Průmyslový vysavač IVC 60/24-2 Tact²
Kompaktní průmyslový vysavač s velkými koly a brzdnými kolečky pro maximální přenosnost. S automatickým čištěním filtru TACT² pro dlouhou dobu provozu bez přerušení.
Kompaktní průmyslový vysavač IVC 60/24 -2 Tact² je ideální pro čištění výrobních prostor a výrobních strojů. Stroj má velká kola a brzdné válečky, díky čemuž je snadno přemístitelný a ideální pro mobilní provozy. Automatické čištění filtru Tact² zaručuje dlouhou dobu provozu bez přerušení.
Charakteristické znaky a výhody
Vybaveno dvěma dmychadlyPro silný sací výkon a optimální čisticí výkon. Elektronické ovládání pohonu pro zamezení vysokých zapínacích proudů.
Automatické čištění filtru Tact²Automatické čištění filtrů pomocí cílených a silných proudů vzduchu. I přes čištění filtru zůstává sací výkon stále vysoký. Dlouhá životnost filtru snižuje náklady na údržbu.
Vybaveno kompaktním plochým skládaným filtremPřehledný kompaktní design filtru. Vhodné pro vysávání volně poletujícího suchého prachu až do třídy prachu M.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Podtlak (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Objem nádrže (l)
|60
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|2,4
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 70
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 50 DN 40
|Hladina hluku (dB(A))
|73
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|0,95
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|68,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|970 x 690 x 995
Vybavení
- Hlavní filtr: Plochý skládaný filtr
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
- Automatické vypnutí stavu naplnění
Videa