Průmyslový vysavač IVM 100/36-3
Třímotorový, obratný a robustní průmyslový vysavač střední třídy IVM 100/36-3 pro použití v průmyslových aplikacích pro jemné i hrubé pevné látky. S hvězdicovým filtrem prachové třídy M.
Pro velké množství vysátého materiálu, odolný, robustní, kompaktní a mobilní: Náš třímotorový průmyslový vysavač střední třídy IVM 100/36-3 pro univerzální pohlcování jemných i hrubých pevných látek v průmyslovém prostředí. Spolehlivý stroj pracuje v jednofázovém provozu a každý ze tří motorů lze samostatně ovládat. Velký hvězdicový filtr prachové třídy M lze snadno, pohodlně a spolehlivě vyčistit pomocí páky šejkru. Čištění filtru prodlužuje jeho životnost a snižuje tak náročnost údržby. Tělo a sběrná nádoba stroje jsou vyrobeny z nerezové oceli odolné proti kyselinám, zatímco kryt je vyroben z odolné oceli a má velká kola pro snadnou přepravu.
Charakteristické znaky a výhody
Manuální oklep filtru pro nižší provozní náklady
- Manuální oklep filtru prodlužuje životnost trvalého filtru a snižuje tak náklady na údržbu.
Pojízdná nádrž z ušlechtilé oceli
- Sejmutou nádrž lze pohodlně odejmout z podvozku a odvézt ji k likvidaci/vyprázdnění.
Vybaven 3 dmychadlovými motory
- Výkonný stroj s nejvyšším možným čisticím výkonem v jednofázové elektrické síti.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|222 / 799
|Podtlak (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Objem nádrže (l)
|100
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|3,6
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 70
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 50
|Hladina hluku (dB(A))
|79
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|2,2
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|73
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|73,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1020 x 680 x 1720
Vybavení
- Hlavní filtr: Hvězdicový filtr
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
Videa
Oblasti použití
- Pro velká množství pevných látek a prachu