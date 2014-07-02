Průmyslový vysavač IVC 60/24-2 Tact²

Kompaktní průmyslový vysavač s velkými koly a brzdnými kolečky pro maximální přenosnost. S automatickým čištěním filtru TACT² pro dlouhou dobu provozu bez přerušení.

Kompaktní průmyslový vysavač IVC 60/24 -2 Tact² je ideální pro čištění výrobních prostor a výrobních strojů. Stroj má velká kola a brzdné válečky, díky čemuž je snadno přemístitelný a ideální pro mobilní provozy. Automatické čištění filtru Tact² zaručuje dlouhou dobu provozu bez přerušení.

Charakteristické znaky a výhody
Průmyslový vysavač IVC 60/24-2 Tact²: Vybaveno dvěma dmychadly
Vybaveno dvěma dmychadly
Pro silný sací výkon a optimální čisticí výkon. Elektronické ovládání pohonu pro zamezení vysokých zapínacích proudů.
Průmyslový vysavač IVC 60/24-2 Tact²: Automatické čištění filtru Tact²
Automatické čištění filtru Tact²
Automatické čištění filtrů pomocí cílených a silných proudů vzduchu. I přes čištění filtru zůstává sací výkon stále vysoký. Dlouhá životnost filtru snižuje náklady na údržbu.
Průmyslový vysavač IVC 60/24-2 Tact²: Vybaveno kompaktním plochým skládaným filtrem
Vybaveno kompaktním plochým skládaným filtrem
Přehledný kompaktní design filtru. Vhodné pro vysávání volně poletujícího suchého prachu až do třídy prachu M.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 148 / 532
Podtlak (mbar/kPa) 254 / 25,4
Objem nádrže (l) 60
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Jmenovitý příkon (kW) 2,4
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství DN 50 DN 40
Hladina hluku (dB(A)) 73
Hlavní filtr - třída prachů M
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 0,95
Hmotnost včetně obalu (kg) 68,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 970 x 690 x 995

Vybavení

  • Hlavní filtr: Plochý skládaný filtr
  • Příslušenství v objemu dodávky: ne
  • Automatické vypnutí stavu naplnění
Průmyslový vysavač IVC 60/24-2 Tact²
Průmyslový vysavač IVC 60/24-2 Tact²
Průmyslový vysavač IVC 60/24-2 Tact²

Videa

Příslušenství