Průmyslový vysavač IVM 60/36-3

3motorový, mobilní a robustní průmyslový vysavač střední třídy IVM 60/36-3 pro univerzální použití v průmyslu pro jemné a hrubé pevné materiály. S hvězdicovým filtrem v prachové třídě M.

Odolný, robustní, mobilní: náš třímotorový průmyslový vysavač střední třídy IVM 60/36-3 pro univerzální absorpci jemných a hrubých pevných materiálů v průmyslovém prostředí. Spolehlivý stroj pracuje v jednofázovém provozu. Každý ze tří motorů lze ovládat individuálně. Velký hvězdný filtr v prachové třídě M s převodovkou lze snadno, pohodlně a spolehlivě vyčistit. Čištění filtru prodlužuje jeho životnost a snižuje tak nároky na údržbu. Těleso a sběrná nádoba stroje jsou vyrobeny z kyselinovzdorné nerezové oceli, zatímco pouzdro bylo vyrobeno z odolné oceli a má velká kola, která usnadňují přepravu.

Charakteristické znaky a výhody
Průmyslový vysavač IVM 60/36-3: Vybaven 3 dmychadlovými motory
Vybaven 3 dmychadlovými motory
Průmyslový vysavač IVM 60/36-3: Ruční čištění filtru IVM
Ruční čištění filtru IVM
Průmyslový vysavač IVM 60/36-3: Vybaveno mimořádně velkým hvězdicovým filtrem
Vybaveno mimořádně velkým hvězdicovým filtrem
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 221 / 799
Podtlak (mbar/kPa) 254 / 25,4
Objem nádrže (l) 60
Jmenovitý příkon (kW) 3,6
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství DN 70 DN 50 DN 40
Hladina hluku (dB(A)) 79
Hlavní filtr - třída prachů M
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 2,2
Hmotnost bez příslušenství (kg) 68
Hmotnost včetně obalu (kg) 72,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1020 x 680 x 1490

Vybavení

  • Hlavní filtr: Hvězdicový filtr
  • Příslušenství v objemu dodávky: ne
Průmyslový vysavač IVM 60/36-3

