Průmyslový vysavač IVM 60/36-3 H ACD
Výkonný a robustní třímotorový průmyslový vysavač střední třídy. Speciálně vyvinutý pro vysávání většího množství jemného a hrubého hořlavého prachu mimo zónu 22.
Spolehlivý a odolný průmyslový vysavač střední třídy IVM 60/36-3 H ACD třídy prašnosti H pro prakticky univerzální vysávání všech druhů hořlavých pevných látek mimo zónu ATEX. Výkonný vysavač pracuje se třemi individuálně řízenými motory v jednofázovém provozu, velká 60litrová sběrná nádoba umožňuje sběr i většího množství. Kromě H-filtru je stroj vybaven velkým teflonovým hvězdicovým filtrem prachové třídy M a inovativním systémem čištění filtrů Pull and Clean pro nepřetržité odprašování během provozu. Vysoce kvalitní součásti, jako je sběrná nádoba a filtrační nádoba z kyselinovzdorné nerezové oceli nebo velmi robustní ocelový podvozek, zajišťují dlouhou životnost, velká kola odlehčují těžkou práci při přemisťování z místa na místo.
Charakteristické znaky a výhody
ACD - Aplikace pro hořlavý prachPro bezpečné a úsporné vysávání hořlavých prachů. Odpovídá normě IEC 60335-2-69.
Třída prachu HCelkové zařízení certifikované podle normy DIN EN 60335-2-69 pro třídu prachu H. Pro bezpečné vysávání nebezpečných a hořlavých pevných látek.
Čištění filtru Pull and CleanFiltr se čistí v jednom kroku během provozu. Odprašování s nízkým opotřebením pomocí zpětného toku vzduchu.
Vybaven 3 dmychadlovými motory
- Tři výkonné ventilátory pro působivý čisticí výkon.
- Díky individuálně ovládaným motorům lze sací výkon nastavit podle potřeby.
Obsahuje velký hvězdicový filtr a přídavný patronový filtr
- Pro bezpečné zachycení pevných částic a prachu až do třídy prašnosti H.
- Dvoustupňový filtrační systém a optimální stupeň separace pro maximální bezpečnost.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|117 / 420
|Podtlak (mbar/kPa)
|201 / 20,1
|Objem nádrže (l)
|60
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|3,6
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 70
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 50
|Hladina hluku (dB(A))
|až do 79
|Délka kabelu (m)
|7,5
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|2
|Třída prachu sekundárního filtru
|H
|Filtrační plocha sekundárního filtru (m²)
|3,5
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|70,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|71,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1020 x 680 x 1670
Vybavení
- Hlavní filtr: Hvězdicový filtr
- Sekundrární filtr: Filtrační patrona
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
Videa
Oblasti použití
- Pro vysávání hořlavých druhů prachu