Průmyslový vysavač IVM 60/30
Průmyslový vysavač IVM 60/30 střední třídy s odolným dmychadlem s postranním kanálem a velkým hvězdným filtrem v prachové třídě M. Vhodné pro odstraňování jemných a hrubých materiálů.
Odolný dmychadlo s postranním kanálem s třífázovým provozem, velký hvězdný filtr v prachové třídě M a pohodlné ruční čištění filtrů s převodovkou jsou některé z klíčových vnitřních vlastností našeho průmyslového vysavače střední třídy IVM 60/30. Z vnějšku robustní stroj zaujme odolným pouzdrem z oceli, tělem a kontejnerem z nerezové oceli odolným vůči kyselinám a velkými koly pro snadnou přepravu a bezpečnou mobilitu. Vysavač lze v průmyslovém prostředí téměř univerzálně použít k odstraňování jemných a hrubých pevných materiálů - v případě potřeby i ve třísměnném provozu.
Charakteristické znaky a výhody
Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení
Ruční čištění filtru IVM
Vybaveno mimořádně velkým hvězdicovým filtrem
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Podtlak (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Objem nádrže (l)
|60
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|3
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 70
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 70 DN 50 DN 40
|Hladina hluku (dB(A))
|79
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|2,2
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|99
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|100,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1030 x 680 x 1650
Vybavení
- Hlavní filtr: Hvězdicový filtr
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
Videa