Průmyslový vysavač IVC 60/30 Tact²

Kompaktní průmyslový vysavač IVC 60/30 Tact² k čištění výrobních prostor a strojů. Odstředivý kompresor přesvědčí svým vysokým sacím výkonem v kombinaci s dlouhou životností.

Kompaktní průmyslový vysavač IVC 60/30 Tact² se nejlépe hodí k čištění výrobních prostor a výrobních strojů. Díky neopotřebitelnému kompresoru postranního kanálu může být může být přístroj používán i v trvalém provozu a dá se využít např. jako stacionární sací zařízení u výrobních a balicích strojů.

Charakteristické znaky a výhody
Průmyslový vysavač IVC 60/30 Tact²: Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení
Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení
Průmyslový vysavač IVC 60/30 Tact²: Automatické čištění filtru Tact²
Automatické čištění filtru Tact²
Průmyslový vysavač IVC 60/30 Tact²: Vybaveno kompaktním plochým skládaným filtrem
Vybaveno kompaktním plochým skládaným filtrem
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Podtlak (mbar/kPa) 286 / 28,6
Objem nádrže (l) 60
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Jmenovitý příkon (kW) 3
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství DN 50 DN 40
Hladina hluku (dB(A)) 77
Hlavní filtr - třída prachů M
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 1,9
Hmotnost bez příslušenství (kg) 95
Hmotnost včetně obalu (kg) 95,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 970 x 690 x 1240

Vybavení

  • Příslušenství v objemu dodávky: ne
  • Automatické vypnutí stavu naplnění
Videa

Příslušenství