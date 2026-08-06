Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 H
IVM 40/24-2 H je dvoumotorový, mobilní a robustní průmyslový vysavač střední třídy na jemné a hrubé nečistoty. Certifikace třídy prachu H v ceně.
Odolný, robustní, kompaktní, mobilní: náš dvoumotorový průmyslový vysavač střední třídy IVM 40/24-2 H pro univerzální vysávání jemných a hrubých pevných látek. Spolehlivý stroj pracuje v jednofázovém provozu a oba motory lze samostatně ovládat. Velký hvězdicový filtr prachové třídy M lze snadno, pohodlně a spolehlivě vyčistit pomocí systému čištění filtru Pull and Clean bez vypnutí vysavače. Stroj je navíc vybaven certifikovaným H-filtrem a je certifikován pro třídu prachu H. Filtr a sběrné nádrže stroje jsou vyrobeny z nerezové oceli odolné proti kyselinám, zatímco podvozek je vyroben z odolné oceli a má velká kola pro snadnou přepravu.
Charakteristické znaky a výhody
Třída prachu HCelkové zařízení certifikované podle normy DIN EN 60335-2-69 pro třídu prachu H. Pro bezpečné zachycení pevných částic a prachu až do třídy prašnosti H.
Čištění filtru Pull and CleanFiltr se čistí v jednom kroku během provozu. Odprašování s nízkým opotřebením pomocí zpětného toku vzduchu.
Vybaveno dvěma dmychadlyPro silný sací výkon a optimální čisticí výkon. Ventilátory lze zapnout samostatně pro individuální sací výkon podle potřeby.
Obsahuje extra velký hvězdicový filtr a přídavný patronový filtr
- Pro bezpečné zachycení pevných částic a prachu až do třídy prašnosti H.
- Maximální bezpečnost díky 2-stupňovému filtračnímu systému s optimálním stupněm separace.
Minimální nároky na prostor
- Robustní a ovladatelný podvozek, ideální pro mobilní, průmyslové aplikace.
- Minimální úložný prostor díky úzkému podvozku.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|100 / 360
|Podtlak (mbar)
|225
|Objem nádrže (l)
|40
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|2,3
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 70
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 50
|Hladina hluku (dB(A))
|77
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|1,6
|Třída prachu sekundárního filtru
|H
|Filtrační plocha sekundárního filtru (m²)
|1,6
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|39,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|40,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|645 x 655 x 1150
Vybavení
- Hlavní filtr: Hvězdicový filtr
- Sekundrární filtr: Filtrační patrona
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
Videa
Oblasti použití
- Pro menší množství druhů zdraví nebezpečného prachu