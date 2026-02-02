Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 (H)

Dvoumotorový, obratný a robustní průmyslový vysavač střední třídy IVM 40/24-2 (H) pro univerzální použití v průmyslových aplikacích pro jemné i hrubé pevné materiály.

Odolný, robustní, kompaktní a mobilní: Náš dvoumotorový průmyslový vysavač střední třídy IVM 40/24-2 (H) pro univerzální pohlcování jemných i hrubých pevných látek v průmyslovém prostředí. Spolehlivý stroj pracuje v jednofázovém provozu a oba motory lze samostatně ovládat. Velký hvězdicový PTFE filtr v prachové třídě M lze snadno, pohodlně a spolehlivě čistit pomocí systému čištění filtru pull and clean a bez nutnosti vypínání vysavače. Filtrační nádoba a sběrná nádoba stroje jsou vyrobeny z nerezové oceli odolné proti kyselinám, zatímco podvozek je vyroben z odolné oceli a má velká kola pro snadnou přepravu.

Charakteristické znaky a výhody
Dva motory dmychadla
  • Vysoký sací výkon a robustnost.
Pojízdná nádrž z ušlechtilé oceli
  • Sejmutou nádrž lze pohodlně odejmout z podvozku a odvézt ji k likvidaci/vyprázdnění.
Vybaveno pro třídu prachu H pro vysokou bezpečnost práce
  • Poskytuje účinnou ochranu před nebezpečným prachem třídy prachu H.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 106 / 381,6
Podtlak (mbar/kPa) 225 / 22,5
Objem nádrže (l) 40
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Jmenovitý příkon (kW) 2,3
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství DN 50 DN 40
Hladina hluku (dB(A)) 77
Hlavní filtr - třída prachů M
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 1,6
Třída prachu sekundárního filtru H
Filtrační plocha sekundárního filtru (m²) 1,6
Hmotnost bez příslušenství (kg) 41
Hmotnost včetně obalu (kg) 41,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 645 x 655 x 1150

Vybavení

  • Hlavní filtr: Hvězdicový filtr
  • Sekundrární filtr: Filtrační patrona
  • Příslušenství v objemu dodávky: ne
Videa

Oblasti použití
  • Pro menší množství nebezpečného prachu
Příslušenství