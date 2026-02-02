Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 (H)
Dvoumotorový, obratný a robustní průmyslový vysavač střední třídy IVM 40/24-2 (H) pro univerzální použití v průmyslových aplikacích pro jemné i hrubé pevné materiály.
Odolný, robustní, kompaktní a mobilní: Náš dvoumotorový průmyslový vysavač střední třídy IVM 40/24-2 (H) pro univerzální pohlcování jemných i hrubých pevných látek v průmyslovém prostředí. Spolehlivý stroj pracuje v jednofázovém provozu a oba motory lze samostatně ovládat. Velký hvězdicový PTFE filtr v prachové třídě M lze snadno, pohodlně a spolehlivě čistit pomocí systému čištění filtru pull and clean a bez nutnosti vypínání vysavače. Filtrační nádoba a sběrná nádoba stroje jsou vyrobeny z nerezové oceli odolné proti kyselinám, zatímco podvozek je vyroben z odolné oceli a má velká kola pro snadnou přepravu.
Charakteristické znaky a výhody
Dva motory dmychadla
- Vysoký sací výkon a robustnost.
Pojízdná nádrž z ušlechtilé oceli
- Sejmutou nádrž lze pohodlně odejmout z podvozku a odvézt ji k likvidaci/vyprázdnění.
Vybaveno pro třídu prachu H pro vysokou bezpečnost práce
- Poskytuje účinnou ochranu před nebezpečným prachem třídy prachu H.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|106 / 381,6
|Podtlak (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Objem nádrže (l)
|40
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|2,3
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 70
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 50 DN 40
|Hladina hluku (dB(A))
|77
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|1,6
|Třída prachu sekundárního filtru
|H
|Filtrační plocha sekundárního filtru (m²)
|1,6
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|41
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|41,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|645 x 655 x 1150
Vybavení
- Hlavní filtr: Hvězdicový filtr
- Sekundrární filtr: Filtrační patrona
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
Videa
Oblasti použití
- Pro menší množství nebezpečného prachu