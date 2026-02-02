Průmyslový vysavač IVM 60/36-3
3motorový, mobilní a robustní průmyslový vysavač střední třídy IVM 60/36-3 pro univerzální použití v průmyslu pro jemné a hrubé pevné materiály. S hvězdicovým filtrem v prachové třídě M.
Odolný, robustní, mobilní: náš třímotorový průmyslový vysavač střední třídy IVM 60/36-3 pro univerzální absorpci jemných a hrubých pevných materiálů v průmyslovém prostředí. Spolehlivý stroj pracuje v jednofázovém provozu. Každý ze tří motorů lze ovládat individuálně. Velký hvězdný filtr v prachové třídě M s převodovkou lze snadno, pohodlně a spolehlivě vyčistit. Čištění filtru prodlužuje jeho životnost a snižuje tak nároky na údržbu. Těleso a sběrná nádoba stroje jsou vyrobeny z kyselinovzdorné nerezové oceli, zatímco pouzdro bylo vyrobeno z odolné oceli a má velká kola, která usnadňují přepravu.
Charakteristické znaky a výhody
Vybaven 3 dmychadlovými motory
Ruční čištění filtru IVM
Vybaveno mimořádně velkým hvězdicovým filtrem
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|221 / 799
|Podtlak (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Objem nádrže (l)
|60
|Jmenovitý příkon (kW)
|3,6
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 70
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 70 DN 50 DN 40
|Hladina hluku (dB(A))
|79
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|2,2
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|68
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|72,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1020 x 680 x 1490
Vybavení
- Hlavní filtr: Hvězdicový filtr
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
