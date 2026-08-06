Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 H

IVM 40/24-2 H je dvoumotorový, mobilní a robustní průmyslový vysavač střední třídy na jemné a hrubé nečistoty. Certifikace třídy prachu H v ceně.

Odolný, robustní, kompaktní, mobilní: náš dvoumotorový průmyslový vysavač střední třídy IVM 40/24-2 H pro univerzální vysávání jemných a hrubých pevných látek. Spolehlivý stroj pracuje v jednofázovém provozu a oba motory lze samostatně ovládat. Velký hvězdicový filtr prachové třídy M lze snadno, pohodlně a spolehlivě vyčistit pomocí systému čištění filtru Pull and Clean bez vypnutí vysavače. Stroj je navíc vybaven certifikovaným H-filtrem a je certifikován pro třídu prachu H. Filtr a sběrné nádrže stroje jsou vyrobeny z nerezové oceli odolné proti kyselinám, zatímco podvozek je vyroben z odolné oceli a má velká kola pro snadnou přepravu.

Charakteristické znaky a výhody
Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 H: Třída prachu H
Třída prachu H
Celkové zařízení certifikované podle normy DIN EN 60335-2-69 pro třídu prachu H. Pro bezpečné zachycení pevných částic a prachu až do třídy prašnosti H.
Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 H: Čištění filtru Pull and Clean
Čištění filtru Pull and Clean
Filtr se čistí v jednom kroku během provozu. Odprašování s nízkým opotřebením pomocí zpětného toku vzduchu.
Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 H: Vybaveno dvěma dmychadly
Vybaveno dvěma dmychadly
Pro silný sací výkon a optimální čisticí výkon. Ventilátory lze zapnout samostatně pro individuální sací výkon podle potřeby.
Obsahuje extra velký hvězdicový filtr a přídavný patronový filtr
  • Pro bezpečné zachycení pevných částic a prachu až do třídy prašnosti H.
  • Maximální bezpečnost díky 2-stupňovému filtračnímu systému s optimálním stupněm separace.
Minimální nároky na prostor
  • Robustní a ovladatelný podvozek, ideální pro mobilní, průmyslové aplikace.
  • Minimální úložný prostor díky úzkému podvozku.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 100 / 360
Podtlak (mbar) 225
Objem nádrže (l) 40
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Jmenovitý příkon (kW) 2,3
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství DN 50
Hladina hluku (dB(A)) 77
Hlavní filtr - třída prachů M
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 1,6
Třída prachu sekundárního filtru H
Filtrační plocha sekundárního filtru (m²) 1,6
Hmotnost bez příslušenství (kg) 39,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 40,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 645 x 655 x 1150

Vybavení

  • Hlavní filtr: Hvězdicový filtr
  • Sekundrární filtr: Filtrační patrona
  • Příslušenství v objemu dodávky: ne
Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 H
Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 H
Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 H
Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 H

Videa

Oblasti použití
  • Pro menší množství druhů zdraví nebezpečného prachu
Příslušenství