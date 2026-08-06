Průmyslový vysavač IVR 100/24-2 Sc M ACD
S jmenovitým příkonem 2,4 kW vysává IVR 100/24-2 Sc M ACD napájený střídavým proudem působivě hořlavý prach a jemné třísky. Pro použití v prostředí bez nebezpečí výbuchu.
Průmyslový vysavač IVR 100/24-2 Sc M ACD je určen k vysávání středního množství třísek a hořlavého prachu v nevýbušných oblastech. Vysoce výkonné řešení se dvěma turbínami poháněnými střídavým proudem se jmenovitým příkonem 2,4 kW zaručuje trvale vysoké sání. To je udržováno na konstantní úrovni díky omyvatelnému, odolnému kapesnímu filtru s prachovou třídou M a účinnému ručnímu čištění filtru. Ergonomický podvozek usnadňuje vyprazdňování 100l nádoby bez vzniku velkého množství prachu a bez demontáže hnací hlavy, zatímco polyethylenový vak s integrovaným uzavíracím mechanismem a hadicí pro vyrovnání tlaku zajišťuje bezpečnou likvidaci vysávaného prachu. Mnoho výhodných vlastností vysavače poháněného střídavým proudem doplňuje manévrovatelný podvozek, tichý provoz a kompaktní, robustní a na údržbu mimořádně nenáročná konstrukce.
Charakteristické znaky a výhody
ACD - Aplikace pro hořlavý prachPro bezpečné a úsporné vysávání hořlavých prachů. Odpovídá normě IEC 60335-2-69.
Obzvláště robustní, obzvláště flexibilníS praktickým, pohyblivým portem pro sací hadici/koleno potrubí. S četnými možnostmi uložení příslušenství. Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn.
Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorůPro silný sací výkon a optimální čisticí výkon. Ventilátory lze zapnout samostatně pro individuální sací výkon podle potřeby. Velmi tichá hnací hlava zajišťuje rovnoměrné vyfukování chladicího vzduchu.
Pohodlné ruční čištění filtru
- V případě potřeby snadné ovládání pomocí ergonomicky umístěné páky.
- Prodlužuje životnost filtru a snižuje tak nároky na údržbu.
- Identické výsledky čištění bez ohledu na množství použité síly.
Vybaven velkým kapsovým filtrem
- Pro bezpečné vysávání pevných látek a prachu až do třídy prašnosti M.
- Vhodné i pro velké množství prachu.
- Speciální geometrie filtru zabraňuje zachycení vysátých pevných částic.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Podtlak (mbar/kPa)
|230 / 23
|Objem nádrže (l)
|100
|Materiál nádrže
|Ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|2,4
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 70
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 50
|Hladina hluku (dB(A))
|68
|Délka kabelu (m)
|10
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|1,75
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|103
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|103,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|915 x 760 x 1580
Vybavení
- Hlavní filtr: Kapsový filtr
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
Videa
Oblasti použití
- Pro střední a velké množství jemných a hrubých třísek