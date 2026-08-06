Průmyslový vysavač IVR-L 65/24-2 set s příslušenstvím

Ideální pro kovozpracující průmysl: kompaktní průmyslový vysavač IVR-L 65/24-2 s příslušenstvím je vhodný pro vysávání a separaci kapalin a pevných látek, jako jsou třísky.

Malý průmyslový vysavač IVR-L 65/24-2 se dvěma výjimečně tichými motory pro vynikající sací výkon a nízkou provozní hlučnost poskytuje působivý výkon při vysávání a odlučování malých množství kapalin a pevných látek, jako jsou oleje, chladicí emulze nebo hrubé abrazivní třísky. To znamená, že IVR-L 65/24-2 může být použit pro širokou škálu aplikací, ale je zvláště vhodný pro použití v kovoprůmyslu. Kompaktní, prostorově úsporný design a robustní šasi také usnadňují přepravu vysavače na různá místa. Standardní tryska, 3metrová PU hadice, rukojeť DN 50 a 20litrový sítový koš z vysoce kvalitní nerezové oceli (V2A) jsou standardně součástí dodávky. Hnací hlava je částečně vyrobena z recyklovaného materiálu.

Charakteristické znaky a výhody
Průmyslový vysavač IVR-L 65/24-2 set s příslušenstvím: Dodává se s filtračním košem.
Dodává se s filtračním košem.
Umožňuje snadnou likvidaci vysátých pevných látek. Umožňuje odsátí vysátých kapalin Velmi tichá hnací hlava zajišťuje rovnoměrné vyfukování chladicího vzduchu.
Průmyslový vysavač IVR-L 65/24-2 set s příslušenstvím: Vysoká robustnost, flexibilita a modularita
Vysoká robustnost, flexibilita a modularita
Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn. Otočná hadicová přípojka s ohybem trubky otočným až o 360°.
Průmyslový vysavač IVR-L 65/24-2 set s příslušenstvím: Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorů
Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorů
Pro silný sací výkon a optimální čisticí výkon. Ventilátory lze zapnout samostatně pro individuální sací výkon podle potřeby. Velmi tichá hnací hlava zajišťuje rovnoměrné vyfukování chladicího vzduchu.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 144 / 520
Podtlak (mbar/kPa) 235 / 23,5
Objem nádrže (l) 65
Materiál nádrže Ocel
Jmenovitý příkon (kW) 2,4
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství DN 50
Hlavní filtr - třída prachů L
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 0,25
Hladina hluku (dB(A)) 68
Délka kabelu (m) 10
Hmotnost bez příslušenství (kg) 46
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 46,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 47,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 718 x 526 x 1251

Vybavení

  • Hlavní filtr: Povrchový filtr
  • Příslušenství v objemu dodávky: ano
Průmyslový vysavač IVR-L 65/24-2 set s příslušenstvím
Průmyslový vysavač IVR-L 65/24-2 set s příslušenstvím

Videa

Oblasti použití
  • Pro malá množství hrubých a abrazivních třísek
  • Pro malá množství kapalin, jako jsou oleje nebo chladicí emulze
Příslušenství