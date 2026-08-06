Průmyslový vysavač IVM 60/36-3 H ACD

Výkonný a robustní třímotorový průmyslový vysavač střední třídy. Speciálně vyvinutý pro vysávání většího množství jemného a hrubého hořlavého prachu mimo zónu 22.

Spolehlivý a odolný průmyslový vysavač střední třídy IVM 60/36-3 H ACD třídy prašnosti H pro prakticky univerzální vysávání všech druhů hořlavých pevných látek mimo zónu ATEX. Výkonný vysavač pracuje se třemi individuálně řízenými motory v jednofázovém provozu, velká 60litrová sběrná nádoba umožňuje sběr i většího množství. Kromě H-filtru je stroj vybaven velkým teflonovým hvězdicovým filtrem prachové třídy M a inovativním systémem čištění filtrů Pull and Clean pro nepřetržité odprašování během provozu. Vysoce kvalitní součásti, jako je sběrná nádoba a filtrační nádoba z kyselinovzdorné nerezové oceli nebo velmi robustní ocelový podvozek, zajišťují dlouhou životnost, velká kola odlehčují těžkou práci při přemisťování z místa na místo.

Charakteristické znaky a výhody
Průmyslový vysavač IVM 60/36-3 H ACD: ACD - Aplikace pro hořlavý prach
ACD - Aplikace pro hořlavý prach
Pro bezpečné a úsporné vysávání hořlavých prachů. Odpovídá normě IEC 60335-2-69.
Průmyslový vysavač IVM 60/36-3 H ACD: Třída prachu H
Třída prachu H
Celkové zařízení certifikované podle normy DIN EN 60335-2-69 pro třídu prachu H. Pro bezpečné vysávání nebezpečných a hořlavých pevných látek.
Průmyslový vysavač IVM 60/36-3 H ACD: Čištění filtru Pull and Clean
Čištění filtru Pull and Clean
Filtr se čistí v jednom kroku během provozu. Odprašování s nízkým opotřebením pomocí zpětného toku vzduchu.
Vybaven 3 dmychadlovými motory
  • Tři výkonné ventilátory pro působivý čisticí výkon.
  • Díky individuálně ovládaným motorům lze sací výkon nastavit podle potřeby.
Obsahuje velký hvězdicový filtr a přídavný patronový filtr
  • Pro bezpečné zachycení pevných částic a prachu až do třídy prašnosti H.
  • Dvoustupňový filtrační systém a optimální stupeň separace pro maximální bezpečnost.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 117 / 420
Podtlak (mbar/kPa) 201 / 20,1
Objem nádrže (l) 60
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Jmenovitý příkon (kW) 3,6
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství DN 50
Hladina hluku (dB(A)) až do 79
Délka kabelu (m) 7,5
Hlavní filtr - třída prachů M
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 2
Třída prachu sekundárního filtru H
Filtrační plocha sekundárního filtru (m²) 3,5
Hmotnost bez příslušenství (kg) 70,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 71,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1020 x 680 x 1670

Vybavení

  • Hlavní filtr: Hvězdicový filtr
  • Sekundrární filtr: Filtrační patrona
  • Příslušenství v objemu dodávky: ne
Průmyslový vysavač IVM 60/36-3 H ACD
Průmyslový vysavač IVM 60/36-3 H ACD
Průmyslový vysavač IVM 60/36-3 H ACD
Průmyslový vysavač IVM 60/36-3 H ACD
Průmyslový vysavač IVM 60/36-3 H ACD

Videa

Oblasti použití
  • Pro vysávání hořlavých druhů prachu
Příslušenství