Průmyslový vysavač IVR 100/24-2 Ef

Průmyslový vysavač IVR 100/24-2 Ef a jeho dvě výkonné turbíny se starají o vysoký sací výkon a bezpečné vysávání velkého množství zdraví škodlivého, jemného prachu.

Spolehlivá filtrační technika průmyslového vysavače IVR 100/24-2 Ef třídy prašnosti M a dvě výkonné turbíny se jmenovitým příkonem 2,4 kW jsou schopny vysávat jemné a nebezpečné (OEL ≥ 0,1 mg/m³) třísky a prach ve velkém množství. Tento mobilní stroj napájený střídavým proudem, který je vybaven odolným omyvatelným kapesním filtrem a ručním čištěním filtru pro trvale vysoký sací výkon, je díky své robustní konstrukci, která je nenáročná na údržbu, dokonale přizpůsoben požadavkům průmyslových aplikací. Nádobu o objemu 100 litrů lze vyprazdňovat vysokozdvižným vozíkem nebo jeřábem - aniž by bylo nutné demontovat hlavu pohonu pro obě možnosti. V případě potřeby lze odpad vysypat také na místě vyprazdňování podle přání zákazníka, například na podlahovém dopravníku nebo v kontejneru.

Charakteristické znaky a výhody
Průmyslový vysavač IVR 100/24-2 Ef: Pohodlná, manuální vypouštěcí klapka
Pohodlná, manuální vypouštěcí klapka
Pro snadné vyprazdňování, například do podlahových dopravníků nebo kontejnerů. Pohodlné a časově nenáročné vyprazdňování sacího materiálu i při velkém množství. Jeřábová oka umožňují bezpečné uchopení a vyprázdnění jeřábem.
Průmyslový vysavač IVR 100/24-2 Ef: Obzvláště robustní, obzvláště flexibilní
Obzvláště robustní, obzvláště flexibilní
S praktickým, pohyblivým portem pro sací hadici/koleno potrubí. S četnými možnostmi uložení příslušenství. Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn.
Průmyslový vysavač IVR 100/24-2 Ef: Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorů
Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorů
Pro silný sací výkon a optimální čisticí výkon. Ventilátory lze zapnout samostatně pro individuální sací výkon podle potřeby. Velmi tichá hnací hlava zajišťuje rovnoměrné vyfukování chladicího vzduchu.
Pohodlné ruční čištění filtru
  • V případě potřeby snadné ovládání pomocí ergonomicky umístěné páky.
  • Prodlužuje životnost filtru a snižuje tak nároky na údržbu.
  • Identické výsledky čištění bez ohledu na množství použité síly.
Vybaven velkým kapsovým filtrem
  • Pro bezpečné vysávání pevných látek a prachu až do třídy prašnosti M.
  • Vhodné i pro velké množství prachu.
  • Speciální geometrie filtru zabraňuje zachycení vysátých pevných částic.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 148 / 532
Podtlak (mbar/kPa) 230 / 23
Objem nádrže (l) 100
Jmenovitý příkon (kW) 2,4
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství DN 50
Hladina hluku (dB(A)) 68
Hlavní filtr - třída prachů M
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 1,75
Hmotnost bez příslušenství (kg) 116
Hmotnost včetně obalu (kg) 116,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 950 x 715 x 1640
Průmyslový vysavač IVR 100/24-2 Ef
Průmyslový vysavač IVR 100/24-2 Ef

Videa

Oblasti použití
  • Pro velké množství jemných třísek
  • Pro velké množství zdraví škodlivého prachu (mezní hodnota na pracovišti ≥ 0,1 mg/m³)
Příslušenství