada na čištění podlah Liquid Advanced DN 50.

Limitovaná edice IVR-L 65/24-2 Set Go!Further, vybavená dvěma velmi tichými motory, je vyrobena z 33 % recyklovaného plastu¹⁾ a obsahuje exkluzivní příslušenství. Nabízí silný sací výkon při nízké hlučnosti. Je ideální pro vysávání malého množství kapalin a pevných látek, jako jsou oleje, chladicí emulze nebo hrubé abrazivní třísky. Kompaktní, prostorově úsporný design a robustní podvozek umožňují snadnou přepravu na různá místa. Příslušenství pro čištění podlah zahrnuje flexibilní hadici EVA, rukojeť, 2 sací trubice a podlahovou hubici. Součástí balení je také kompatibilní standardní hubice pro bodové čištění.

Charakteristické znaky a výhody
Průmyslový vysavač IVR-L 65/24-2 Set Go!Further: Optický ukazatel stavu naplnění
Optický ukazatel stavu naplnění
Průhledná hadice pro kontrolu množství absorbované kapaliny. Hadice slouží také ke snadnému vyprazdňování.
Průmyslový vysavač IVR-L 65/24-2 Set Go!Further: Vysoká robustnost, flexibilita a modularita
Vysoká robustnost, flexibilita a modularita
Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn. Otočná hadicová přípojka s ohybem trubky otočným až o 360°.
Průmyslový vysavač IVR-L 65/24-2 Set Go!Further: Udržitelnost
Udržitelnost
Vyrobeno s 33 % recyklovaného plastu¹⁾. Vyšší účinnost při provozu pouze s jednou turbínou. Nízká hlučnost provozu pouhých 68 dB(A).
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 144 / 520
Podtlak (mbar/kPa) 235 / 23,5
Objem nádrže (l) 65
Materiál nádrže Ocel
Jmenovitý příkon (kW) 2,4
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství DN 50
Hlavní filtr - třída prachů L
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 0,25
Hladina hluku (dB(A)) 68
Délka kabelu (m) 10
Hmotnost bez příslušenství (kg) 40
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 49,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 50,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 718 x 526 x 1000

¹⁾ Pouze zařízení, všechny plastové díly bez příslušenství.

Vybavení

  • Hlavní filtr: Povrchový filtr
  • Příslušenství v objemu dodávky: ano
  • Automatické vypnutí stavu naplnění
Průmyslový vysavač IVR-L 65/24-2 Set Go!Further
Průmyslový vysavač IVR-L 65/24-2 Set Go!Further

Videa

Oblasti použití
  • Pro malá množství hrubých a abrazivních třísek
  • Pro malá množství kapalin, jako jsou oleje nebo chladicí emulze
Příslušenství