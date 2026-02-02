Průmyslový vysavač IVC 60/30 Tact² Longopac
Průmyslový vysavač IVC 60/30 Tact² Longopac®. Kompaktní stroj s bočním kanálovým dmychadlem pro vysávání suchých materiálů. S čistěním filtru Tact² a systémem likvidace Longopac®.
Čištění výrobních prostor a strojů je doménou našeho průmyslového vysavače IVC 60/30 Tact² Longopac. Boční kanálové dmychadlo bez opotřebení a inovativní automatické čištění filtru Tact² umožňují nepřetržitý provoz kompaktního stroje, například při použití jako stacionární sací zařízení ve výrobních a balicích strojích. Suché materiály, jako je minerální prach, jsou odstraňovány se sníženou prašností díky systému likvidace Longopac.
Charakteristické znaky a výhody
Bezpečný systém likvidace Longopac®
Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení
Automatické čištění filtru Tact²
Vybaveno kompaktním plochým skládaným filtrem
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Podtlak (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Objem nádrže (l)
|60
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|3
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 70
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 50 DN 40
|Hladina hluku (dB(A))
|77
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|1,9
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|100
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|107
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|970 x 690 x 1240
Vybavení
- Hlavní filtr: Plochý skládaný filtr
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
Videa