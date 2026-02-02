Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 M ACD
Dvoumotorový, mobilní a robustní průmyslový vysavač střední třídy IVM 40/24-2 M ACD zaujme při sběru jemného i hrubého hořlavého prachu.
Odolný, robustní, kompaktní, mobilní: náš dvoumotorový průmyslový vysavač střední třídy IVM 40/24-2 M ACD pro univerzální vysávání jemných a hrubých hořlavých látek mimo zónu ATEX. Spolehlivý stroj pracuje v jednofázovém provozu a oba motory lze ovládat samostatně. Velký certifikovaný hvězdicový filtr třídy prašnosti M lze snadno, pohodlně a spolehlivě vyčistit pomocí systému čištění filtru Pull and Clean bez nutnosti vypnutí vysavače. Certifikovaný filtr a sběrné nádrže průmyslového vysavače jsou vyrobeny z kyselinovzdorné nerezové oceli, zatímco podvozek je vyroben z odolné oceli a má velká kola pro snadnou přepravu.
Charakteristické znaky a výhody
ACD - Aplikace pro hořlavý prach
Třída prachu M
Čištění filtru Pull and Clean
Vybaveno dvěma dmychadly
Vybaveno velkým hvězdicovým filtrem
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|106 / 382
|Podtlak (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Objem nádrže (l)
|40
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|2,3
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 70
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 50 DN 40
|Hladina hluku (dB(A))
|77
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|1,5
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|35,7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|36,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|645 x 655 x 1150
Vybavení
- Hlavní filtr: Hvězdicový filtr
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
Videa
Oblasti použití
- Pro vysávání hořlavých druhů prachu