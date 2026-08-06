Průmyslový vysavač IVR 100/24-2 Ef
Průmyslový vysavač IVR 100/24-2 Ef a jeho dvě výkonné turbíny se starají o vysoký sací výkon a bezpečné vysávání velkého množství zdraví škodlivého, jemného prachu.
Spolehlivá filtrační technika průmyslového vysavače IVR 100/24-2 Ef třídy prašnosti M a dvě výkonné turbíny se jmenovitým příkonem 2,4 kW jsou schopny vysávat jemné a nebezpečné (OEL ≥ 0,1 mg/m³) třísky a prach ve velkém množství. Tento mobilní stroj napájený střídavým proudem, který je vybaven odolným omyvatelným kapesním filtrem a ručním čištěním filtru pro trvale vysoký sací výkon, je díky své robustní konstrukci, která je nenáročná na údržbu, dokonale přizpůsoben požadavkům průmyslových aplikací. Nádobu o objemu 100 litrů lze vyprazdňovat vysokozdvižným vozíkem nebo jeřábem - aniž by bylo nutné demontovat hlavu pohonu pro obě možnosti. V případě potřeby lze odpad vysypat také na místě vyprazdňování podle přání zákazníka, například na podlahovém dopravníku nebo v kontejneru.
Charakteristické znaky a výhody
Pohodlná, manuální vypouštěcí klapkaPro snadné vyprazdňování, například do podlahových dopravníků nebo kontejnerů. Pohodlné a časově nenáročné vyprazdňování sacího materiálu i při velkém množství. Jeřábová oka umožňují bezpečné uchopení a vyprázdnění jeřábem.
Obzvláště robustní, obzvláště flexibilníS praktickým, pohyblivým portem pro sací hadici/koleno potrubí. S četnými možnostmi uložení příslušenství. Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn.
Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorůPro silný sací výkon a optimální čisticí výkon. Ventilátory lze zapnout samostatně pro individuální sací výkon podle potřeby. Velmi tichá hnací hlava zajišťuje rovnoměrné vyfukování chladicího vzduchu.
Pohodlné ruční čištění filtru
- V případě potřeby snadné ovládání pomocí ergonomicky umístěné páky.
- Prodlužuje životnost filtru a snižuje tak nároky na údržbu.
- Identické výsledky čištění bez ohledu na množství použité síly.
Vybaven velkým kapsovým filtrem
- Pro bezpečné vysávání pevných látek a prachu až do třídy prašnosti M.
- Vhodné i pro velké množství prachu.
- Speciální geometrie filtru zabraňuje zachycení vysátých pevných částic.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Podtlak (mbar/kPa)
|230 / 23
|Objem nádrže (l)
|100
|Jmenovitý příkon (kW)
|2,4
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 50
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 50
|Hladina hluku (dB(A))
|68
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|1,75
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|116
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|116,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|950 x 715 x 1640
Videa
Oblasti použití
- Pro velké množství jemných třísek
- Pro velké množství zdraví škodlivého prachu (mezní hodnota na pracovišti ≥ 0,1 mg/m³)