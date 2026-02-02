Průmyslový vysavač IVM 60/30

Průmyslový vysavač IVM 60/30 střední třídy s odolným dmychadlem s postranním kanálem a velkým hvězdným filtrem v prachové třídě M. Vhodné pro odstraňování jemných a hrubých materiálů.

Odolný dmychadlo s postranním kanálem s třífázovým provozem, velký hvězdný filtr v prachové třídě M a pohodlné ruční čištění filtrů s převodovkou jsou některé z klíčových vnitřních vlastností našeho průmyslového vysavače střední třídy IVM 60/30. Z vnějšku robustní stroj zaujme odolným pouzdrem z oceli, tělem a kontejnerem z nerezové oceli odolným vůči kyselinám a velkými koly pro snadnou přepravu a bezpečnou mobilitu. Vysavač lze v průmyslovém prostředí téměř univerzálně použít k odstraňování jemných a hrubých pevných materiálů - v případě potřeby i ve třísměnném provozu.

Charakteristické znaky a výhody
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Podtlak (mbar/kPa) 286 / 28,6
Objem nádrže (l) 60
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Jmenovitý příkon (kW) 3
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství DN 70 DN 50 DN 40
Hladina hluku (dB(A)) 79
Hlavní filtr - třída prachů M
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 2,2
Hmotnost bez příslušenství (kg) 99
Hmotnost včetně obalu (kg) 100,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1030 x 680 x 1650

Vybavení

  • Hlavní filtr: Hvězdicový filtr
  • Příslušenství v objemu dodávky: ne
Videa

