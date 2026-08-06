Průmyslový vysavač IVR 100/24-2 Sc H ACD

S jmenovitým příkonem 2,4 kW vysává IVR 100/24-2 Sc H ACD napájený střídavým proudem působivě hořlavý prach a jemné třísky. Pro použití v prostředí bez nebezpečí výbuchu.

Průmyslový vysavač IVR 100/24-2 Sc H ACD je určen pro vysávání středního množství třísek a hořlavého prachu v nevýbušných prostorách. S jmenovitým příkonem 2,4 kW zajišťuje výkonné řešení se dvěma turbínami napájenými střídavým proudem konstantně vysoký sací výkon. Ten je udržován na konstantní úrovni díky omyvatelnému, odolnému kapsovému filtru s třídou prachu M a efektivnímu ručnímu čištění filtru. Ergonomický usazovací vozík usnadňuje vyprazdňování 100litrové pojízdné nádoby bez vzniku velkého množství prachu a bez nutnosti demontáže hlavy pohonu, zatímco polyetylénový sáček s integrovaným uzavíracím mechanismem a hadicí pro vyrovnání tlaku zajišťuje bezpečnou likvidaci vysávaného odpadu. Ovladatelný podvozek, tichý provoz a kompaktní, robustní a extrémně údržbově nenáročná konstrukce doplňují řadu vlastností tohoto vysavače napájeného střídavým proudem

Charakteristické znaky a výhody
Průmyslový vysavač IVR 100/24-2 Sc H ACD: ACD - Aplikace pro hořlavý prach
ACD - Aplikace pro hořlavý prach
Pro bezpečné a úsporné vysávání hořlavých prachů. Odpovídá normě IEC 60335-2-69.
Průmyslový vysavač IVR 100/24-2 Sc H ACD: Obzvláště robustní, obzvláště flexibilní
Obzvláště robustní, obzvláště flexibilní
S praktickým, pohyblivým portem pro sací hadici/koleno potrubí. S četnými možnostmi uložení příslušenství. Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn.
Průmyslový vysavač IVR 100/24-2 Sc H ACD: Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorů
Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorů
Pro silný sací výkon a optimální čisticí výkon. Ventilátory lze zapnout samostatně pro individuální sací výkon podle potřeby. Velmi tichá hnací hlava zajišťuje rovnoměrné vyfukování chladicího vzduchu.
Pohodlné ruční čištění filtru
  • V případě potřeby snadné ovládání pomocí ergonomicky umístěné páky.
  • Prodlužuje životnost filtru a snižuje tak nároky na údržbu.
  • Identické výsledky čištění bez ohledu na množství použité síly.
Vybaven velkým kapsovým filtrem
  • Pro bezpečné zachycení pevných částic a prachu až do třídy prašnosti H.
  • Vhodné i pro velké množství prachu.
  • Speciální geometrie filtru zabraňuje zachycení vysátých pevných částic.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 148 / 532
Podtlak (mbar/kPa) 230 / 23
Objem nádrže (l) 100
Materiál nádrže Ocel
Jmenovitý příkon (kW) 2,4
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství DN 50
Hladina hluku (dB(A)) 68
Délka kabelu (m) 10
Hlavní filtr - třída prachů M
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 1,75
Třída prachu sekundárního filtru H
Filtrační plocha sekundárního filtru (m²) 3
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 124
Hmotnost včetně obalu (kg) 124,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 855 x 760 x 1869

Vybavení

  • Hlavní filtr: Kapsový filtr
  • Sekundrární filtr: Filtrační patrona
  • Příslušenství v objemu dodávky: ne
Průmyslový vysavač IVR 100/24-2 Sc H ACD
Průmyslový vysavač IVR 100/24-2 Sc H ACD
Průmyslový vysavač IVR 100/24-2 Sc H ACD
Průmyslový vysavač IVR 100/24-2 Sc H ACD

Videa

Oblasti použití
  • Pro střední a velké množství jemných a hrubých třísek
Příslušenství