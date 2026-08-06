Průmyslový vysavač IVR 100/24-2 Sc H ACD
S jmenovitým příkonem 2,4 kW vysává IVR 100/24-2 Sc H ACD napájený střídavým proudem působivě hořlavý prach a jemné třísky. Pro použití v prostředí bez nebezpečí výbuchu.
Průmyslový vysavač IVR 100/24-2 Sc H ACD je určen pro vysávání středního množství třísek a hořlavého prachu v nevýbušných prostorách. S jmenovitým příkonem 2,4 kW zajišťuje výkonné řešení se dvěma turbínami napájenými střídavým proudem konstantně vysoký sací výkon. Ten je udržován na konstantní úrovni díky omyvatelnému, odolnému kapsovému filtru s třídou prachu M a efektivnímu ručnímu čištění filtru. Ergonomický usazovací vozík usnadňuje vyprazdňování 100litrové pojízdné nádoby bez vzniku velkého množství prachu a bez nutnosti demontáže hlavy pohonu, zatímco polyetylénový sáček s integrovaným uzavíracím mechanismem a hadicí pro vyrovnání tlaku zajišťuje bezpečnou likvidaci vysávaného odpadu. Ovladatelný podvozek, tichý provoz a kompaktní, robustní a extrémně údržbově nenáročná konstrukce doplňují řadu vlastností tohoto vysavače napájeného střídavým proudem
Charakteristické znaky a výhody
ACD - Aplikace pro hořlavý prachPro bezpečné a úsporné vysávání hořlavých prachů. Odpovídá normě IEC 60335-2-69.
Obzvláště robustní, obzvláště flexibilníS praktickým, pohyblivým portem pro sací hadici/koleno potrubí. S četnými možnostmi uložení příslušenství. Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn.
Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorůPro silný sací výkon a optimální čisticí výkon. Ventilátory lze zapnout samostatně pro individuální sací výkon podle potřeby. Velmi tichá hnací hlava zajišťuje rovnoměrné vyfukování chladicího vzduchu.
Pohodlné ruční čištění filtru
- V případě potřeby snadné ovládání pomocí ergonomicky umístěné páky.
- Prodlužuje životnost filtru a snižuje tak nároky na údržbu.
- Identické výsledky čištění bez ohledu na množství použité síly.
Vybaven velkým kapsovým filtrem
- Pro bezpečné zachycení pevných částic a prachu až do třídy prašnosti H.
- Vhodné i pro velké množství prachu.
- Speciální geometrie filtru zabraňuje zachycení vysátých pevných částic.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Podtlak (mbar/kPa)
|230 / 23
|Objem nádrže (l)
|100
|Materiál nádrže
|Ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|2,4
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 70
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 50
|Hladina hluku (dB(A))
|68
|Délka kabelu (m)
|10
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|1,75
|Třída prachu sekundárního filtru
|H
|Filtrační plocha sekundárního filtru (m²)
|3
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|124
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|124,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|855 x 760 x 1869
Vybavení
- Hlavní filtr: Kapsový filtr
- Sekundrární filtr: Filtrační patrona
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
Videa
Oblasti použití
- Pro střední a velké množství jemných a hrubých třísek