Průmyslový vysavač IVR-L 65/24-2 Tc
Robustní vysavač kapalin a třísek IVR-L 65/24-2 Tc pro provoz se střídavým proudem. Vhodné pro vysávání středních množství oleje a kovových hoblin a jiných materiálů.
Odolný, omyvatelný kapsový filtr a výkonné dvouturbínové řešení se jmenovitým příkonem 2,4 kW jsou hlavními vlastnostmi mobilního vysavače kapalin a třísek IVR-L 65/24-2 Tc. Společně zaručují nepřetržitý provoz a vysoký sací výkon bez jakéhokoli snížení kapacity filtru. Díky tomu je stroj ideální pro vysávání středních množství různých médií, jako jsou kovové hobliny, olej nebo chladicí emulze. Volitelný sítový koš zajišťuje účinné oddělení pevných a kapalných složek. Kapaliny lze likvidovat samostatně jednoduchým odpojením vypouštěcí hadice na sběrné nádrži o objemu 65 litrů. Jinak vyprazdňovací systém s naklápěcím podvozkem slouží k vyprázdnění kontejneru minimální silou nakláněním pomocí rolovacího mechanismu. Vysavač napájený střídavým proudem s velmi robustním designem nenáročným na údržbu splňuje klíčové požadavky pro náročné průmyslové aplikace. O nízkou provozní hlučnost se stará také odhlučněná pohonná jednotka a tlumič výfuku. Hnací hlava je částečně vyrobena z recyklovaného materiálu.
Charakteristické znaky a výhody
Ergonomický sklopný podvozek
- Sofistikovaný systém pro bezpečné, manuální a snadné vyprazdňování.
- Rámový systém umožňuje ergonomické sklopné vyprazdňování pomocí mechanismu spuštění.
- Rychlé a pohodlné vyprázdnění nádrže: jednoduše nakloníte dozadu a je to hotovo.
Vysoká robustnost, flexibilita a modularita
- Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn.
- Otočná hadicová přípojka s ohybem trubky otočným až o 360°.
- Volitelně k dispozici s ochranou proti přeplnění, sítkem nebo držákem příslušenství.
Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorů
- Pro silný sací výkon a optimální čisticí výkon.
- Ventilátory lze zapnout samostatně pro individuální sací výkon podle potřeby.
- Velmi tichá hnací hlava zajišťuje rovnoměrné vyfukování chladicího vzduchu.
Vybaven kompaktním povrchovým filtrem prachové třídy L
- Spolehlivě zabraňuje vnikání hrubých částic do sacích turbín.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|144 / 520
|Podtlak (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Objem nádrže (l)
|65
|Materiál nádrže
|Ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|2,4
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 50
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 50
|Hlavní filtr - třída prachů
|L
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|0,25
|Hladina hluku (dB(A))
|68
|Délka kabelu (m)
|10
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|42,6
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|43,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|43,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|737 x 532 x 1326
Vybavení
- Hlavní filtr: Povrchový filtr
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
Videa
Oblasti použití
- Pro střední množství hrubých a abrazivních třísek
- Pro střední množství kapalin, jako jsou oleje nebo chladicí emulze