Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 M ACD

Dvoumotorový, mobilní a robustní průmyslový vysavač střední třídy IVM 40/24-2 M ACD zaujme při sběru jemného i hrubého hořlavého prachu.

Odolný, robustní, kompaktní, mobilní: náš dvoumotorový průmyslový vysavač střední třídy IVM 40/24-2 M ACD pro univerzální vysávání jemných a hrubých hořlavých látek mimo zónu ATEX. Spolehlivý stroj pracuje v jednofázovém provozu a oba motory lze ovládat samostatně. Velký certifikovaný hvězdicový filtr třídy prašnosti M lze snadno, pohodlně a spolehlivě vyčistit pomocí systému čištění filtru Pull and Clean bez nutnosti vypnutí vysavače. Certifikovaný filtr a sběrné nádrže průmyslového vysavače jsou vyrobeny z kyselinovzdorné nerezové oceli, zatímco podvozek je vyroben z odolné oceli a má velká kola pro snadnou přepravu.

Charakteristické znaky a výhody
Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 M ACD: ACD - Aplikace pro hořlavý prach
ACD - Aplikace pro hořlavý prach
Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 M ACD: Třída prachu M
Třída prachu M
Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 M ACD: Čištění filtru Pull and Clean
Čištění filtru Pull and Clean
Vybaveno dvěma dmychadly
Vybaveno velkým hvězdicovým filtrem
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 106 / 382
Podtlak (mbar/kPa) 225 / 22,5
Objem nádrže (l) 40
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Jmenovitý příkon (kW) 2,3
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství DN 50 DN 40
Hladina hluku (dB(A)) 77
Hlavní filtr - třída prachů M
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 1,5
Hmotnost bez příslušenství (kg) 35,7
Hmotnost včetně obalu (kg) 36,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 645 x 655 x 1150

Vybavení

  • Hlavní filtr: Hvězdicový filtr
  • Příslušenství v objemu dodávky: ne
Průmyslový vysavač IVM 40/24-2 M ACD

Videa

Oblasti použití
  • Pro vysávání hořlavých druhů prachu
Příslušenství