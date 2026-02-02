Průmyslový vysavač IVC 60/30 Tact² Longopac

Průmyslový vysavač IVC 60/30 Tact² Longopac®. Kompaktní stroj s bočním kanálovým dmychadlem pro vysávání suchých materiálů. S čistěním filtru Tact² a systémem likvidace Longopac®.

Čištění výrobních prostor a strojů je doménou našeho průmyslového vysavače IVC 60/30 Tact² Longopac. Boční kanálové dmychadlo bez opotřebení a inovativní automatické čištění filtru Tact² umožňují nepřetržitý provoz kompaktního stroje, například při použití jako stacionární sací zařízení ve výrobních a balicích strojích. Suché materiály, jako je minerální prach, jsou odstraňovány se sníženou prašností díky systému likvidace Longopac.

Charakteristické znaky a výhody
Průmyslový vysavač IVC 60/30 Tact² Longopac: Bezpečný systém likvidace Longopac®
Bezpečný systém likvidace Longopac®
Průmyslový vysavač IVC 60/30 Tact² Longopac: Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení
Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení
Průmyslový vysavač IVC 60/30 Tact² Longopac: Automatické čištění filtru Tact²
Automatické čištění filtru Tact²
Vybaveno kompaktním plochým skládaným filtrem
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Podtlak (mbar/kPa) 286 / 28,6
Objem nádrže (l) 60
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Jmenovitý příkon (kW) 3
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství DN 50 DN 40
Hladina hluku (dB(A)) 77
Hlavní filtr - třída prachů M
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 1,9
Hmotnost bez příslušenství (kg) 100
Hmotnost včetně obalu (kg) 107
Rozměry (D x Š x V) (mm) 970 x 690 x 1240

Vybavení

  • Hlavní filtr: Plochý skládaný filtr
  • Příslušenství v objemu dodávky: ne
Průmyslový vysavač IVC 60/30 Tact² Longopac
Průmyslový vysavač IVC 60/30 Tact² Longopac
Průmyslový vysavač IVC 60/30 Tact² Longopac

Videa

Příslušenství