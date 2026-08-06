Průmyslový vysavač IVM 100/36-3

Třímotorový, obratný a robustní průmyslový vysavač střední třídy IVM 100/36-3 pro použití v průmyslových aplikacích pro jemné i hrubé pevné látky. S hvězdicovým filtrem prachové třídy M.

Pro velké množství vysátého materiálu, odolný, robustní, kompaktní a mobilní: Náš třímotorový průmyslový vysavač střední třídy IVM 100/36-3 pro univerzální pohlcování jemných i hrubých pevných látek v průmyslovém prostředí. Spolehlivý stroj pracuje v jednofázovém provozu a každý ze tří motorů lze samostatně ovládat. Velký hvězdicový filtr prachové třídy M lze snadno, pohodlně a spolehlivě vyčistit pomocí páky šejkru. Čištění filtru prodlužuje jeho životnost a snižuje tak náročnost údržby. Tělo a sběrná nádoba stroje jsou vyrobeny z nerezové oceli odolné proti kyselinám, zatímco kryt je vyroben z odolné oceli a má velká kola pro snadnou přepravu.

Charakteristické znaky a výhody
Manuální oklep filtru pro nižší provozní náklady
  • Manuální oklep filtru prodlužuje životnost trvalého filtru a snižuje tak náklady na údržbu.
Pojízdná nádrž z ušlechtilé oceli
  • Sejmutou nádrž lze pohodlně odejmout z podvozku a odvézt ji k likvidaci/vyprázdnění.
Vybaven 3 dmychadlovými motory
  • Výkonný stroj s nejvyšším možným čisticím výkonem v jednofázové elektrické síti.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 222 / 799
Podtlak (mbar/kPa) 254 / 25,4
Objem nádrže (l) 100
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Jmenovitý příkon (kW) 3,6
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství DN 50
Hladina hluku (dB(A)) 79
Hlavní filtr - třída prachů M
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 2,2
Hmotnost bez příslušenství (kg) 73
Hmotnost včetně obalu (kg) 73,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1020 x 680 x 1720

Vybavení

  • Hlavní filtr: Hvězdicový filtr
  • Příslušenství v objemu dodávky: ne
Průmyslový vysavač IVM 100/36-3
Průmyslový vysavač IVM 100/36-3
Průmyslový vysavač IVM 100/36-3

Videa

Oblasti použití
  • Pro velká množství pevných látek a prachu
Příslušenství