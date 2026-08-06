Průmyslový vysavač IVR-L 65/24-2 set s příslušenstvím
Ideální pro kovozpracující průmysl: kompaktní průmyslový vysavač IVR-L 65/24-2 s příslušenstvím je vhodný pro vysávání a separaci kapalin a pevných látek, jako jsou třísky.
Malý průmyslový vysavač IVR-L 65/24-2 se dvěma výjimečně tichými motory pro vynikající sací výkon a nízkou provozní hlučnost poskytuje působivý výkon při vysávání a odlučování malých množství kapalin a pevných látek, jako jsou oleje, chladicí emulze nebo hrubé abrazivní třísky. To znamená, že IVR-L 65/24-2 může být použit pro širokou škálu aplikací, ale je zvláště vhodný pro použití v kovoprůmyslu. Kompaktní, prostorově úsporný design a robustní šasi také usnadňují přepravu vysavače na různá místa. Standardní tryska, 3metrová PU hadice, rukojeť DN 50 a 20litrový sítový koš z vysoce kvalitní nerezové oceli (V2A) jsou standardně součástí dodávky. Hnací hlava je částečně vyrobena z recyklovaného materiálu.
Charakteristické znaky a výhody
Dodává se s filtračním košem.Umožňuje snadnou likvidaci vysátých pevných látek. Umožňuje odsátí vysátých kapalin Velmi tichá hnací hlava zajišťuje rovnoměrné vyfukování chladicího vzduchu.
Vysoká robustnost, flexibilita a modularitaStroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn. Otočná hadicová přípojka s ohybem trubky otočným až o 360°.
Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorůPro silný sací výkon a optimální čisticí výkon. Ventilátory lze zapnout samostatně pro individuální sací výkon podle potřeby. Velmi tichá hnací hlava zajišťuje rovnoměrné vyfukování chladicího vzduchu.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|144 / 520
|Podtlak (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Objem nádrže (l)
|65
|Materiál nádrže
|Ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|2,4
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 50
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 50
|Hlavní filtr - třída prachů
|L
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|0,25
|Hladina hluku (dB(A))
|68
|Délka kabelu (m)
|10
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|46
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|46,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|47,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|718 x 526 x 1251
Vybavení
- Hlavní filtr: Povrchový filtr
- Příslušenství v objemu dodávky: ano
Videa
Oblasti použití
- Pro malá množství hrubých a abrazivních třísek
- Pro malá množství kapalin, jako jsou oleje nebo chladicí emulze